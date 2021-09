Bộ đôi Galaxy Z Series đang là từ khoá hot khi tạo nên những kỷ lục đặt hàng mới ngay trong ngày mở bán. Các fan công nghệ cũng hào hứng chia sẻ việc trở thành chủ nhân của siêu phẩm mới này.

Hai siêu phẩm Galaxy Z Series gây sốt

Hơn chục nghìn thiết bị Galaxy Z Fold3 và Galaxy Z Flip3 vừa ra mắt đã được trao tận tay chủ nhân, tạo nên sự bất ngờ thú vị cũng như thỏa mãn nỗi niềm mong chờ bấy lâu của các tín đồ công nghệ.

Hình ảnh người dùng Việt vui mừng nhận được “siêu phẩm” sau bao ngày chờ đợi

Theo Samsung, để không bỏ lỡ một khách hàng nào, Samsung đã nghiêm túc thực hiện việc giao hàng đến tất cả khách hàng đặt trước dù họ đang ở bất kỳ đâu, trong bệnh viện hay khu giãn cách, đảm bảo tuân thủ 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, nếu có thể được giao hàng, khách hàng sẽ nhận được sản phẩm.

“Cô em trendy” Khánh Linh cũng khoe “khéo” chiếc Z Fold3 mới “đập hộp”.

Nếu Galaxy Z Fold3 là một sản phẩm đem tới sự hữu dụng của máy tính bảng trong hình hài của một chiếc smartphone - một form factor hoàn toàn mới; thì Galaxy Z Flip3 giúp dấu ấn cá nhân trở nên đậm nét hơn khi mang đến nhiều cách tùy biến vẻ ngoài. Thiết bị có đến 7 lựa chọn màu sắc, gồm bốn màu cơ bản là tím lavender, kem sữa, xanh quân đội, đen huyền, và ba màu độc quyền chỉ bán trên website của hãng là xám bạc, trắng sáng, hồng nude. Trên mỗi mẫu điện thoại, các nhà thiết kế xử lý và kết hợp khéo léo hai tông màu tạo sự pha trộn độc đáo, làm nổi bật hơn những chi tiết sáng giá.

Kỷ lục doanh số điện thoại gập

Khoảng thời gian mở đặt hàng trước, nhiều hệ thống bán lẻ lớn tại Việt Nam phải thông báo ngừng nhận cọc của mẫu Galaxy Z Fold3 do lượng người đặt mua vượt quá khả năng cung cấp. Theo ghi nhận từ các hệ thống bán lẻ cho thấy người dùng đón nhận bộ đôi Galaxy Z Series mới rất tích cực, bất chấp việc chưa thể trải nghiệm tận tay do ảnh hưởng của dịch bệnh và giãn cách xã hội. Điều này cũng khá dễ hiểu khi mà Samsung đã có nhiều nâng cấp, không chỉ về mặt công nghệ mà còn ở tính năng, độ bền và trải nghiệm cho Galaxy Z Series so với thế hệ smartphone gập tiền nhiệm.

Theo Samsung, đã có nhiều số liệu chứng minh cho sức hút của Galaxy Z Fold3 và Galaxy Z Flip3 kể từ khi ra mắt, đặc biệt là kỷ lục vào sáng ngày mở bán 17/9/2021. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, đã có hàng chục nghìn smartphone gập Galaxy Z Series tìm được chủ nhân mới tại Việt Nam.

Galaxy Z Fold3 đã “thổi bay” mọi nghi ngờ và đồn đoán về khả năng thành công khi ra mắt thị trường. Thành công bất ngờ của Z Fold3 đến từ sự tiên phong dẫn đầu trong công nghệ của Samsung, tập trung các nguồn lực nghiên cứu, phát triển và liên tục cải tiến, mang đến cho khách hàng những sản phẩm đỉnh cao, thiết kế độc đáo và trải nghiệm người dùng sáng tạo.

Ngoài ra, người dùng có thể đến các đại lý để trải nghiệm thiết bị, đăng ký vào danh sách chờ. Đợt hàng kế tiếp sẽ được giao vào tháng 10, đại diện Samsung cho biết.

Những khách hàng đang sở hữu Galaxy Note20 series có ngày bảo hành cuối trong khoảng 20/8-29/9, được hưởng gói ưu đãi riêng khi lên đời Galaxy Z Flip3 5G. Thời gian áp dụng đến hết ngày 31/10. Cụ thể, chủ nhân Note20 được giảm 4 triệu đồng; chủ nhân Note20 Ultra giảm 6 triệu đồng.

Thu Hằng