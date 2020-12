Giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Vietnam” năm 2020 đã xướng tên 2 giải pháp công nghệ của VNPT là Hệ sinh thái Giáo dục thông minh vnEdu 4.0 và Giải pháp định danh và xác thực điện tử VNPT electronic Know Your Customer (VNPT eKYC).