Không khí trong nhà không sạch tuyệt đối, đòi hỏi một giải pháp thanh lọc không khí hiệu quả và toàn diện. Đứng trước tình hình cấp thiết này, LG giới thiệu sản phẩm lọc không khí với tính năng nổi trội lọc bụi siêu mịn PM1.0.

Nỗi lo ô nhiễm không khí từ trong nhà đến ngoài phố

Nhu cầu về không khí sạch đối với người thành thị hiện đại tại Việt Nam ngày càng cấp thiết. Các tác nhân nguy cơ tạo nên bụi mịn làm giảm chất lượng không khí như công trình xây dựng, phương tiện giao thông, nhà máy…xuất hiện ngày một dày đặc tại các thành phố lớn. Do vậy, một bầu không khí trong lành, sạch đúng nghĩa để hít thở đối với người thành thị thực sự “đắt giá”.

Theo số liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội, TP.HCM có nhiều thời điểm ở mức ô nhiễm cao, với chỉ số AQI từ 150 - 200, có khi vượt 200 - tương đương mức nguy hiểm cho sức khỏe.

Nguy hại nhất là bụi mịn gồm những hạt nhỏ bay lơ lửng trong không trung như PM2.5 và PM1.0. Khi môi trường bên ngoài ô nhiễm, nhiều người cho rằng hạn chế lưu thông trên đường và “trú ẩn” trong nhà sẽ là giải pháp an toàn cho lá phổi. Tuy nhiên, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các chất gây ô nhiễm không khí trong nhà bao gồm những tác nhân như nấm mốc, vật liệu xây dựng, gàu vật nuôi, khí gas… khiến chất lượng không khí bên trong nhà thậm chí ô nhiễm gấp 5 lần so với ngoài trời.

Cư dân thành thị rơi vào trạng thái bế tắc trong việc tìm kiếm “đất lành” cho việc hít thở - điều mà có thể chừng 10 năm trước đây chúng ta chưa từng lo lắng đến.

Giải pháp “2 trong 1” giúp giảm ô nhiễm bụi mịn PM1.0

Trước những biến đổi của thời tiết và điều kiện sinh hoạt, mùa hè không chỉ nóng mà không khí còn liên tục ô nhiễm, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, người dùng có nhu cầu sử dụng các giải pháp lọc không khí toàn diện và lâu dài nhằm giữ cho môi trường sống sạch, trong lành đúng nghĩa. Tuy nhiên để lọc bụi hiệu quả và đặc biệt là lọc được bụi siêu mịn PM1.0, các sản phẩm cần được phát triển bằng công nghệ hiện đại, có kết cấu màng lọc chuyên biệt - điều mà chỉ có những thương hiệu lớn trong ngành công nghệ mới có thể làm được.

Là một trong các sản phẩm lọc khí đáng chú ý hiện nay với khả năng lọc bụi siêu mịn PM1.0 được người dùng chú ý chính là LG PuriCare 360˚. Đây là dòng sản phẩm được sản xuất tại Hàn Quốc, đã được kiểm nghiệm về khả năng lọc bụi mịn PM1.0, loại bỏ các loại mùi và khí gas theo tiêu chuẩn của hiệp hội không khí sạch Hàn Quốc.

LG PuriCare 360˚ làm sạch không khí bằng màng lọc 360˚ với 6 bước giúp loại bỏ bụi mịn, chất gây dị ứng và các loại khí độc hại. Máy lọc khí 2 tầng có khả năng làm sạch không gian tới 100m2. Với thiết kế 360˚ kết hợp với bộ đẩy khí sạch Clean Booster, máy có thể đưa luồng không khí sạch đến đều khắp căn phòng. Sản phẩm được trang bị màn hình hiển thị thông minh giúp người dùng dễ dàng điều khiển và theo dõi mức độ bụi mịn (PM10, PM2.5, PM1.0) và mùi trong không khí.

Máy lọc không khí LG PuriCare 360o có khả năng lọc 99% bụi mịn PM1.0 chỉ sau 12 phút hoạt động.

Bên cạnh việc mua thêm một chiếc máy lọc không khí chạy song song với điều hòa, người dùng có thể tiết kiệm chi phí mua sắm thiết bị, cũng như giảm thiểu hóa đơn tiền điện bằng cách chọn mua các dòng điều hòa “2 trong 1” từ LG vừa có chức năng làm mát, vừa có khả năng lọc không khí hiệu quả.

Điều hòa lọc khí LG “2 trong 1” là dòng điều hòa duy nhất trên thị trường có khả năng cảm biến và xử lý bụi mịn PM 1.0. Cơ chế hoạt động của sản phẩm là giải phóng 5 triệu ion giúp vô hiệu hóa vi khuẩn, virus, loại bỏ mùi hôi. Cùng với đó, người dùng hoàn toàn có thể theo dõi chất lượng không khí trong phòng thông qua 6 mức màu trên màn hình hiển thị trên dàn lạnh.

Người dùng giờ đây có thể tận hưởng những khoảnh khắc sum họp gia đình trong không gian sạch trong lành, được hỗ trợ bởi máy lọc không khí LG PuriCare 360o và các sản phẩm điều hòa lọc khí ưu việt.

Ngoài những dòng sản phẩm lọc khí và điều hòa gia dụng thông thường, tại thị trường Việt Nam, hãng điện tử LG còn ra mắt các dòng điều hòa hệ thống được tích hợp bộ lọc không khí trên các dàn lạnh âm trần cassette 1 hướng thổi và 4 hướng thổi: loại bỏ lên đến 99% bụi mịn PM1.0 thông qua 4 bước lọc khí bao gồm: lọc sơ cấp - ion hóa - lọc bụi siêu mịn và bộ lọc khử mùi, loại bỏ các vi khuẩn, vi rút gây hại, các mùi khó chịu.

Đáng chú ý là dòng điều hòa Multi Split với kết cấu một dàn nóng duy nhất kết nối với 4 - 5 dàn lạnh trong nhà sẽ giúp bề mặt ngôi nhà không bị “tàn phá” bởi những cục nóng được lắp khắp nơi.

Không chỉ vậy, thiết kế dàn lạnh cũng đa dạng và thanh lịch, phù hợp với mọi không gian nội thất bên trong. Multi Split được thiết kế dành riêng cho những căn hộ hay biệt thự cao cấp, hướng đến vẻ đẹp hoàn mỹ cả bên trong lẫn bên ngoài ngôi nhà.

Các sản phẩm điều hòa hệ thống khác của LG như: Hệ thống điều hòa trung tâm Multi V, Hệ thống điều hòa trung tâm Chiller, Điều hòa thương mại cục bộ… dành cho các không gian sử dụng đặc thù như tòa nhà văn phòng, khách sạn, bệnh viện, nhà máy, các dự án công nghiệp, các công trình ven biển… giúp tối ưu hiệu quả trong làm mát, đem tới không gian trải nghiệm cuộc sống đẳng cấp và hiện đại.

Các hệ thống điều hòa hiện nay của LG bên cạnh việc làm mát cũng mang lại hiệu quả cao trong việc lọc sạch không khí, đảm bảo mang lại môi trường hít thở sạch thoáng an toàn.

Đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người dùng về một không gian sống, làm việc và giải trí trong lành để hít thở, LG mang đến thị trường Việt Nam bộ giải pháp toàn diện về lọc và điều hòa không khí, thích hợp cho mọi nhu cầu sử dụng và kích cỡ không gian, đảm bảo mỗi khoảnh khắc trong cuộc sống của người tiêu dùng đều có thể hít thở không khí sạch thoáng, trong lành.

Ngọc Minh