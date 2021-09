Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia đang xây dựng Cẩm nang dạy - học trực tuyến an toàn. Cẩm nang sẽ sớm được ra mắt để hỗ trợ việc giảng dạy, học tập trực tuyến thuận tiện, an toàn và hiệu quả hơn.