Dù chi phí sản xuất pin xe điện đã giảm đáng kể, nhưng tuổi thọ vẫn là một trong những vấn đề được người dùng quan tâm nhất, khi cả thế giới đang dần chuyển sang xe chạy điện.

Pin xe điện là mối quan tâm lớn nhất của người dùng

Khi thế giới đang chuyển dần sang sử dụng ô tô chạy điện, một trong những mối quan tâm lớn nhất của các chủ sở hữu chính là pin được sử dụng trên xe.

Rất khó để có câu trả lời về tuổi thọ của pin ô tô điện. Những gì người dùng biết đến là tuyên bố của các hãng sản xuất rằng pin sẽ được bảo hành nếu xảy ra sự cố. Thông thường, tuổi thọ của pin xe điện là 8 năm/100.000 dặm (khoảng 160.000km), nhưng điều này sẽ thay đổi tùy theo nhà sản xuất và điều kiện môi trường sử dụng.

Chi phí sản xuất pin xe điện đang dần giảm qua từng năm. Nhiều số liệu so sánh cho thấy giá pin EV lithium-ion đã giảm khoảng 80% so với hồi năm 2010 khi loại pin này mới ra mắt. Dẫu vậy, tuổi thọ pin vẫn là vấn đề quan trọng và thực tế đang là một trong những rào cản lớn nhất của xe điện.

Tình trạng pin (hay còn gọi là tình trạng sức khỏe của pin (SoH) - vốn được xem là thước đo lượng pin có thể cung cấp, được bắt đầu với 100% và xuống cấp dần theo thời gian. Suy giảm tuổi thọ của pin là một quá trình tự nhiên làm giảm vĩnh viễn lượng năng lượng mà pin có thể lưu trữ hoặc cung cấp.

Nhiều nghiên cứu khác nhau đã được thực hiện trên các mẫu xe điện để kiểm nghiệm mức độ xuống cấp của hệ thống pin. Chẳng hạn, một thử nghiệm pin xe điện được tiến hành trên mẫu xe Tesla Model S di chuyển được quãng đường 1,5 triệu dặm trong khoảng thời gian 3 năm. Tình trạng sức khỏe pin (SoH) của mẫu xe này ở trạng thái 82%.

Model S ban đầu được cung cấp gói bảo hành 8 năm và không giới hạn số km, nhưng hãng xe điện đã phải giảm xuống mức 150.000 dặm/8 năm và 70% SoH vào năm 2017.

Các nhà sản xuất khác cũng có chế độ bảo hành tương tự đối với pin xe điện. Mercedes-Benz cung cấp gói bảo hành 100.000 dặm/8 năm cho pin xe điện của mình. Điều này cũng được Jaguar Land Rover thực hiện với mẫu Jaguar I-Pace.

Rất nhiều người dùng cho biết rằng, pin xe điện xuống cấp nhanh hơn trong 1 hoặc 2 năm đầu tiên. Theo Autocar, trạng thái pin xe điện có thể giảm khoảng 8% trong năm đầu tiên. Sau đó, mức giảm sẽ vào khoảng 5% mỗi năm.

Hầu hết các nhà sản xuất pin và xe điện đều cố gắng để tránh tình trạng xuống cấp nhanh của pin. Nhiều giả thiết đặt ra rằng, khi pin được sản xuất tốt thì tình trạng pin xuống cấp nhanh có thể là do hoạt động quá mức. Điều này xảy ra do việc sạc quá nhiều (làm tăng nhiệt độ pin thường xuyên) hoặc do sạc và xả tối đa quá thường xuyên.

Các chuyên gia cho biết, SoH sẽ là thước đo đối với việc kinh doanh pin xe điện trong tương lai. Mặc dù người sử dụng xe điện sẽ tập trung vào thời gian sử dụng pin từ trạng thái sạc (SoC) vì nó cho biết liệu chiếc xe có đủ điện để đi đến đích hay không, nhưng các nhà nghiên cứu cho biết, SoH mới là thước đo quan trọng thực sự về mặt kinh tế.

Nếu pin xe điện ở trạng thái 70% SoH nó có thể không còn phù hợp để sử dụng trong xe điện. Tuy vậy, các viên pin này sẽ rất hữu ích trong hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS - battery energy storage system) trong vài năm cho đến khi đạt mức 50% SoH. Cho đến khi đó, các loại pin này không có ý nghĩa về mặt thương mại nữa.

Hoàng Nam (Tổng hợp)