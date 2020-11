Trong Ngày độc thân 11/11, ước tính hơn chục ngàn smartphone đã được bán ra trên các trang thương mại điện tử.

Ngày độc thân 11/11 là ngày mang lại doanh số cao nhất trong năm cho các trang thương mại điện tử tại Việt Nam và một số nước Đông Nam Á, theo Criteo.

Lazada cho biết chỉ trong 2 giờ đầu, từ 0 giờ đến 2 giờ ngày 11/11, có 20.000 điện thoại thông minh đã được bán hết trên sàn này. Như vậy nếu ước tính trên tất cả các nền tảng lớn gồm Tiki, Lazada, Shopee, Sendo, hàng chục ngàn điện thoại đã được bán ra chỉ trong một ngày.

Hàng chục ngàn smartphone bán ra trong Ngày độc thân 11/11 tại Việt Nam. (Ảnh: Hải Đăng)

Nếu so sánh doanh số trung bình một ngày bình thường trên tất cả các kênh thương mại điện tử đạt khoảng 8 ngàn máy, thì riêng ngày 11/11 doanh số smartphone đã vượt xa.

Điện thoại di động dẫn đầu trong nhóm ngành hàng bán chạy trên Lazada trong 2 giờ đầu. Kế đến là thẻ nạp điện thoại, nước tẩy trang, mặt nạ dưỡng da, son môi. Có 3.000 tivi cũng được bán ra trong 2 giờ đầu trên sàn này.

Tương tự, các mặt hàng chủ lực được bán nhiều trên Shopee gồm sức khỏe & sắc đẹp, nhà cửa & đời sống, điện thoại & phụ kiện. Người dùng trên nền tảng này cũng có nhu cầu sử dụng nhiều hơn đối với những mặt hàng thuộc lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp. Cụ thể, có hơn 4.500 sản phẩm nước tẩy trang được bán ra trong vòng 8 giờ đầu tiên của ngày 11/11.

Tất cả các sàn mua bán online đều ghi nhận doanh số kỷ lục trong Ngày độc thân hôm qua. Cụ thể, trong riêng sáng 11/11, doanh số tại Tiki tăng gấp đôi cùng thời điểm của ngày 10/10, số lượng đơn hàng ghi nhận vượt tổng đơn hàng cùng thời gian của 2 ngày 9/9 và 10/10 trước đó cộng lại. Trước đó, doanh số ngày 9/9 được Tiki công bố vượt mọi kỷ lục trong 10 năm của họ.

So với năm ngoái, số lượng đơn hàng trong 1 giờ đầu tiên tại Lazada tăng gấp đôi so với ngày 11/11 năm 2019. Trong 2 giờ đầu tiên, người dùng cũng cho sản phẩm vào giỏ hàng nhiều hơn 2 lần so với ngày 11/11 năm trước.

Ông Ngô Hoàng Gia Khánh - Phó Tổng giám đốc phát triển doanh nghiệp tại Tiki, đánh giá kết quả rất tích cực của đợt bán hàng 11/11 năm nay cho thấy sự phục hồi kinh tế sau dịch.

Trong ngày 11/11, để thu hút khách hàng, các sàn thương mại điện tử kết hợp với các nhà bán hàng tích cực giảm giá, tặng quà, miễn phí vận chuyển, bán hàng độc quyền,...

Ngoài ra, các bên đều có các chương trình live stream bán hàng hay các phát các tiết mục giải trí nhằm thu hút người lưu lại trên nền tảng của họ.

Hải Đăng