VNPT ghi dấu ấn với vai trò đơn vị chủ trì công nghệ, đồng hành cùng Bộ Công an trong suốt chiến dịch “thần tốc” triển khai một dự án công nghệ chưa từng có tiền lệ, quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

“Bài toán” khó cả về công nghệ lẫn khối lượng công việc

Ngày 22/6, Hội nghị Tổng kết xây dựng, triển khai dự án Cơ sở Dữ liệu Quốc gia (CSDLQG) về dân cư, Dự án Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân và Lễ công bố vận hành chính thức hệ thống từ ngày 1/7/2021.

Là một trong sáu hệ thống cơ sở dữ liệu nền tảng của quốc gia, việc triển khai xây dựng hệ thống CSDLQG về dân cư là bài toán khó với nhiều yêu cầu khắt khe về chất lượng, công nghệ kỹ thuật, an toàn bảo mật thông tin, trong đó có yêu cầu đảm bảo tiến độ trong khối lượng và quy mô công việc khổng lồ cần xử lý nhanh, chính xác.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu tham quan khu trải nghiệm các công nghệ định danh, xác thực điện tử IDP… của VNPT

Vượt qua nhiều phương án của các doanh nghiệp CNTT khác, đầu năm 2020, Tập đoàn VNPT đã được Bộ Công an lựa chọn là đơn vị chủ trì thiết kế và xây dựng hệ thống CSDLQG về dân cư.

Ngay khi nhận được nhiệm vụ, VNPT đã huy động tổng lực, quyết liệt cùng liên danh nhà thầu triển khai ngay các hạng mục công việc với tốc độ “thần tốc” để đảm bảo hoàn thành một khối lượng công việc khổng lồ, từ khâu khảo sát, mua sắm thiết bị, thiết kế phần mềm, triển khai lắp đặt, đến khâu đào tạo, chạy thử.

Trong 131 ngày, VNPT đã hoàn thành triển khai toàn bộ khối lượng kênh truyền gồm 2 kênh kết nối DR, DC vùng ngoài, 31 kênh kết nối liên tỉnh, 729 kênh kết nối cấp huyện lên tỉnh, 10.527 kênh kết nối cấp xã lên tỉnh, 2 kênh Internet; hoàn thành tích hợp thiết bị mạng (switch, router) tại 63 tỉnh/thành phố; triển khai cung cấp, lắp đặt thiết bị cho 11.394 đơn vị Công an tại 63 tỉnh/thành phố; 705 huyện và 10.611 xã trên toàn quốc.

Trong 8 tuần, VNPT đã huy động gần 800 giảng viên nội bộ để tiến hành 550 lớp đào tạo về nghiệp vụ quản trị, sử dụng và vận hành Hệ thống CSDLQG về dân cư tại 63 tỉnh, thành phố dành, cho hơn 23,6 nghìn học viên là các cán bộ, chiến sỹ lực lượng cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội từ Trung ương đến địa phương.

Trong 209 ngày, VNPT đã hoàn thành triển khai trung tâm dữ liệu chính tại Hà Nội và TP.HCM với các hạng mục cốt lõi gồm lắp đặt thiết bị phần cứng; cài đặt các hạng mục phần mềm; tích hợp toàn bộ hệ thống vận hành thử nghiệm…

Kiểm tra thiết bị trước khi lắp đặt vào hệ thống

Trước yêu cầu về khối lượng công việc khổng lồ mà theo các chuyên gia phải mất cả năm trời mới có thể hoàn thành, VNPT đã huy động một lực lượng cán bộ, kỹ sư CNTT tinh nhuệ tại 63 tỉnh/thành. Với quyết tâm “bám sát trận địa”, các thành viên tham gia dự án của VNPT đã làm việc xuyên ngày đêm để hoàn thành công việc đúng tiến độ, chất lượng và phạm vi dự án.

Vượt lên tất cả, VNPT làm chủ các công nghệ nền tảng mới nhất, tiên tiến nhất từ các hãng công nghệ lớn, áp dụng vào việc phát triển hệ thống phần mềm ứng dụng nội bộ đảm bảo hệ thống được xây dựng tuân thủ và đáp ứng những tiêu chuẩn cao nhất của ngành công nghiệp phần mềm quốc gia và quốc tế.

Sau 5 tháng không ngừng nỗ lực, tháng 3/2021, hệ thống CSDLQG về dân cư đã được khai trương. Và từ 1/7/2021, hệ thống CSDLQG về dân cư chính thức vận hành, đánh dấu một mốc quan trọng trong công tác điều hành và phát triển đất nước.

Khi đi vào vận hành, với dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, hệ thống CSDLQG về dân cư sẽ giúp các Bộ, Ngành, tổ chức chính trị xã hội có dữ liệu gốc làm nền móng để triển khai những ứng dụng chuyên ngành thiết thực và phát triển những dữ liệu quan trọng khác trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

“Hệ thống CSDLQG về dân cư là nền tảng quan trọng, là điều kiện tối cần thiết để hình thành định danh số cho mỗi công dân Việt Nam trên môi trường số, giúp kích thích, vận dụng được năng lực số không bị giới hạn về thời gian và địa giới hành chính trong các giao dịch giữa chính quyền và người dân, doanh nghiệp và giữa người dân, doanh nghiệp với nhau. Đó cũng chính là động lực để phát triển nền kinh tế số, xã hội số”, ông Huỳnh Quang Liêm, quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT nhấn mạnh.

Khẳng định tinh thần, trí tuệ VNPT

Một phần trong đội ngũ “chiến binh số” thầm lặng của VNPT đã góp sức vào thành công của chiến dịch “thần tốc”

Là đơn vị chủ trì thiết kế và xây dựng Hệ thống, nhiệm vụ của VNPT là triển khai toàn bộ phần mềm liên quan đến dự án, một phần trung tâm dữ liệu chính, toàn bộ đường truyền và các thiết bị ở địa phương. VNPT đã phát triển 11/13 phần mềm cho hệ thống CSDLQG về dân cư, gồm: Phần mềm quản trị ứng dụng; Cấp số định danh cá nhân; Quản lý cư trú; Quản lý Tàng thư Hồ sơ cư trú; Quản lý Biến động về dân cư; Báo cáo thống kê tổng hợp dữ liệu dân cư; Tổng hợp và khai thác dữ liệu, tra cứu và chia sẻ thông tin dân cư; Cung cấp dịch vụ dân cư; Cổng thông tin dân cư; Thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư và xử lý vi phạm; Giám sát và chỉ đạo điều hành tập trung trên nền tảng dữ liệu dân cư.

Theo VNPT, xây dựng hệ thống CSDLQG về dân cư là bài toán phức tạp không chỉ bởi quy mô, thời gian gấp rút mà còn bởi những yêu cầu khắt khe mà Bộ Công an đặt ra về các hạng mục công việc, đặc biệt là bảo đảm an toàn, an ninh bảo mật cấp độ 4 và làm chủ công nghệ. Để triển khai thành công dự án, Tập đoàn VNPT quyết liệt trong chỉ đạo và quyết tâm trong hành động. Toàn bộ nguồn lực của VNPT đã được huy động để hoàn thành kết nối tới tận vùng sâu, vùng xa với 11.000 xã, 700 huyện.

Nói về hành trình lịch sử này, quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT chia sẻ, “Chỉ trong một thời gian ngắn, cả hệ thống VNPT đã thể hiện được năng lực của mình đối với một dự án quan trọng bậc nhất. Đến giờ phút này, có thể đánh giá đây là một trong những dự án chuyển đổi số thành công nhất của quốc gia. VNPT đã huy động những nguồn lực trí tuệ tốt nhất để tạo ra được những giải pháp tốt nhất với bài toán quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Từ các giải pháp về phần mềm, các giải pháp về nghiệp vụ, đến những giải pháp mang tính chất hạ tầng… đã có sự vào cuộc của toàn bộ đội ngũ trí tuệ và tâm huyết nhất”.

Thành quả này là kết quả những nỗ lực không mệt mỏi của toàn bộ hệ thống VNPT khi cung cấp một giải pháp trọn gói mang hình hài của một dự án chuyển đổi số tổng thể từ hạ tầng, từ nền tảng cho đến ứng dụng. Qua đó, VNPT đang kiến tạo nên những cơ hội với vị thế tiên phong trong hành trình chuyển đổi số quốc gia.

Thúy Ngà