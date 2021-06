Dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đến ngày 1/6, lực lượng công an cả nước đã đạt mốc thu nhận 50 triệu hồ sơ cấp Căn cước công dân có gắn chíp điện tử, sớm hơn 1 tháng so với kế hoạch đã đề ra.

Thành tích nêu trên là một phần kết quả mà lực lượng công an cả nước đã đạt được trong chiến dịch gấp rút triển khai hai dự án quan trọng của ngành là “Sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân” và “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư”.

Cổng thông tin điện tử Bộ Công an vừa cho biết, ngày 1/6, Bộ trưởng Tô Lâm đã có thư biểu dương, ghi nhận những kết quả, thành tích mà các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng dự án “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” và dự án “Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân”, Bộ Công an cùng công an các địa phương đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, chiến dịch triển khai hai dự án đã đạt được những kết quả quan trọng. Mặc dù trong điều kiện khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, nhưng đến ngày 1/6, lực lượng công an cả nước đã đạt mốc thu nhận 50 triệu hồ sơ cấp Căn cước công dân có gắn chíp điện tử, hoàn thành mục tiêu trước 1 tháng so với kế hoạch đề ra.

Theo kế hoạch ban đầu, Bộ Công an đặt mục tiêu cấp khoảng 50 triệu thẻ Căn cước công dân có gắn chip điện tử trước ngày 1/7. (Ảnh: haiphong.gov.vn)

Cùng với đó, lực lượng công an cả nước đã làm sạch được 80% dữ liệu dân cư quốc gia trên hệ thống, tạo cơ sở vững chắc để cấp số định danh cho 100% công dân trong toàn quốc và sẵn sàng kết nối với các bộ, ngành, địa phương, góp phần thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số quốc gia.

Trong thư biểu dương, Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhấn mạnh, thời gian từ nay đến khi hoàn thành toàn bộ hai dự án vào ngày 1/7 không còn nhiều, các nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, khó khăn, cấp bách.

Do đó, người đứng đầu Bộ Công an đề nghị Ban chỉ đạo của Bộ và Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, toàn diện các nội dung xây dựng dự án “CSDL quốc gia về dân cư” và dự án “Sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân”, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách hành chính và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trước đó, trả lời câu hỏi của người dân về việc Căn cước công dân gắn chip điện tử có thay thế được các giấy tờ trong giao dịch hành chính hay không, Bộ Công an cho hay, thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử có độ bảo mật cao, dung lượng lưu trữ lớn, cho phép tích hợp nhiều ứng dụng đi kèm như: ứng dụng chữ ký số, ứng dụng sinh trắc học, ứng dụng mật khẩu một lần… có thể được sử dụng và kết nối rộng rãi cho các dịch vụ công cộng và tư nhân.

Thời gian tới, khi thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử có tích hợp đầy đủ thông tin, người dân đi giao dịch và làm các thủ tục sẽ không phải mang nhiều loại giấy tờ, chỉ cần dùng thẻ Căn cước công dân có gắn chip điện tử sẽ thực hiện được các giao dịch.

Ngoài ra, việc tích hợp chip trên Căn cước công dân đem lại sự linh hoạt khi cần bổ sung hoặc sửa đổi thông tin trên thẻ sau khi phát hành bởi cơ quan Công an. Dữ liệu trên chip có thể truy cập ngay lập tức mà không bị phụ thuộc vào kết nối mạng thông qua các thiết bị cho phép đọc thông tin trên chip, giúp cho việc xác thực danh tính được thực hiện ngay lập tức, hạn chế tối đa việc giả mạo danh tính.

Hiện nay, Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT cùng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an đang khẩn trương phối hợp với các địa phương để kết nối các hệ thống thông tin phục vụ cung cấp hơn 200 dịch vụ công trực tuyến mức 4 với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thông qua Nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia - NGSP. Sau khi hoàn thành, người dân khi sử dụng hơn 200 dịch vụ công trực tuyến mức 4 này sẽ được giảm thiểu yêu cầu giấy tờ cá nhân.

Vân Anh