Ngày 1/4 vừa qua, 3 nhà khai thác mạng di động của Hồng Kông bao gồm China Mobile Hong Kong, Hutchison và HKT đã ra mắt dịch vụ 5G thương mại tại Hồng Kông.

Trước đó, vào giữa tháng 10 năm ngoái, 4 nhà khai thác di động Hồng Kông (Mobile Hong Kong, Hutchinson, HKT và SmarTone) đã cùng nhau giành được 200 MHz trong băng tần 3,5 GHz với giá 1 tỷ HKD (129 triệu USD). Các giấy phép 5G này sẽ có hiệu lực trong thời gian 15 năm.

Trong một tuyên bố, China Mobile Hong Kong cho biết, mạng 5G của họ sẽ bao phủ toàn bộ thành phố Hồng Kông với 90% các quận lớn của miền Trung và miền Tây, Wan Chai và Vịnh Causeway; gần 90% quận Kwun Tong và gần 80% quận Tsuen Wan.

Hồng Kông ra mắt dịch vụ 5G thương mại

China Mobile Hong Kong nhấn mạnh rằng họ đã thực hiện thử nghiệm mạng 5G độc lập vào tháng 11 năm ngoái, trong đó cho phép ứng dụng các công nghệ mới như tạo ra nhiều mạng ảo bằng một mạng 5G vật lý duy nhất (network slicing) nhằm cung cấp cho khách hàng các dịch vụ 5G tiên tiến.

Trong một báo cáo, China Mobile Hong Kong nhận định: “Việc áp dụng công nghệ network slicing có thể cung cấp các dịch vụ mạng riêng theo định hướng khách hàng và kết hợp đa dạng các ứng dụng 5G cho khách hàng doanh nghiệp, giúp dễ dàng tạo điều kiện cho các dự án khác nhau trong lĩnh vực tài chính, bất động sản và quản lý tài sản trong tương lai gần”. Tháng 8 năm ngoái, nhà khai thác này cũng đã thành lập Liên minh Công nghiệp 5G Vùng Greater Bay để thúc đẩy chia sẻ cơ hội kinh doanh cũng như nghiên cứu và phát triển chung các sản phẩm và dịch vụ dựa trên công nghệ truyền thông 5G, đổi mới sáng tạo và các tiêu chuẩn ngành công nghiệp.

Trong khi đó, nhà khai thác Hutchison cho biết, các trạm gốc 5G của họ được phục vụ bởi mạng truyền dẫn đường trục cáp quang tốc độ 10 Gbps và dịch vụ 5G dự kiến sẽ phủ sóng toàn bộ lãnh thổ trong năm nay. Giai đoạn 1, nhà khai thác sẽ phủ sóng ngoài trời các khu vực Wan Chai, Vịnh Causeway, Tsim Sha Tsui, Mongkok, Sham Shui Po, Shatin và Tai Po; phủ sóng trong nhà các khu vực Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Hồng Kông, cũng như các trung tâm mua sắm hạng A của Hongkong Land như Landmark Atrium, One and Two Exchange Square, Chater House, Alexandra House và Prince's Building. Giai đoạn 2 sẽ mở rộng vùng phủ sóng ngoài trời đến Đảo Nam, Đảo Đông, Quận Trung và Tây, Yau Tsim Mong, Thành phố Cửu Long, Wong Tai Sin, Kwun Tong, Kwai Tsing, Tsuen Wan, Tuen Mun, Yuen Long, Quận Bắc, Sai Kung và huyện đảo.

Giám đốc điều hành của nhà khai thác Hutchison - Kenny Koo cho biết: “Bằng cách kết hợp công nghệ 5G với trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) và dữ liệu lớn (big data), chúng tôi sẽ tạo ra cho khách hàng các trải nghiệm dịch vụ 5G hoàn hảo nhất”.

Đối với nhà khai thác HKT thì giai đoạn đầu họ sẽ phủ sóng 5G 11 trong số 18 quận của Hồng Kông.

Cả HKT và Hutchison sẽ cung cấp các dòng điện thoại thông minh Samsung S20 và Huawei Mate XS 5G, trong khi China Mobile Hong Kong chỉ cung cấp các dòng sản phẩm tương thích đến từ Samsung.

Ba nhà khai thác đều không cung cấp thông tin cụ thể về số lượng trạm gốc 5G đã được triển khai để cung cấp vùng phủ sóng tại Hồng Kông.

Riêng nhà khai thác di động SmarTone đến nay vẫn chưa công bố cụ thể ngày ra mắt dịch vụ 5G của họ, tuy nhiên ngày 1/4 vừa qua họ cũng đã công bố một thỏa thuận về việc sử dụng tất cả tuyến đường trục cáp quang của mạng băng rộng Hồng Kông để kết nối các trạm gốc 5G.

