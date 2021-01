Tòa án hành chính tối cao của Thụy Điển đã bác bỏ nỗ lực mới nhất của Huawei nhằm lật ngược lệnh cấm các nhà khai thác sử dụng thiết bị của Huawei tham gia vào cuộc đấu giá 5G của nước này.

Trong một tuyên bố ngắn gọn được đưa ra vào ngày 15/1 vừa qua, Tòa án hành chính tối cao Thụy Điển đã bác bỏ vụ kiện của Huawei và tuyên bố rằng việc kháng cáo chống lại quyết định ban đầu được đưa ra theo Đạo luật Truyền thông Điện tử là không thể chấp nhận được và cho rằng phán quyết này là phán quyết cuối cùng và do đó không thể bị kháng cáo.

Huawei thất bại trong vụ kiện mới nhất tại Thụy Điển

Quyết định này là chương mới nhất trong cuộc chiến pháp lý của Huawei chống lại các điều khoản đấu giá 5G của Thụy Điển, vốn cấm các nhà thầu sử dụng thiết bị do Huawei hoặc ZTE sản xuất vì lý do liên quan đến an ninh quốc gia.

Cơ quan quản lý Bưu chính và Viễn thông Thụy Điển (PTS) đã lên kế hoạch bắt đầu đấu giá 5G vào tháng 11 năm 2020, nhưng buộc phải hoãn lại sau quyết định của tòa án cấp dưới về việc đình chỉ áp dụng một số điều khoản trong khi chờ xét xử. Tuy nhiên, với phán quyết này của Tòa án hành chính tối cao đã loại bỏ tất cả các rào cản đối với cuộc đấu giá phổ tần 5G và cuộc đấu giá đã được lên lịch lại để bắt đầu vào ngày 19 tháng 1 này.

Liên quan đến vấn đề này, gã khổng lồ công nghệ Huawei của Trung Quốc đã đưa ra một số tuyên bố nhằm phủ nhận việc thiết bị của họ có nguy cơ về bảo mật. Huawei cho biết, họ vẫn đang chờ quyết định về hai kháng nghị khác mà họ đã đệ trình vào tháng 11 năm ngoái liên quan đến những gì họ cảm thấy là lệnh cấm không chính đáng của PTS. Huawei cũng tuyên bố rằng sẽ có hậu quả nghiêm trọng nếu PTS tiếp tục tổ chức đấu giá 5G trong khi các điều kiện của PTS đang được xem xét pháp lý.

Trong một động thái trước đó, Giám đốc điều hành của Ericsson - ông Borje Ekholm cũng đã vận động một Bộ trưởng trong nội các của Thụy Điển nhằm nỗ lực loại bỏ quy định cấm các nhà thầu sử dụng thiết bị do Huawei hoặc ZTE sản xuất tham gia cuộc đấu giá này.

Phan Văn Hòa(theo Mobileworldlive,Gizmochina)