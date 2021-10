Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm nhấn mạnh, ITU Digital World là tiền đề quan trọng để Việt Nam tiếp tục đóng vai trò tích cực, dẫn dắt trong hợp tác quốc tế, cùng ITU và các nước thành viên triển khai những sáng kiến toàn cầu.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Phan Tâm nhấn mạnh, ITU Digital World là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam quảng bá thương hiệu để mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng và đối tác từ 193 nước thành viên của ITU.

Hội nghị Bộ trưởng và Triển lãm trực tuyến Thế giới số 2021 được tổ chức tại Việt Nam. Tại sao Việt Nam lại đăng cai và chúng ta đặt mục tiêu gì khi tổ chức sự kiện này thưa ông?

Thứ trưởng Phan Tâm: Hội nghị và Triển lãm Viễn thông thế giới ITU Telecom World là sự kiện quy mô toàn cầu do Liên minh viễn thông thế giới khởi xướng tổ chức lần đầu tiên vào năm 1971. Trong suốt 50 năm qua, ITU Telecom World đã trở thành sự kiện toàn cầu được cộng đồng viễn thông, CNTT, doanh nghiệp số chờ đợi và đón nhận như một cơ hội tăng cường hợp tác, thúc đẩy lan tỏa tri thức, sáng kiến, giá trị công nghệ ra toàn thế giới.

Năm 2020, Việt Nam đã đồng chủ trì tổ chức Hội nghị Bộ trưởng và Triển lãm Thế giới Số của ITU theo hình thức trực tuyến lần đầu tiên.

Tiếp nối thành công này, việc chúng ta đăng cai Hội nghị Bộ trưởng và Triển lãm Thế giới Số 2021 đúng dịp sự kiện tròn 50 năm sẽ đánh dấu mốc trong lịch sử quan hệ Việt Nam - ITU, khẳng định năng lực công nghệ của Việt Nam, góp phần củng cố và nâng cao vị thế của Việt Nam đối với quốc tế.

Đây là tiền đề quan trọng giúp Việt Nam tiếp tục đóng vai trò tích cực, dẫn dắt trong hợp tác quốc tế, cùng ITU và các nước thành viên triển khai các sáng kiến toàn cầu, chung tay xây dựng thế giới số.

Ông có thể cho biết quy mô của sự kiện như thế nào? Đâu là những điểm nhấn của Hội nghị Bộ trưởng và Triển lãm trực tuyến Thế giới số 2021?

Thứ trưởng Phan Tâm: Đây là sự kiện thường niên lớn nhất, quy mô toàn cầu của Liên minh Viễn thông thế giới (ITU), một tổ chức thuộc Liên hợp quốc với 193 quốc gia thành viên và hơn 800 thành viên ngành.

Tiền thân là Triển lãm Viễn thông Thế giới (ITU Telecom World), sự kiện này chính thức được đổi tên thành Triển lãm Thế giới Số (ITU Digital World) từ năm 2020 theo sáng kiến ​​của Bộ trưởng Bộ TT&TT Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng. Năm nay, ITU Digital World bao gồm chuỗi sự kiện: Các phiên thảo luận chuyên đề trực tuyến (diễn ra trong 3 tháng từ tháng 9 đến tháng 11); Hội nghị Bộ trưởng (diễn ra trong 3 ngày từ ngày 12-14/10); Triển lãm trực tuyến (diễn ra trong 1 tháng từ 12/10-12/11); Giải thưởng ITU dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ “ITU SME Virtual Awards” (Lễ trao giải được tổ chức vào tháng 12).

Hội nghị Bộ trưởng là sự kiện cấp cao, nơi các Bộ trưởng từ các quốc gia thành viên ITU, các nhà quản lý viễn thông, các lãnh đạo cao cấp của những doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong lĩnh vực này trao đổi, chia sẻ về chính sách, quy định mới, các mô hình hợp tác công - tư nào hiệu quả nhằm thúc đẩy chuyển đổi số. Các nội dung cụ thể sẽ được đề cập tới như: Việc cắt giảm chi phí, truy cập mạng giá bình dân sẽ hỗ trợ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số? Những chính sách, quy định mới và cách các chính phủ khuyến khích doanh nghiệp cũng như các mô hình hợp tác công-tư nào hoạt động tốt nhất để giảm chi phí cho người dùng cuối.

Bên cạnh đó, hội nghị còn thảo luận vấn đề thúc đẩy cơ sở hạ tầng, bao gồm tăng tốc và tối ưu hóa việc triển khai cơ sở hạ tầng băng thông rộng và khám phá một số phương pháp tiên tiến nhất hiện nay. Các dịch vụ và nội dung của chính phủ nhằm thúc đẩy chuyển đổi số; các cách thức hợp tác giữa chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức xã hội, quần chúng để giảm thiểu bất bình đẳng, thu hẹp khoảng cách số và đảm bảo không có công dân nào bị bỏ lại phía sau.

Ngoài phần hội nghị, triển lãm trực tuyến là nơi những gian hàng trực tuyến 2D, 3D của các doanh nghiệp, quốc gia trưng bày sản phẩm, dịch vụ, giải pháp số. Năm nay, nền tảng triển lãm trực tuyến đã được các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục hoàn thiện với nhiều tính năng mới.

Đây là cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam quảng bá thương hiệu để mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng và đối tác từ 193 nước thành viên của ITU. Triển lãm sẽ đem đến nhiều trải nghiệm độc đáo, thể hiện sự sẵn sàng, mức độ sáng tạo và sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp vì một thế giới số hòa bình, hợp tác, thịnh vượng.

Là một thành viên của ITU, Việt Nam đóng vai trò và đem lại lợi ích như thế nào trong tổ chức này?

Thứ trưởng Phan Tâm: Từ năm 1975 đến nay, Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là đại diện hợp pháp duy nhất của nước Việt Nam thống nhất tham gia vào Liên minh Viễn thông quốc tế.

Từ năm 1982, Việt Nam tham gia các Hội nghị toàn quyền của ITU (được tổ chức 4 năm/1 lần), đóng góp vào việc xây dựng kế hoạch chiến lược của ITU trong mỗi giai đoạn và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam về sử dụng tài nguyên viễn thông, phổ tần số vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh.

Năm 1994, lần đầu tiên Việt Nam được bầu vào Hội đồng điều hành ITU (cơ quan tối cao của ITU gồm 40 quốc gia được bầu giữa 2 kỳ Hội nghị Toàn quyền) nhiệm kỳ 1994-1998. Tiếp theo, Việt Nam đã tái trúng cử vào các nhiệm kỳ 1998-2002 và 2002-2006.

Năm 2014, lần đầu tiên Việt Nam có đại diện trúng cử vào Ủy ban Thể lệ thông tin vô tuyến bao gồm 12 đại diện của 12 trong tổng số 193 thành viên quốc gia của ITU, nhiệm kì 2014-2018 và tiếp tục tái trúng cử nhiệm kỳ 2018-2022.

Việt Nam cũng đăng cai tổ chức nhiều sự kiện của ITU tại Việt Nam như Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước CLMV (giai đoạn 2009 - 2012), Hội nghị về Thành phố thông minh, Hội nghị của khu vực châu Á Thái Bình Dương chuẩn bị cho Hội nghị toàn quyền của ITU, Hội thảo quản lý tần số, các hội thảo và khoá học phát triển nguồn nhân lực, và đặc biệt là sự kiện Hội nghị Bộ trưởng và Triển lãm Thế giới Số năm 2020, 2021.

Từ 2011 đến nay, Việt Nam đã nhận được nhiều hỗ trợ của ITU trong công tác xây dựng chính sách cũng như nâng cao năng lực như: Tư vấn sửa Luật Viễn thông và Luật Tần số Vô tuyến điện; chương trình Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ VNCERT trong việc xử lý sự cố máy tính khẩn cấp quốc gia; Tư vấn kỹ thuật và nâng cao năng lực cho đội ngũ viễn thông trong lĩnh vực quản lý kho số viễn thông; Tư vấn cho Cục Viễn thông và Cục Tần số Vô tuyến điện trong việc hoạch định chiến lược quốc gia về phát triển băng rộng di động quốc gia; Nâng cao năng lực cho các đơn vị trong lĩnh vực thống kê; Tư vấn kỹ thuật cho đội ngũ hoạch định chính sách và quản lý tần số vô tuyến điện; Phối hợp nghiên cứu các mô hình truy cập Internet hiệu quả tại Việt Nam…

Việt Nam sẽ tiếp tục khai thác ITU và các quốc gia thành viên trợ giúp trong công tác xây dựng chính sách và kỹ thuật cũng như huy động nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế cho việc phát triển và hiện đại hóa hạ tầng số; triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia, đào tạo nguồn nhân lực, tiếp nhận kinh nghiệm tiến tiến về quản lý. Thông qua ITU, Việt Nam có thể đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia và sự bình đẳng trong việc sử dụng tài nguyên viễn thông. Việc tham gia ITU góp phần giúp Việt Nam khẳng định vai trò là một thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Trong bối cảnh đại dịch Covid đang diễn biến phức tạp, nhưng Việt Nam vượt qua khó khăn đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng và Triển lãm trực tuyến Thế giới số 2021. Đó có phải là minh chứng cho thấy công nghệ hỗ trợ xã hội thích ứng với trạng thái bình thường mới, thưa ông?

Thứ trưởng Phan Tâm: Gần 2 năm qua, Covid-19 đã tạo ra cho chúng ta rất nhiều khó khăn và thách thức.

Là một quốc gia chịu ảnh hưởng bởi đại dịch, đặc biệt là sự bùng phát do làn sóng thứ tư của biến chủng Delta, kinh tế Việt Nam vẫn được kỳ vọng tăng trưởng trong trung và dài hạn nhờ những nỗ lực tăng tốc lộ trình chuyển đổi số quốc gia, hướng tới phát triển kinh tế số, xã hội số lấy con người là trung tâm, với năng lực áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả của các biện pháp kiểm soát đại dịch.

Covid rồi cũng sẽ qua đi. Nhưng quan trọng ai sẽ là người thích ứng nhanh, kịp thời thay đổi để vượt lên với sức sống mạnh mẽ hơn. Trong tiến trình này, điều cốt yếu là nhanh chóng chuyển hoạt động lên môi trường số. Chính vì thế, Hội nghị Bộ trưởng và các hội thảo chuyên đề trong khuôn khổ sự kiện Hội nghị Bộ trưởng và Triển lãm trực tuyến Thế giới số 2021 năm nay đều tập trung thảo luận các chính sách, giải pháp đẩy nhanh chuyển đổi số.

Ở Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số. Các hoạt động của Chính phủ sẽ chuyển nhanh lên môi trường số. Năm 2021 này, Việt Nam đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, ban hành các khung pháp lý và chiến lược liên quan đến chuyển đổi số, kinh tế số.

Việt Nam đang tập trung mọi nguồn lực xây dựng hạ tầng số hiện đại, đẩy nhanh phát triển kinh tế số. Việc cấp phép tần số và cung cấp dịch vụ sẽ được triển khai trong Quý 4 nhằm đảm bảo phủ sóng 5G trên phạm vi toàn quốc vào năm 2022; sẽ tắt sóng 2G từ năm 2023; thúc đẩy phổ cập sử dụng điện thoại thông minh. Đây là những nền tảng quan trọng để thực hiện chuyển đổi số toàn diện, toàn dân, trên toàn quốc.

Muốn mọi người có niềm tin chuyển lên môi trường số thì việc đảm bảo an toàn, an ninh mạng là điều kiện tiên quyết. Năm 2020, Việt Nam đã được ITU xếp hạng thứ 25 trong số 193 quốc gia về an toàn, an ninh mạng toàn cầu, tăng 25 bậc so với năm 2018. Điều này khẳng định bước tiến vượt bậc về năng lực đảm bảo an toàn, an ninh mạng của ta.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, với quyết tâm và nỗ lực của toàn ngành ICT và công nghệ số, Việt Nam đang kiên cường vượt qua thách thức, dùng công nghệ số để chiến thắng dịch bệnh; phát triển hạ tầng số nhằm thúc đẩy kinh tế số, xã hội số; chung tay cùng các quốc gia trên thế giới thu hẹp khoảng cách số để không ai bị bỏ lại phía sau.

Cảm ơn ông!

