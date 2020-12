Tổng thống đắc cử Joe Biden hôm 28/12 nhấn mạnh sự cần thiết phải hiện đại hóa quân đội Mỹ sau vụ tấn công mạng lớn nhằm vào các cơ quan chính phủ hồi đầu tháng này.

Tổng thống đắc cử Joe Biden. Ảnh: Getty Images

Tại cuộc họp báo sau khi gặp mặt các quan chức tình báo, quốc phòng về vấn đề an ninh quốc gia, ông Biden khẳng định: “Chúng ta phải đổi mới và hình dung lại hệ thống phòng thủ trước các nguy cơ ngày một lớn trong các lĩnh vực mới như không gian mạng”.

Theo The Hill, ông chỉ ra nhu cầu phải giải quyết các thách thức từ Nga và Trung Quốc và cho biết nên ưu tiên hiện đại hóa quốc phòng để ngăn chặn hành vi tấn công trong tương lai thay vì tiếp tục đầu tư quá mức vào hệ thống cũ. Ông nhắc tới vụ tấn công gần đây lợi dụng phần mềm của công ty SolarWinds để kêu gọi thay đổi các nỗ lực quốc phòng.

Sự cố diễn ra từ tháng 3 song chỉ được hãng thông tấn Reuters đưa tin từ đầu tháng 12 và nhanh chóng trở thành một trong các sự cố an ninh mạng tồi tệ nhất lịch sử nước Mỹ. SolarWinds cho biết khoảng 18.000 khách hàng đã bị xâm phạm do cài đặt bản nâng cấp bị can thiệp. Khách hàng của SolarWinds bao gồm nhiều cơ quan liên bang và các công ty trong danh sách Fortune 500, trong đó có Ngân khố Mỹ, Bộ Năng lượng, Ủy ban An toàn nguyên tử quốc gia, Bộ Ngoại giao.

“Chúng ta vẫn đang tìm hiểu về quy mô của vụ tấn công SolarWinds và các lỗ hổng đã được phát hiện. Như tôi đã nói tuần trước, nó gây ra nguy cơ nghiêm trọng với an ninh quốc gia”, ông Biden tiếp tục. “Chúng ta cần thu hẹp khoảng cách giữa năng lực hiện tại và tương lai, nơi chúng cần ngăn chặn, phát hiện, gián đoạn và phản ứng tốt hơn với các hình thức xâm phạm này”.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump tỏ ra chậm chạp trong công khai xử lý vụ SolarWinds và chỉ bình luận một lần duy nhất trên Twitter. Trong đó, ông xem nhẹ sự cố và cho biết mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát.

Du Lam (Theo The Hill)