Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam vừa phát đi thông báo kết luận trang fanpage có tên gọi ‘Cảnh Sát Hình Sự’ (viết hoa toàn bộ) trên Facebook là giả mạo kênh thông tin của Bộ Công an.

Theo tin từ Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam, trang fanpage có tên gọi ‘Cảnh Sát Hình Sự’ (viết hoa toàn bộ) thời gian qua đã đăng tải nhiều thông tin về đời sống, trật tự xã hội, dịch bệnh Covid-19 chưa qua kiểm chứng. Trang này cũng đưa thông tin tự nhận là trang quản lý của Bộ Công an, địa chỉ ở 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội.

Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam xác minh fanpage ‘Cảnh Sát Hình Sự’ là giả mạo kênh thông tin của Bộ Công an.

Tại thời điểm kiểm tra rà soát, fanpage nói trên có 165.000 lượt thích và 176.000 lượt theo dõi với nhiều bài đăng thu hút hàng nghìn lượt tương tác từ người dùng. Tuy nhiên, kết quả xác minh từ Bộ Công an xác định fanpage là giả mạo, do một cá nhân tại Vĩnh Phúc lập nên. Cá nhân này đã sử dụng trái phép thông tin, hình ảnh của lực lượng công an để tạo lập trang, sử dụng phục vụ nhu cầu cá nhân, đăng tải nhiều thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật.

Từ thông tin phản ánh của Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam, Bộ Công an đã đấu tranh làm rõ, yêu cầu gỡ bỏ thông tin vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật. Tại thời điểm hiện tại, fanpage có tên Cảnh Sát Hình Sự vẫn đang hoạt động với 209.000 lượt thích, 223.000 lượt theo dõi cùng bài đăng gần nhất lúc 7h sáng cùng ngày. Nhưng ở phần mô tả, page này đã đổi thành ‘page không thuộc quản lý của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an’.

Fanpage 'Cảnh Sát Hình Sự' vẫn thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi và đã đổi mô tả về page.

Với hàng trăm fanpage trên Facebook về cảnh sát hình sự, Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam khuyến cáo cộng đồng mạng nếu phát hiện có tin giả và trang giả mạo cần thông báo ngay về địa chỉ tingia.gov.vn để Trung tâm thẩm định, công bố và chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, người dân có thể phản ánh tin giả qua số hotline 1800.8108 hoặc địa chỉ email online.abei@mic.gov.vn

Trung tâm Xử lý tin giả Việt Nam thuộc Cục Phát thanh Truyền hình & Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) là một đơn vị mới thành lập. Trung tâm có nhiệm vụ tiếp nhận, phát hiện, thẩm định, gắn nhãn tin giả và công bố thông tin xác thực, tin giả, tin sai sự thật.

Phương Nguyễn

Theo ictnews.vietnamnet.vn