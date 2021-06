Là một trong những công ty điện tử gia dụng hàng đầu trên thế giới, LG đã và đang hoạch định những chiến lược nhằm giảm thiểu đáng kể các tác động xấu đến môi trường, thiết lập lối sống khỏe mạnh hơn cho người tiêu dùng.

Khuyến khích người dùng “đầu tư để tiết kiệm”

Dựa trên một số khảo sát nhanh từ nhân viên tư vấn tại các siêu thị điện máy, phần đông người tiêu dùng có nhu cầu tìm kiếm các sản phẩm đều sẽ quan tâm đến giá cả đầu tiên, sau đó là thương hiệu và mẫu mã. Tuy nhiên, cũng tồn tại một bộ phận người dùng thay thế các thiết bị cũ, mua sắm mới quan tâm đến các sản phẩm tiết kiệm điện và được dán nhãn tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường (theo các tiêu chuẩn Việt Nam do Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Khoa học & Công nghệ).

Lựa chọn các thiết bị tiết kiệm điện chính là một trong những giải pháp góp phần giảm thiểu chi phí sinh hoạt và bảo vệ môi trường. Chưa kể, các sản phẩm điện gia dụng hiện đại hầu hết đều được tích hợp các tính năng bảo vệ sức khỏe hiệu quả đáng kể hơn so với các phiên bản tiền nhiệm: TV hạn chế ánh sáng xanh hại mắt; tủ lạnh diệt virus, hạn chế nhiễm khuẩn chéo trong lưu trữ thực phẩm; điều hòa lọc không khí, tiêu diệt các tác nhân gây bệnh trong không gian...

Sử dụng các thiết bị công nghệ “xanh” không chỉ mang lại hiệu quả nhìn thấy được trên mỗi hóa đơn tiền điện, đây cũng là cách đầu tư dài hạn cho sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cụ thể hóa bằng hành động, LG là một trong các doanh nghiệp điển hình khuyến khích người dùng ưu tiên lựa chọn các sản phẩm mới được thiết kế trên nguyên lý giảm tiêu hao năng lượng, bảo vệ sức khỏe.

Hãng điện tử Hàn Quốc cung cấp các giải pháp như: Tủ lạnh LG French Door với công nghệ HygieneFresh+™, loại bỏ 5 loại vi khuẩn điển hình (kiểm nghiệm bởi Intertek); các dòng TV OLED sử dụng chất liệu bán dẫn hữu cơ tự phát sáng, không chứa thuỷ ngân hay kim loại nặng và không cần tới đèn nền LED xanh, không gây hại đến đôi mắt; một số dòng điều hòa cao cấp LG Dualcool sở hữu công nghệ UV NanoTM và công nghệ lọc khí Plasmaster Ionizer có khả năng ức chế virus…

LG đồng thời thực hiện chiến dịch toàn cầu mang tên “Care for What You Wear” (Quan tâm đến quần áo bạn mặc) nhằm nâng cao nhận thức về rác thải thời trang toàn cầu. Không dừng lại ở đó, LG cũng đã bắt tay cùng với nhà bán lẻ thời trang cao cấp trực tuyến Net-A-Porter ra mắt dòng quần áo phiên bản giới hạn mang tên “Bộ sưu tập bền vững LG X Net-A-Porter”, thu hút sự quan tâm và ủng hộ của cộng đồng yêu thời trang trên thế giới.

Hãng điện tử khẳng định không “lấn sân” vào mảng kinh doanh thời trang, nhưng qua đó góp phần truyền bá rộng rãi hơn về khái niệm thời trang bền vững, cũng như khuyến khích người dùng bảo vệ sức khỏe bản thân thông qua việc cơ bản nhất chính là bảo vệ quần áo chúng ta mặc mỗi ngày.

Đây cũng là mục tiêu LG nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm LG Styler với công nghệ True Steam có thể loại bỏ vi khuẩn có trong quần áo và các vật dụng bằng vải có nguy cơ gây kích ứng da và các bệnh hô hấp. LG cho biết, đằng sau thiết bị nghe có phần mới mẻ này lại là những thông điệp liên quan đến sức khỏe và môi trường chứ không đơn thuần là một món đồ được sưu tầm nhằm khiến cho không gian nhà cửa trông có vẻ hiện đại và cao cấp hơn.

Tìm hướng giảm phát thải carbon từ sản xuất và kinh doanh

LG khẳng định đã và đang nỗ lực thúc đẩy năng lượng tái tạo và cam kết nhiều hơn với các sáng kiến về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp (ESG). Trong đó, hãng lên kế hoạch cắt giảm lượng phát thải khí carbon từ 1,9 triệu tấn trong năm 2017 xuống còn 960.000 tấn trong năm 2030 thông qua việc sử dụng các hệ thống quản lý năng lượng và mở rộng việc sử dụng năng lượng mặt trời tại các nhà máy và văn phòng.

LG cũng là một trong những nhà sản xuất đầu tiên trên thế giới vận hành các cơ sở thử nghiệm năng lượng mặt trời trong nhà được chứng nhận bởi hai cơ quan kiểm tra và chứng nhận quốc tế - UL và TÜV Rheinland. Doanh nghiệp lên kế hoạch đẩy mạnh việc tham gia cơ chế phát triển sạch (CDM: Clean Development Mechanism) do Liên hợp quốc (LHQ) dẫn đầu, cho phép trao đổi hạn ngạch khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính trong các dự án năng lượng ở các nước đang phát triển.

Theo kế hoạch đã đặt ra, LG sẽ đầu tư 4,5 tỷ USD vào ngành công nghiệp xe điện trong 4 năm tới, thành lập doanh nghiệp liên doanh cùng General Motors Corporation, hãng sản xuất ô tô Hoa Kỳ, để triển khai kế hoạch này.

Tuy không phải là công ty thiết bị điện gia dụng duy nhất trên thế giới vạch ra lộ trình rõ ràng về việc làm thế nào để thông qua chính tư cách pháp nhân và thông qua người tiêu dùng bảo vệ môi trường, song những nỗ lực cụ thể, thông điệp rõ ràng của LG đã tạo nên làn sóng ủng hộ to lớn. Kỳ vọng LG cùng người tiêu dùng có thể tạo nên những con số tích cực trong tương lai như kế hoạch đã đề ra.

Ngọc Minh