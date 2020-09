Máy in chất lượng, mực in chính hãng thì chi phí quá cao, các giải pháp in ấn giá rẻ thì hay gặp các vấn đề bản in kém chất lượng, lem mực, tốc độ chậm, khó sử dụng... Đây là một bài toán luẩn quẩn của nhiều DN nhỏ.

In ấn - bài toán khó của nhiều doanh nghiệp nhỏ

Các thiết bị in ấn thường nằm trong danh sách phải đầu tư ban đầu, thời điểm mà doanh nghiệp lo toan “trăm bề”, nên ngân sách thường hạn chế. Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp nhỏ chưa lường trước được các tình huống phát sinh trong tương lai, nên chỉ tìm một chiếc máy in vừa đủ cho nhu cầu trước mắt.

Sau một thời gian sử dụng, những chiếc máy in kém chất lượng thường sẽ phát sinh các vấn đề từ nhẹ đến nghiêm trọng như: các bản in xuất hiện gạch sọc, hết mực nhanh, chi phí thay mực đắt đỏ, tốc độ in chậm, khó thay mực, không kết nối được với thiết bị không dây… khiến công việc bị đình trệ, tốn thời gian chờ đợi hoặc mất chi phí để sửa chữa.

Thấu hiểu những vấn đề doanh nghiệp nhỏ thường gặp phải, HP đem đến loạt sản phẩm máy in laser chất lượng cao với giá thành phải chăng.

Tối ưu chi phí in ấn từ các dòng máy in laser HP

Với mức giá dễ tiếp cận chỉ từ 2 triệu đồng, dòng máy in HP Laser 100 sở hữu chất lượng in laser sắc nét và chính xác. Doanh nghiệp khi sử dụng sẽ không phải lo những bản in bị gạch sọc hay chất lượng kém.

Đáp ứng nhu cầu in đen trắng cơ bản, HP Laser 107a/w có tốc độ in 20 trang/phút, cùng thiết kế nhỏ gọn, tối ưu không gian làm việc. Với các doanh nghiệp có nhu cầu thêm tính năng: copy, scan, fax, có thể nâng cấp lên tùy chọn đa chức năng HP Laser MFP 135a/w và HP Laser MFP 137fnw.

HP cũng vừa tung ra thị trường dòng máy in màu HP Color Laser sở hữu giá thành cạnh tranh chỉ từ hơn 4 triệu đồng, để tiếp cận cho các doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là các công ty về: thiết kế, quảng cáo, sáng tạo, giáo dục, du lịch, báo chí…

HP Color Laser đem đến khả năng in màu rực rỡ và ấn tượng. Doanh nghiệp có thể tham khảo máy in màu đơn năng HP Color Laser 150a/nw; hoặc thêm nhiều tính năng scan, photocopy với bộ đôi máy in màu đa chức năng HP Color Laser MFP 178nw và HP Color Laser MFP 179fnw (có tính năng fax và khay ADF 40 trang).

Với doanh nghiệp có nhu cầu in đen trắng số lượng lớn thì dòng máy in HP Laser Neverstop là một lựa chọn giúp tiết kiệm chi phí về lâu dài. Ngay từ tên gọi “Neverstop” - “Không bao giờ dừng lại” đã bật lên ưu điểm của dòng máy in này nhờ khả năng nạp mực chỉ trong 15 giây, bất kỳ nhân viên nào cũng có thể tự nạp mực mà không cần đến chuyên viên IT.

Hộp mực được trang bị sẵn khi mua máy cho số lượng in lớn đến 5.000 trang. Chi phí cho mỗi hộp mực 2.500 trang có giá chỉ 240.000đ, tính ra mỗi trang in chưa đến 100đ, giúp cho các doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí in ấn khá đáng kể.

HP Laser Neverstop 1000w phù hợp cho các tác vụ in ấn cơ bản. HP Laser Neverstop MFP 1200a/w tích hợp thêm các tính năng in, scan, photocopy và không dây.

Bổ sung vào lựa chọn in màu, là chiếc máy in phun sở hữu mức giá cạnh tranh - HP Ink Tank Wireless 415, có hệ thống tiếp mực chống tràn đặc biệt, được đặt bên ngoài giúp dễ dàng bơm mực và theo dõi lượng mực còn lại.

HP Ink Tank Wireless 415 sở hữu số lượng in lên đến 8000 trang màu hoặc 6000 trang đen trắng. Các lọ mực đen và mực màu có giá dưới 200 nghìn đồng/lọ, mức giá phải chăng cho doanh nghiệp nhỏ hay các hộ kinh doanh cá thể.

In không dây dễ dàng, mực in thân thiện môi trường

Bên cạnh tối ưu chi phí, các sản phẩm máy in đến từ HP còn dễ sử dụng với các tùy chọn có hỗ trợ Wi-Fi. Người dùng có thể in ấn trực tiếp hoặc scan từ điện thoại hay máy tính bảng thông qua ứng dụng HP Smart cho cả iOS và Android.

HP chủ động thiết kế và thử nghiệm các hệ thống in ấn của mình để đáp ứng chuẩn nhãn sinh thái về khí thải. Nhờ vậy chất lượng không khí trong văn phòng được đảm bảo cho nhân viên làm việc. Cùng với đó mực in HP chính hãng chứa thành phần tái chế, thân thiện với môi trường, là giải pháp phát triển bền vững cho các doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm về máy in HP dành cho doanh nghiệp nhỏ tại đây: https://www8.hp.com/vn/vi/printers/get-real-small-business/index.html Chế độ bảo hành dành cho máy in HP bao gồm: Bảo hành giao và nhận tại nhà miễn phí, bảo hành 1 đổi 1, bảo hành cấp tốc - nhận lại trong ngày làm việc kế tiếp. Liên hệ hotline 1800 58 88 68, website www.baohanhhp.vn hoặc chat với HPVietnam qua Zalo để biết thêm chi tiết.

Ngọc Minh