iPhone bị treo máy ngay sau khi mở ứng dụng WhatsApp, sự cố đã ảnh hưởng đến nhiều người dùng trên khắp thế giới trong vài giờ qua.

Theo báo cáo của nhiều người dùng trên Twitter, WhatsApp đơn giản là đã ngừng hoạt động trên iPhone. Ngay sau khi người dùng ấn vào biểu tượng ứng dụng, họ không thể truy cập danh sách cuộc trò chuyện hoặc gửi tin nhắn cho người khác.

Không có bản cập nhật WhatsApp nào được phát hành gần đây trên App Store, ngay cả phiên bản Beta của WhatsApp có sẵn thông qua TestFlight cũng bị lỗi không rõ lý do. Điều này cho thấy rằng lỗi có thể do sự cố với máy chủ của Facebook chứ không phải do sự cố ứng dụng trên iOS.

Dựa trên các báo cáo của người dùng, lỗi này xuất hiện trên cả WhatsApp và WhatsApp Business.

Một số người dùng phản ánh rằng gặp lỗi sau khi cập nhật iOS 15.2. Tuy nhiên, nó không liên quan gì đến bản cập nhật iOS mới nhất vì người dùng sử dụng iOS 15.1.1 cũng gặp vấn đề tương tự.

WhatsApp hiện vẫn chưa thừa nhận lỗi ảnh hưởng đến người dùng iPhone.

Hương Dung (Theo 9to5Mac)