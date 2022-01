HP LaserJet Pro M706n là dòng máy in khổ A3 nổi bật với kích thước nhỏ gọn, dễ dàng thao tác khi in ấn với thiết bị di động và nhiều chế độ bảo mật phù hợp với doanh nghiệp.

Kích thước nhỏ gọn, dễ dàng thao tác khi in với thiết bị di động

Dù là máy in khổ A3 nhưng HP LaserJet Pro M706n lại cực kỳ nhỏ gọn với kích thước bề ngang chỉ 50cm. Máy có thể đặt ở nhiều vị trí khác nhau trong văn phòng, trên bàn làm việc hoặc kệ máy in giúp tiết kiệm diện tích phù hợp cả những không gian văn phòng không quá rộng rãi.

Máy in A3 HP LaserJet Pro M706n được tích hợp cổng Ethernet giúp cho việc thiết lập in ấn trong doanh nghiệp thuận tiện, nhanh chóng. Sản phẩm cũng tích hợp công nghệ HP ePrint cho phép in ấn từ xa mọi lúc mọi nơi từ điện thoại thông minh, máy tính bảng, laptop… Việc thao tác khi in ấn với thiết bị di động cực kỳ dễ dàng, từ đó giúp luồng công việc được trơn tru, tiết kiệm thời gian.

Phù hợp mô hình SMB, nhóm làm việc 15 - 20 người

HP LaserJet Pro M706n được khuyến nghị sử dụng cho các mô hình SMB, nhóm làm việc 15 - 20 người có số lượng bản in 4.000 - 8.000 trang/tháng. Nếu như nhu cầu in ấn trong một giai đoạn nào đó tăng đột biến thì máy vẫn đủ khả năng đáp ứng nhờ sở hữu khối lượng in ấn tối đa đến 65.000 trang/tháng.

Sản phẩm có tốc độ in A4 đến 35 trang/phút và A3 đến 18 trang/phút. Hộp mực HP 93A trong máy đáp ứng tới 12.000 trang in A4, tương đương gần 5 thùng giấy A4 khi in một mặt. HP LaserJet Pro M706n có khả năng nạp 350 tờ A4, khi kết hợp với khay mở rộng 500 tờ cho phép nạp đến 850 tờ A4 đáp ứng linh hoạt nhu cầu doanh nghiệp cần.

Máy được trang bị nhiều chế độ in để phù hợp với những nhu cầu sử dụng khác nhau. Khi cần chất lượng bản in rõ nét nhất, thể hiện được từng chi tiết nhỏ trên bản vẽ kỹ thuật, biểu đồ báo cáo… thì HP ProRes 1200 là lựa chọn tối ưu với độ phân giải in 1200 x 1200 dpi trong khi vẫn duy trì được tốc độ in cao.

Đối với nhu cầu in văn bản thông thường, HP FastRes 1200 đủ đáp ứng nhu cầu, đảm bảo được chất lượng văn bản sắc nét đồng thời tiết kiệm năng lượng tiêu thụ và mực in.

Chế độ bảo mật phù hợp cho doanh nghiệp

HP LaserJet Pro M706n được thiết kế để phù hợp cho nhu cầu sử dụng tại các doanh nghiệp. Sản phẩm được trang bị nhiều tính năng bảo mật như thiết lập mật khẩu, các nền tảng giám sát và mã hóa dữ liệu mạng SNMP v2, SSL/TLS. Sản phẩm còn được trang bị công nghệ xác thực hộp mực in chính hãng, đảm bảo chất lượng bản in luôn sắc nét cũng như thiết bị luôn trong trạng thái an toàn.

Việc sử dụng hộp mực in chính hãng HP còn giúp chất lượng không khí trong văn phòng được đảm bảo cho nhân viên làm việc. Cùng với đó hộp mực HP chính hãng chứa thành phần tái chế nên thân thiện với môi trường. Mực in HP EcoSmart giúp tiết kiệm năng lượng 18% - 22% so với thế hệ trước và là giải pháp giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững.

Sản phẩm được phân phối chính hãng bởi Synnex FPT thông qua các đại lý trên toàn quốc LaserJet Pro M706n được bảo hành 3 năm. Để được tư vấn kỹ thuật cũng như giải đáp thắc mắc về bảo hành, khách hàng có thể liên hệ hotline 24/7 miễn phí của HP qua số 1800 588 868, trò chuyện trực tuyến qua trang web baohanhhp.vn hoặc chat với HPVietnam qua Zalo.

Ngọc Minh