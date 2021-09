Máy in đa chức năng khổ giấy A3 HP LaserJet MFP M440nda là một “trợ thủ” đắc lực, phục vụ nhu cầu in ấn chất lượng cao cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.

HP LaserJet MFP M440nda là máy in văn phòng đa chức năng hàng đầu trên thị trường, một “trợ thủ in ấn” mạnh mẽ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với MFP M440nda, người dùng sẽ có được những bản in khổ giấy tối đa A3, với chất lượng bản in lên đến 1200dpi và tốc độ in cực nhanh với 24 trang/phút.

HP LaserJet MFP M440nda không chỉ thừa hưởng những tính năng ưu việt của dòng MFP M440 Series, mà còn được tăng cường khả năng bảo mật.

HP LaserJet MFP M440nda vẫn giữ thiết kế phù hợp với mọi không gian văn phòng làm việc, từ kiểu dáng cho đến cách phối màu đều toát lên sự tinh tế và sang trọng. Máy được trang bị một bảng điều khiển lớn đầy đủ chức năng, 1 màn hình LCD 4 dòng đủ lớn và sắc nét, cho phép người dùng thao tác một cách nhanh chóng và trực quan để nắm bắt các hoạt động cần thiết.

Để đáp ứng nhu cầu in ấn khối lượng lớn, HP LaserJest MFP M440nda trang bị 2 khay nạp giấy 2 mặt tự động đảo chiều (Automatic Document Feeder - ADF) lên đến 350 tờ, giúp tiết kiệm thời gian in mà không phải chờ hay lật giấy. LaserJet MFP M440nda còn có thể mở rộng sức chứa giấy lên đến 600 tờ thông qua 1 khay giấy 250 tờ tùy chọn mua thêm.

Với dòng máy LaserJet MFP M440nda, HP đã nâng cấp dung lượng bộ nhớ lên đến 512MB, cho phép máy lưu được nhiều lệnh in hơn qua đó cũng sẽ nâng cao tốc độ in. HP LaserJet MFP M440nda cho tốc độ in lên đến 24 bản in/phút với độ phân giải lên đến 1200dpi. Với chức năng scan, máy có khả năng scan lên đến 33 trang/phút với độ phân giải tối đa 4800 x 4800 dpi. Để tối giãn chi phí vận hành cũng như bảo trì, máy in này còn hỗ trợ kết nối mạng Lan, cho phép các máy tính trong mạng có thể kết nối trực tiếp để chia sẻ tài nguyên, dùng chung các chức năng scan to email/SMB/FTP mà không phụ thuộc vào máy chủ.

Bên cạnh những tính năng ưu việt trong in ấn, thì LaserJet MFP M440nda còn được trang bị khả năng bảo mật cao từ HP Wolf Enterprise Security For Print, có thể giám sát và ngăn chặn những xâm nhập trái phép trong việc chia sẻ đường truyền, chuyển tiếp tệp in từ các thiết bị như máy tính/thiết bị di động đến máy in. Đồng thời, bộ công cụ bảo mật của HP luôn giám sát bộ nhớ máy in theo thời gian thực, sẵn sàng phát hiện những nguy cơ bị tấn công ngay lúc bắt đầu. HP LaserJet MFP M440nda còn được trang bị tính năng xác thực bằng mã PIN, cho phép người dùng truy cập và in tài liệu một cách an toàn hơn.

Ngày nay, một trong những yếu tố các doanh nghiệp quan tâm là chi phí mực in, bên cạnh chi phí đầu tư máy in ban đầu. Với dòng máy in LaserJet MFP M440nda, HP sử dụng hộp mực 335A. Một hộp mực chính hãng có thể tạo ra tới 7400 bản in. Đồng thời, trên hộp mực HP còn được trang bị chip bảo mật để ngăn ngừa những tình huống tấn công từ firmware. Ngoài ra, HP 57A là một trong những trống mực có tuổi thọ bền bỉ trong phân khúc, khi có tuổi thọ lên đến 80.000 bản in, đại diện HP cho biết.

Với LaserJet MFP M440nda nói riêng cũng như dòng LaserJet MFP M440 Series nói chung, HP đã mang đến cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ những giải pháp in ấn chất lượng cao, tối ưu chi phí vận hành. Dòng máy in này còn có các cơ chế bảo mật toàn diện, giúp doanh nghiệp in ấn an toàn hơn.

Elite luôn mang đến cho khách hàng những sản phẩm cổng nghệ chất lương với giá thành hợp lí cùng các dịch vụ tư vấn và bảo hành, hậu mãi chuyên nghiệp.

Doãn Phong