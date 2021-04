Ngày 16/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết đã trao giải độc đắc trị giá gần 142 tỷ đồng cho ông N.D (TP.HCM). Tấm vé mang lại giải thưởng “khủng” này được chủ nhân mua online qua ứng dụng My Viettel.

Được biết, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân thì ông D. sẽ thực nhận khoảng hơn 127,6 tỷ đồng.

Trước đó, tại kỳ quay thưởng xổ số Power 6/55 thứ 561 diễn ra tối 3/4/2021 của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), hội đồng mở thưởng đã xác định được dãy số may mắn là 02 - 04 - 34 - 38 - 41 - 55 | 19. Ngày 9/4 tại TP.HCM, đại diện My Viettel và Công ty 2B (đơn vị phân phối vé Vietlott) đã bàn giao tấm vé số cho khách hàng may mắn.

Với sứ mệnh chủ lực tiên phong kiến tạo xã hội số, Viettel sẽ là doanh nghiệp đi đầu trong công cuộc thúc đẩy kinh tế số. Theo đó, thương mại điện tử là một trong những lĩnh vực được quan tâm đặc biệt.

Từ tháng 4/2020, Viettel chính thức được cấp phép giấy phép sàn thương mại điện tử cho ứng dụng My Viettel và website Viettel.vn, bắt đầu triển khai các tính năng mua sắm hàng hóa ngoài viễn thông như mua vé máy bay (Bamboo, Vietjet, Vietnam Airlines và các chặng bay quốc tế), xổ số (Vietlott), Bảo hiểm (Phi nhân thọ), đặt xe tuyến (với hơn 400 nhà xe trên toàn quốc), và các sản phẩm tiêu dùng (thời trang, công nghệ, mỹ phẩm...). Riêng với sản phẩm vé số Vietlott, đây luôn là dịch vụ ngoài viễn thông được quan tâm hàng đầu trên My Viettel, với số lượng đặt vé mỗi ngày lên đến hàng chục nghìn lượt.

Sau khi thực hiện giao dịch thành công trên My Viettel (bao gồm các sản phẩm viễn thông và ngoài viễn thông), Khách hàng đều được tích điểm Viettel++ để sử dụng thêm nhiều ưu đãi độc quyền chỉ có trên My Viettel.

Với các ưu đãi hấp dẫn, phương thức mua và thanh toán đơn giản, linh hoạt, hứa hẹn tính năng mua sắm trên ứng dụng My Viettel sẽ ngày càng bùng nổ, góp phần hiện thực mục tiêu đưa My Viettel trở thành siêu ứng dụng trong tương lai, đúng như thông điệp “Bạn cần gì My Viettel cũng có”.

Để mua vé Vietlott, khách hàng có thể truy cập: https://myvt.page.link/xs. Thông tin chi tiết về sản phẩm, dịch vụ Viettel, khách hàng truy cập website http://vietteltelecom.vn Ứng dụng MyViettel hoặc liên hệ tổng đài 18008098 (miễn phí) để được hỗ trợ trực tiếp.

Minh Ngọc