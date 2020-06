Hiện chính phủ liên bang Canada vẫn chưa thông báo về quyết định của mình liên quan đến “số phận” của Huawei trong mạng 5G

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Morgan Ortagus ngày 4/6 cho biết, Mỹ sẵn sàng xem xét lại thỏa thuận chia sẻ tin tức tình báo với Canada nếu tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei được "bật đèn xanh" để tham gia xây dựng mạng lưới 5G ở Canada.

“Chúng tôi cho rằng Chính phủ Canada sẽ đưa ra quyết định vì lợi ích tốt nhất đối với an ninh quốc gia của Canada”, bà Morgan Ortagus nói.

Hiện chính phủ liên bang Canada vẫn chưa thông báo về quyết định của mình liên quan đến “số phận” của Huawei trong mạng 5G, mặc dù đã dành hơn 1 năm rưỡi để cân nhắc vấn đề này.

Một cửa hàng của Huawei ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

Trong phát biểu ngày 4/6, Thủ tướng Canada Justin Trudeau không đề cập đến thời điểm Ottawa thông báo quyết định trên, mà chỉ nhấn mạnh quyết định này sẽ đảm bảo để “người dân Canada và các doanh nghiệp được an toàn, đồng thời cũng phải đảm bảo được tính cạnh tranh trong lĩnh vực viễn thông của Canada”.

Tại Canada, đảng Bảo thủ đối lập đang gây sức ép muốn chính phủ đảng Tự do nói “không” với Huawei, với lý do Huawei nếu “lọt” vào cơ sở hạ tầng 5G sẽ tạo điều kiện để Bắc Kinh do thám người dân Canada dễ dàng hơn.

Washington lâu nay cũng cho rằng Huawei tạo ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia vì Cính phủ Trung Quốc có quyền yêu cầu các doanh nghiệp tư nhân như Huawei chuyển giao thông tin nhạy cảm. Luật tình báo quốc gia Trung Quốc quy định rằng các tổ chức và công dân Trung Quốc phải ủng hộ, hỗ trợ và hợp tác trong công tác tình báo quốc gia.

Theo Phó Chủ tịch phụ trách các vấn đề doanh nghiệp của Huawei Canada, Alykhan Velshi, Huawei hoạt động tại Canada trong hơn một thập kỷ mà không để xảy ra sự cố an ninh nào liên quan đến thiết bị của hãng.

Mới đây, hai hãng viễn thông lớn của Canada là BCE Inc và Telus đã thông báo quyết định không chọn Huawei là đối tác để xây dựng mạng 5G tại Canada.

Liên quan đến vụ xem xét dẫn độ bà Mạnh Vãn Châu – Giám đốc Tài chính (CFO) của Huawei, Tòa án tối cao tỉnh British Columbia cho biết các luật sư và công tố viên sẽ đề xuất kế hoạch làm việc mới vào cuối tháng Sáu này, và các phiên tranh tụng có thể sẽ kéo sang năm 2021.

Theo Bnews