CMC Telecom là doanh nghiệp Hạ tầng Viễn thông Việt Nam duy nhất có cổ đông nước ngoài, tập đoàn TIME dotCom, tập đoàn viễn thông TOP 2 Malaysia. Nền tảng đa đám mây CMC Cloud của CMC Telecom là nền tảng Cloud duy nhất tại Việt Nam kết nối trực tiếp với AWS, Microsoft và Google. Vừa qua, CMC Cloud đã trở thành 1 trong 3 nền tảng số xuất sắc được lựa chọn tham gia vào chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi số do Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT phát động. CMC Cyber Security là doanh nghiệp Bảo mật với hơn 10 năm kinh nghiệm chuyên nghiên cứu, phát triển và sản xuất phần mềm chống mã độc và các giải pháp an ninh an toàn thông tin. Đến nay, CMC Cyber Security đã trở thành Doanh nghiệp bảo mật duy nhất tại Việt Nam trong Hiệp hội các nhà nghiên cứu mã độc quốc tế Avar và ICSA Lab. Chili là đơn vị chuyên cung cấp giải pháp thiết kế website tổng thể cho doanh nghiệp. Ra đời từ năm 2012, Chili đã khẳng định được thương hiệu và nằm trong TOP 3 các nhà cung cấp website lớn nhất Việt Nam.