Các nền tảng cung cấp dịch vụ Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin vừa được Bộ TT&TT công bố góp phần đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Công bố các nền tảng “Make in Vietnam”

Ngày 3/7, Bộ TT&TT tổ chức lễ ra mắt “Nền tảng cung cấp dịch vụ Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng (SOC) đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin”.

Sự kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ, đơn vị chuyên trách về CNTT, an toàn thông tin của các bộ, cơ quan ngang bộ và 63 Sở TT&TT trên cả nước.

Các nền tảng cung cấp dịch vụ Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin được Bộ TT&TT công bố là những nền tảng do 8 doanh nghiệp trong nước phát triển. Những nền tảng này đã sẵn sàng cung cấp dịch vụ ra thị trường và kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát an toàn không gian mạng quốc gia.

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh, nền tảng cung cấp dịch vụ SOC đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin góp phần đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh, sự kiện này đánh dấu một bước quan trọng trong chiến lược “Make in Vietnam”, một lần nữa khẳng định các doanh nghiệp Việt Nam đủ năng lực nghiên cứu, phát triển và đã sẵn sàng cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho thị trường trong nước và có khả năng vươn ra thế giới.

Thứ trưởng cho biết, một trong những chỉ đạo, định hướng quan trọng về an toàn, an ninh mạng trong giai đoạn tiếp theo là bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo mô hình “4 lớp” thống nhất từ Trung ương đến địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 07/6/2019.

Gần đây nhất, tại Chỉ thị 41/CT-TW ngày 24/3/2020, Ban Bí thư khóa XII đã yêu cầu mỗi cơ quan Đảng, Nhà nước triển khai công tác an toàn, an ninh mạng đồng bộ, nhiều lớp bao gồm: Kiện toàn lực lượng tại chỗ; Lựa chọn tối thiểu một tổ chức, doanh nghiệp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp; Định kỳ thực hiện kiểm tra, đánh giá độc lập; Kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát quốc gia.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo mô hình “4 lớp”, giúp các bộ, ngành, địa phương và các chủ quản hệ thống thông tin có định hướng trong việc thuê mua dịch vụ giám sát, an ninh mạng chuyên nghiệp, Bộ TT&TT đã đồng hành cùng doanh nghiệp thúc đẩy phát triển nền tảng cung cấp dịch vụ Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng.

Nền tảng được lựa chọn theo những tiêu chí: chất lượng tốt, có thể cung cấp dưới dạng dịch vụ, không yêu cầu cơ quan, tổ chức phải có lực lượng chuyên trách về CNTT, an toàn an ninh mạng mới triển khai được mà có thể thực hiện ngay.

Các doanh nghiệp cung cấp nền tảng là những doanh nghiệp Việt Nam đã được cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng; đã kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát an toàn không gian mạng quốc gia; sẵn sàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ ra thị trường.

Bộ TT&TT công bố 8 doanh nghiệp phát triển nền tảng cung cấp dịch vụ SOC đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia.

Đến nay, đã có 8 doanh nghiệp cung cấp nền tảng dịch vụ Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia trực thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT, bao gồm: Viettel, VNPT, BKAV, FPT IS, CMC Cyber Security, CyRadar, VNCS Global và SAVIS.

Đẩy nhanh tiến độ đảm bảo an ninh mạng theo mô hình “4 lớp”

Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT nhận định, nền tảng cung cấp dịch vụ Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin góp phần đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Cụ thể, nền tảng này giúp các bộ, ngành, địa phương rút ngắn 90% khối lượng, thời gian triển khai mô hình đảm bảo an toàn, an ninh mạng “4 lớp”, bởi việc lựa chọn nền tảng cung cấp dịch vụ SOC đáp ứng yêu cầu kết nối, chia sẻ thông tin sẽ bảo đảm hoàn thành 2 lớp quan trọng trong mô hình “4 lớp” (lớp 2 và lớp 4).

Song song với đó, cũng giúp các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh đầu tư các giải pháp, công nghệ tiên tiến, tiến tới làm chủ và hình thành hệ sinh thái các sản phẩm an toàn thông tin “Make in Vietnam”.

Đồng thời, nâng cao năng lực đảm bảo an toàn thông tin, khi chủ quản các hệ thống thông tin sẽ được sử dụng những dịch vụ chuyên nghiệp, chất lượng cao, tin cậy của các doanh nghiệp trong nước và có sự giám sát chéo của cơ quan quản lý nhà nước là Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT.

Theo đại diện Cục An toàn thông tin, hiện có khoảng 10 bộ và 34 tỉnh, thành phố đang triển khai Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng. (Ảnh Trung tâm điều hành an toàn, an ninh mạng của Bình Phước)

Đại diện các doanh nghiệp cung cấp nền tảng dịch vụ SOC nhận định, đây là cơ hội để các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ an toàn, an ninh mạng được tiếp cận, lắng nghe và tìm hiểu nhu cầu, điều kiện của các Sở TT&TT. Trên cơ sở đó doanh nghiệp có thể đáp ứng tốt hơn việc triển khai các hệ thống SOC cũng như mở rộng thị trường.

“Chúng tôi tin rằng việc này sẽ góp phần thúc đẩy phát triển hệ sinh thái sản phẩm an toàn, an ninh mạng Việt Nam theo định hướng của Bộ TT&TT. Chúng tôi cam kết sẽ đồng hành phối hợp cùng các Sở TT&TT, triển khai những hệ thống giám sát an ninh mạng SOC phát huy hiệu quả, đảm bảo an ninh mạng cho các tỉnh, góp phần đảm bảo an ninh mạng cho quốc gia”, đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Giải đáp thắc mắc của Sở TT&TT địa phương tại sự kiện, đại diện doanh nghiệp cho hay, một điểm ưu việt của nền tảng cung cấp dịch vụ SOC của doanh nghiệp trong nước là có thể hỗ trợ khắc phục sự cố nhanh chóng do lực lượng tại chỗ. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong nước cũng có thể linh hoạt, chỉnh sửa hệ thống theo yêu cầu của đơn vị sử dụng.

