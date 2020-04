Theo Navigos Group, sản xuất và CNTT là hai lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng nhân sự trung và cao cấp cao nhất quý I/2020. Trong đó, nhu cầu tuyển dụng nhân sự của ngành CNTT tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản xuất, CNTT dẫn đầu về nhu cầu tuyển dụng trong quý I/2020

Báo cáo về nhu cầu tuyển dụng nhân sự trung và cao cấp tại thị trường Việt Nam trong quý I/2020 vừa được Navigos Group phát hành. Đây là tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự đang sở hữu trang tìm kiếm việc làm trực tuyến VietnamWorks và công ty tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao Navigos Search.

Thống kê dựa trên nhu cầu tuyển dụng từ Navigos Search cho thấy, ngành sản xuất có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao tăng trưởng cao nhất, tăng 14% so với quý IV/2019 và tăng đến 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành CNTT cũng có mức tăng trưởng nhẹ ở mức 3% so với quý IV/2019 và 7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chuyên gia Navigos Search cho rằng hiện nay là thời điểm tốt để doanh nghiệp tuyển dụng và chuẩn bị nguồn nhân lực cho giai đoạn phục hồi kinh doanh sau dịch bệnh (Ảnh minh họa).

Theo quan sát từ Navigos Search, làn sóng dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam, với một số ngành trong đó có Điện - Điện tử vẫn tiếp diễn từ năm 2019. Tuy nhiên, các quyết định tuyển dụng của các nhà đầu tư đang phải trì hoãn vì chính sách hạn chế di chuyển giữa các quốc gia.

Ngoài ra, một số dự án chậm triển khai do trưởng dự án hoặc vị trí quan trọng không thể sang Việt Nam sau thời gian về nước hoặc di chuyển ở các quốc gia khác. Một số dự án xây dựng nhà máy mới chậm tiến độ do phải đảm bảo khoảng cách với công nhân xây dựng.

Do đó, với ngành sản xuất, nhiều vị trí tuyển dụng phải tạm hoãn. Thời điểm này, nhiều doanh nghiệp đã chủ động ứng dụng công nghệ như: phỏng vấn sơ bộ trực tuyến và sẽ đưa ra quyết định chính thức khi có thể gặp mặt trực tiếp với ứng viên.

Chuyên gia Navigos Search nhận định, các ứng viên trong ngành đang tìm hiểu những cơ hội việc làm mới. Dự đoán sau khi dịch bệnh được kiểm soát, từ nửa cuối năm 2020, nguồn cung nhân sự ngành sản xuất sẽ dồi dào, trong khi nhu cầu tuyển dụng ổn định trở lại để các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất.

Lương cho ứng viên ngành TMĐT có xu hướng tăng cao

Là một trong những ngành ít chịu tác động tiêu cực từ dịch bệnh, thương mại điện tử (TMĐT), đặc biệt cho ngành hàng thiết yếu đang phát triển mạnh vì giải quyết được việc hạn chế gặp gỡ và thanh toán trực tiếp. Theo ghi nhận của Navigos Search, đang có nhu cầu tuyển dụng ở các vị trí Phát triển kinh doanh, Marketing và những vị trí kỹ thuật chuyên môn về E-Commerce.

Các doanh nghiệp TMĐT ưu tiên tuyển dụng ứng viên đã có kinh nghiệm trong cùng ngành và sẵn sàng trả mức lương cao để thu hút nhân tài. Mặt bằng lương cho các ứng viên có xu hướng cao hơn các lĩnh vực kinh doanh truyền thống và sẽ duy trì như vậy trong 3 - 5 năm tới.

Ngoài ra, Navigos dự đoán trong thời gian tới sẽ có nhiều nhà đầu tư mới vào thị trường Việt Nam khiến nhu cầu tuyển dụng của ngành TMĐT sẽ tăng trưởng tốt trong năm 2020 và 2021.

Cũng trong thông tin mới phát ra, Navigos cho biết, trong Quý I/2020, ngành Ngân hàng chứng kiến nhiều sự dịch chuyển của nhân sự cấp cao. Ngoài ra, xuất hiện tình trạng dư thừa nhân lực vì tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, đã có ngân hàng phải tái cơ cấu để cắt giảm nhân sự.

Dưới tác động của dịch bệnh, các dự án kinh doanh của ngân hàng bị trì hoãn. Sự thay đổi trong khách hàng mục tiêu cũng khiến các ngân hàng phải tái định hướng lại chiến lược kinh doanh. Xu hướng phát triển “Ngân hàng số” bắt đầu từ năm 2019 và được dự đoán có nhu cầu tuyển dụng tăng trong 2020.

Theo quan sát của Navigos Search, nhu cầu tuyển dụng ngành ngân hàng sẽ phụ thuộc nhiều vào kế hoạch kinh doanh sắp tới và Đại hội cổ đông thường niên trong quý II/2020.

Ngoài ra, trong Quý I/2020, nhu cầu tuyển dụng cấp trung và cấp cao của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam được giữ ổn định. Song ứng viên Nhật Bản phải chờ thị thực và giấy phép lao động lâu hơn nên ngày đi làm có thể bị trì hoãn. Vì thế, một số doanh nghiệp Nhật Bản đã cân nhắc mở rộng cơ hội cho các ứng viên Việt Nam cho các vị trí quản lý.

Navigos Search cũng đưa ra dự báo quý II/2020 thị trường lao động sẽ sôi động hơn. Nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp Nhật sẽ tiếp tục ổn định ở ngành Sản xuất và CNTT.

Bà Nguyễn Phương Mai, Giám đốc điều hành Navigos Search nhận định hiện nay đang là thời điểm tốt để doanh nghiệp tuyển dụng và chuẩn bị nguồn nhân lực cho giai đoạn phục hồi kinh doanh sau dịch bệnh.

“Hiện nay hầu như toàn bộ quá trình tuyển dụng từ tìm kiếm ứng viên cho đến phỏng vấn đều có thể thực hiện hiệu quả nhờ ứng dụng công nghệ. Do đó, bên cạnh duy trì và tạo động lực cho đội ngũ hiện tại, các công ty cần xây dựng ngay kế hoạch tuyển dụng để đảm bảo nguồn nhân lực và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp mình”, bà Mai đề xuất.

M.T