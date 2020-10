Tái chế từ rác thải nhựa, hộp mực HP sản xuất thân thiện với môi trường, giúp giảm thiểu hơn 5000 chuyến xe chở rác thải ra đại dương và các bãi rác tính từ năm 2000 đến nay.

Đây là câu chuyện truyền cảm hứng của HP dành cho mỗi doanh nghiệp trong việc bảo vệ “hành tinh xanh”, hãy bắt đầu từ hành động cải thiện môi trường làm việc cho nhân viên. Đây cũng chính là phát triển bền vững từ những điều nhỏ nhất để đem lại giá trị lâu dài cho doanh nghiệp.

Rác thải nhựa thu thập ở Haiti cùng nhiều quốc gia khác sau khi xử lý

Mực in HP được thiết kế thân thiện với môi trường từ hộp mực cho đến bao bì. Hộp mực sau khi sử dụng có thể gửi về HP để tái chế miễn phí. Kết hợp mực in chính hãng cùng máy in đạt tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng đến từ HP, góp phần tiết kiệm điện năng trong quá trình sử dụng.

Thu thập hộp mực HP để tái chế

Mực in HP phù hợp sử dụng trong doanh nghiệp nhờ khả năng giúp giảm thiểu tiếng ồn khi máy in hoạt động. Cùng với đó, nhân viên cũng thuận tiện trong quá trình sử dụng, bởi khi in xong mực không gây mùi hay bám dính.

Hộp mực chính hãng HP được tái chế từ rác thải

Ngoài mực size A thì HP còn sản xuất hộp mực size X cũng mang tính chất thân thiện với môi trường. Mực size X chất lượng cao và dung tích lớn sẽ mang đến nhiều hơn những bản in chất lượng, tiết kiệm chi phí trên từng trang in. Mực chính hãng còn giúp cho máy in hoạt động bền bỉ hơn, hạn chế hỏng hóc, tiết kiệm chi phí bảo trì và thay mới, từ đó tối ưu chi phí đầu tư cho doanh nghiệp.

Mực in chính hãng HP size X là một trong những lựa chọn hợp lý cho các doanh nghiệp. Một số loại mực chính hãng HP size X là: CF280X, CE505X, CF283X, CF226X, CF256X, CF276X tương ứng với các dòng máy in HP như: M428, M404, M433A, M436, M402…

Sản phẩm mực in HP có phân phối tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Elite Địa chỉ: 289/1 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM Website: https://elite-jsc.com Hotline: (028) 3512 3959

Ngọc Minh