Dòng máy in HP LaserJet M200 gây ấn tượng bởi tốc độ in 2 mặt tự động, in không dây thông minh qua ứng dụng HP Smart, kết nối ổn định với wifi băng tần kép, bảo mật và thiết lập đơn giản, nhanh gọn.