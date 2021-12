Với sự mở cửa của các nước trong khối ASEAN sau dịch, hoạt động du lịch, giao thương giữa các nước trong khối sẽ tăng cao, kéo theo đó là nhu cầu liên lạc trao đổi qua mạng viễn thông.

Những chuyện “dở khóc, dở cười” khi liên lạc quốc tế

Dịch bệnh tại các nước ASEAN đang dần được kiểm soát. Những tháng gần đây, các quốc gia Đông Nam Á cho thấy tín hiệu lạc quan khi áp dụng chính sách “hộ chiếu vắc xin” để bắt đầu đón khách du lịch. Thái Lan là quốc gia đầu tiên khôi phục hoạt động du lịch ở Phuket, dự kiến sau đó là: Chiang Mai, Chonburi, Phetchaburi trong tháng 11. Indonesia cũng thí điểm đón khách quốc tế tại Bali. Nước Singapore cũng đang xây dựng các thỏa thuận đi lại song phương trong khu vực.

Các nước trong khối ASEAN vẫn luôn là điểm đến hấp dẫn của người Việt Nam có nhu cầu du lịch hoặc giao thương, kinh doanh. Nhờ chính sách nhập cảnh không yêu cầu visa giữa các nước ASEAN, nên tần suất đi lại giữa người dân Việt Nam đến các nước trong khu vực cũng cao hơn nhiều.

Đồng thời việc thường xuyên đi lại, nhu cầu liên lạc, truy cập Internet tăng cao. Tuy nhiên, du khách Việt thường phải bỏ ra khá nhiều chi phí để mua các sim du lịch ngắn hạn với thời lượng gọi và data hạn chế. Bên cạnh đó, việc thay đổi sim liên tục cũng dễ dẫn đến tình trạng thất lạc sim số chính chủ tại Việt Nam, ảnh hưởng đến công việc.

Chị Nguyễn Thanh Thúy - một tiểu thương tại TP.HCM chuyên về ngành hàng thời trang, mỹ phẩm. Chị thường xuyên lựa chọn các cung đường di chuyển từ Việt Nam qua Thái Lan và Singapore để gặp gỡ đối tác kinh doanh. Tuy vậy, chị thường không mấy hài lòng về những trải nghiệm liên lạc, đàm thoại trong những chuyến đi của mình.

Chị Thúy bày tỏ: “Chi phí đắt đỏ, thay đổi sim liên tục, cũng như mất liên lạc trong nước… là những điều khiến mình khó chịu khi di chuyển giữa các nước. Bạn bè tôi tư vấn sử dụng dịch vụ chuyển vùng quốc tế của MobiFone, nhưng 2 năm do dịch chưa đi được. Sắp tới khi Singapore mở cửa lại, mình sẽ thử dịch vụ này”.

Không chỉ chị Thúy, nhiều người thường xuyên đi du lịch, công tác ở các nước trong khối ASEAN bắt đầu tìm đến các dịch vụ chuyển vùng quốc tế vì những lợi íchnhư: giá thành hấp dẫn, không phải đổi sim mà vẫn đảm bảo nhu cầu liên lạc thông suốt, có thể truy cập Internet thông qua dữ liệu di động…

Gói cước Roam ASEAN - trải nghiệm kết nối viễn thông liền mạch

Roaming (chuyển vùng quốc tế) là giải pháp giúp người dùng Việt Nam có thể tự do kết nối viễn thông với bất kỳ đất nước nào đặt chân tới mà không cần thay đổi sim, hòa mạng mới.

MobiFone khi phát triển chiến lược “Roam like at home” đã nhìn thấy nhu cầu cấp thiết về vấn đề liên lạc, kết nối của những người Việt thường xuyên di chuyển đến các nước Asean. Từ đó, nhà mạng đã cung cấp những gói cước ưu đãi, giúp trải nghiệm kết nối liền mạch, an toàn và tiện lợi với mức chi phí “dễ chịu” hơn so với các dịch vụ roaming truyền thống.

Nhà mạng MobiFone mang đến gói dịch vụ Roam ASEAN với mức cước ưu đãi 250 nghìn đồng cho 15 ngày sử dụng, có 3.5GB lưu lượng data để truy cập Internet, bên cạnh đó là giá cước ưu đãi cho gọi điện, nhắn tin, phục vụ nhu cầu liên lạc thông suốt trong quá trình di chuyển tại các nước ASEAN.

Gói cước Roam ASEAN có cách thức đăng ký dễ dàng, không gia hạn tự động, giúp người dùng không phải lo lắng về cước phí phát sinh khi hết chu kỳ. Gói cước này của MobiFone hứa hẹn là lựa chọn hàng đầu khi du lịch, công tác tại các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á trong giai đoạn “bình thường mới”.

Doãn Phong