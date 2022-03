Ecovacs Deebot X1 Turbo mới vừa ra mắt nhưng đã gây ấn tượng bởi nhiều tính năng vượt trội, công nghệ thông minh giúp việc lau hút sàn nhà trở nên đơn giản, nhanh gọn hơn nhiều lần.

8 tính năng vượt trội

8 tính năng khiến Deebot X1 Turbo trở thành một sản phẩm hấp dẫn trên thị trường robot hút bụi hiện nay, bao gồm: Lực hút mạnh mẽ tới 5000Pa cao bậc nhất thị trường robot hút bụi; Bông lau kép xoay tròn OZMO Turbo 2.0, tích hợp lau, giặt và vắt khô bằng khí; Công nghệ tự lát Vision+ Deep Fusion tránh vật cản thông minh, hiệu quả cao hơn 95% so với phiên bản trước; Phát hiện vật cản nhỏ chính xác hơn 4 lần, khoảng cách phát hiện tăng 50% so với thế hệ cũ; Nhanh chóng tạo bản đồ 3D của căn nhà chỉ trong vài phút; Hệ thống cảm biến AIVI 3D thế hệ 2 với khả năng tính toán cao hơn 8 lần so với T8 AIVI và 16 lần Deebot T9; Điều khiển bằng giọng nói tiếng Anh với trợ lý ảo Yiko AI tích hợp ngay trên thân robot.

Khả năng làm sạch mạnh mẽ

Với động cơ mạnh mẽ bên trong, Deebot X1 Turbo có thể đạt mức lực hút tới 5000Pa cực mạnh, thừa sức hút được các hạt bụi và rác cỡ lớn. Máy còn tích hợp chổi xoay kép nên khả năng gom rác tăng lên đáng kể, hạn chế bụi bay lung tung cùng khả năng nhận diện bề mặt thảm để tự động tăng lực hút lên mức cao nhất.

Hộp bụi dung tích hợp cũng là điểm cộng để bạn đỡ mất công đổ bụi thường xuyên, cộng thêm màng lọc HEPA giữ lại hầu hết lượng bụi siêu mịn. Nhờ đó mà sàn nhà luôn giữ độ sạch sẽ, tạo không gian sống trong lành hơn cho gia chủ.

Khả năng lau và hút của Deebot X1 Turbo ghi điểm với khách hàng

Deebot X1 Turbo cũng ghi điểm với khả năng lau. Hai miếng bông lau chất liệu cotton hút dính bụi dễ dàng, xoay 180 vòng/phút để đánh bay những cặn bẩn lại áp một lực lớn lên mặt sàn để tăng cường hiệu quả. Bên cạnh đó, thân robot còn liên tục tiếp nước để làm ẩm giẻ, rồi khi hết nước hoặc bông lau quá bẩn sẽ tự động quay lại trạm sạch để giặt sấy.

Tránh vật thể thông minh, vẽ bản đồ phòng nhanh chóng

Để hút và lau hiệu quả được như trên cũng nhờ công của hệ thống cảm biến nhận diện vật thể và vẽ bản đồ phòng chất lượng cao từ Ecovacs. Thử nghiệm cho thấy, máy chỉ cần vài phút di chuyển quanh nhà là có thể tạo được bản đồ 3D với độ chính xác cao, tự động chia tác không gian phòng ốc và hiển thị rõ những vị trí có vật cản như bàn ghế, giường, tủ hay cả chậu cây và quạt. Bạn cũng có thể chỉnh sửa, tăng giảm độ rộng hẹp của vách tường hoặc thêm đồ nội thất vào bản đồ 3D qua ứng dụng trên điện thoại.

Hệ thống cảm biến thông minh hơn giúp Deebot X1 Turbo hạn chế mắc kẹt hiệu quả.

Bên cạnh đó, ứng dụng trên điện thoại Ecovacs Home có giao diện đẹp mắt, các tính năng chính đều được đưa ra ngoài để người dùng sử dụng dễ dàng hơn. Bên trong còn nhiều menu tinh chỉnh, cài đặt chế độ khác nhau, kiểm tra tuổi thọ phụ kiện, thêm lịch trình quét dọn hàng ngày…

Bạn có thể dùng Deebot X1 Turbo thay camera an ninh tuần tra chạy quanh nhà

Trong ứng dụng này, bạn cũng có thể tận dụng camera 960p ở phía trước robot để dùng thay camera an ninh. Thay vì chỉ có 1 góc nhìn cố định, bạn được điều khiển robot đi quanh nhà rồi “soi” hết các góc khuất mà camera theo dõi thông thường không làm được.

Trạm sạc tích hợp khả năng giặt sấy bông lau

Nếu chỉ mua các mẫu robot hút bụi, lau nhà giá rẻ, bạn sẽ nhanh chóng thấy nản vì phải thường xuyên tự giặt miếng giẻ lau nhà bằng tay. Với Deebot X1 Turbo, công đoạn này được trạm sạc làm thay luôn mà vẫn đảm bảo vệ sinh.

Bên trong dock sạc có 2 bình nước, hệ thống giặt và sấy bông lau hoạt động rất hiệu quả

Chiếc trạm sạc có 2 bình chứa nước bên trong, một bên đựng nước sạch và một bên đựng nước bẩn. Mỗi lần máy dọn dẹp nhà xong, quay về trạm sạc là 2 miếng bông lau sẽ được giặt bằng nước sạch, đánh bay bụi bẩn bằng những gờ gai nhỏ, sau đó sấy khô bằng khí mát để hạn chế vi khuẩn gây mùi. Cũng nhờ đó mà có khi phải 2 - 4 tuần bạn mới cần tháo miếng bông lau ra giặt tay 1 lần.

Hình ảnh trước và sau khi giặt bông lau trong trạm sạc, có thể thấy các vết bụi bẩn đã được xử lý

Trợ lý ảo Yiko AI “luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu”

Thay vì phải dùng trợ lý ảo Google hay Alexa điều khiển qua các hệ thống nhà thông minh, Deebot X1 Turbo lại được tích hợp trợ lý ảo Yiko AI vào ngay thân máy. Bộ micro của robot luôn lắng nghe câu lệnh “Ok Yiko” rồi thực hiện theo yêu cầu của người dùng mà không cần thao tác nút bấm trên trạm sạc hay điện thoại.

Deebot X1 Turbo được nhận xét là “đắt xắt ra miếng”. Máy có giá hơn 20 triệu đồng nhưng đảm bảo các tính năng, công nghệ tối tân nhất nhì hiện nay, từ khả năng hút bụi, lau nhà, tránh vật thể, giặt sấy bông lau cho đến loạt tính năng phần mềm như điều khiển giọng nói hay dùng thay camera an ninh.

Doãn Phong