5 công nghệ TV mới này sẽ làm thay đổi cách xem TV của bạn và giúp bạn tìm ra các tính năng bạn muốn trong lần nâng cấp TV tiếp theo.

Năm 2020 đã chứng kiến nhiều công nghệ TV mới và thú vị ra đời. Mặc dù phần nhiều trong số chúng đã được giới thiệu lần đầu tiên tại Triễn lãm hàng tiêu dùng CES 2020 vào đầu năm nay, nhưng chỉ đến bây giờ hầu hết các công nghệ này mới được xâm nhập thị trường hoặc bắt đầu cho thấy tiềm năng của chúng trên quy mô lớn.

Sau đây là 5 công nghệ TV mới sẽ mang lại sự thay đổi cho người xem:

1. Chuẩn hình ảnh Dolby Vision IQ

Chuẩn hình ảnh mới Dolby Vision IQ nhằm điều chỉnh hình ảnh dựa trên cấp độ sáng của môi trường xung quanh, qua đó giúp giải quyết vấn đề hình ảnh mờ trên màn hình TV của bạn.

Trong thực tế, không phải TV nào cũng có thể đưa ra những chi tiết rõ ràng, đặc biệt là xem trong phòng khách được chiếu sáng tốt. Dolby Vision IQ đã khắc phục vấn đề này thông qua việc điều chỉnh độ sáng của căn phòng bạn đang xem, sử dụng siêu dữ liệu động từ Dolby Vision và các cảm biến ánh sáng trong TV để mang đến một hình ảnh hoàn hảo.

Cho đến nay chỉ có một số mẫu TV ra đời trong năm 2020 đã công bố khả năng tương thích với chuẩn Dolby Vision IQ, bao gồm các dòng OLED 2020 của LG và Panasonic.

Một số mẫu TV được hỗ trợ Dolby Vision IQ bao gồm: LG OLED: CX , GX , WX và Panasonic OLED: HZ1000 , HZ1500 , HZ2000.

2. Cổng giao tiếp HDMI 2.1

Cổng giao tiếp đa phương tiện độ nét cao (HDMI) đã là cứu cánh trong thế giới công nghệ, cung cấp video độ phân giải cao thông qua một sợi cáp nhỏ. Trong những năm qua, cổng HDMI đã có những bước phát triển để theo kịp công nghệ luôn thay đổi của TV và HDMI 2.1 là phiên bản cập nhật mới nhất của nó.

Hầu hết các quảng cáo đều xoay quanh độ phân giải video tăng lên, với HDMI 2.1 hỗ trợ nội dung lên tới 8K với tốc độ 60 khung hình / giây và 4K ở tốc độ 120 khung hình / giây. Với tốc độ làm mới nhanh hơn này, cùng với sự hỗ trợ của HDMI 2.1 sẽ có tác động rất lớn đến ngành công nghiệp nghe – nhìn (AV), cũng như đối với các game thủ và những người muốn trải nghiệm TV tốt nhất.

Ông Robert Blanchard - Chủ tịch Diễn đàn HDMI cho biết: “Đây là một phần trong nhiệm vụ tiếp theo của Diễn đàn HDMI nhằm phát triển các thông số kỹ thuật cho hệ sinh thái HDMI đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các tính năng hấp dẫn, hiệu suất cao và thú vị”.

Một số mẫu TV được hỗ trợ cổng HDMI 2.1 bao gồm: LG: CX , GX , WX và Samsung: Q950TS, Q900TS, Q800T, Q95T, Q90T, Q85T, Q80T, Q70T, Q65T, Q60T.



3. Tính năng kết nối giữa điện thoại và TV của Samsung (Samsung Tap View)

Hiện nay, việc kết nối điện thoại di động với tivi đã trở nên quen thuộc với người dùng. Với mục đích là xem nội dung trên điện thoại ở màn hình tivi lớn hơn, có những giây phút giải trí tuyệt vời hơn. Trong năm 2020, Samsung đã trang bị tính năng kết nối điện thoại với tivi chỉ thông qua một thao tác - đó chính là Tap View.

Tính năng Tap View trên tivi là bạn chỉ cần chạm nhẹ điện thoại vào 3 cạnh tivi (1 cạnh trên, 2 cạnh bên), nội dung trên điện thoại sẽ được phản chiếu ngay lập tức lên màn hình tivi. Xung quanh các cạnh tivi được trang bị cảm biến gia tốc phát hiện và dò những điện thoại ở gần tivi.

Tính năng này sẽ giúp các bạn chia sẻ, truyền nội dung như ảnh và video từ thiết bị di động sang tivi một cách dễ dàng và nhanh nhất mà không cần truy cập mạng wifi hoặc dữ liệu.

Khi bạn đã tải chương trình xuống điện thoại của mình, nó sẽ kích hoạt chế độ giao tiếp trường gần (NFC), giúp cho bộ thu NFC trên TV kết nối với điện thoại. Tính năng này được hỗ trợ cho cả thiết bị Android và iOS.

Các mẫu TV Samsung được hỗ trợ bao gồm:

- Dòng QLED 8K: Q950TS , Q900TS, Q800T;

- Dòng QLED 4K: Q95T , Q90T, Q85T, Q80T , Q70T, Q65T, Q60T;

- Dòng UHD: TU8500, TU8000, TU7000;

- Dòng The Frame (LS03T), The Sero (LS05T), The Serif (LS01T), The Terrace (LST7T);

4. Công nghệ Nvidia G-Sync trên TV LG

Tại CES 2020, LG thông báo rằng họ đang giới thiệu công nghệ G-Sync của Nvidia. Công nghệ này hoạt động bằng cách đồng bộ hóa tốc độ làm mới của TV với tốc độ khung hình của trò chơi hoặc thiết bị PC của bạn. Tất nhiên, bạn sẽ cần một máy tính có card đồ họa (GPU) của Nvidia để tính năng G-Sync có thể hoạt động. Sau khi cắm vào loại TV LG tương thích, bạn sẽ thấy tốc độ làm mới màn hình lên tới 120Hz.

Mặc dù nó không dành cho tất cả mọi người nhưng công nghệ Nvidia G-Sync chắc chắn sẽ là công nghệ thay đổi cuộc chơi cho những người chơi PC muốn có trải nghiệm nhập vai thực sự thông qua màn hình TV của họ đặc biệt là các game thủ.

Bạn sẽ thấy công nghệ G-Sync được hỗ trợ trên các mẫu TV OLED của LG như C9, E9 và B9 sản xuất năm 2019, cũng như toàn bộ các sản phẩm TV OLED của như CX, GX, WX sản xuất năm 2020.

5. Chế độ nhà làm phim (Filmmaker Mode)

Để có thể thưởng thức một bộ phim theo đúng nghĩa, bạn thực sự nên tới các rạp chiếu phim. Tuy nhiên, nếu muốn trải nghiệm cảm giác này ngay tại nhà trên chính chiếc ghế sofa của bạn thì bạn có thể sử dụng chế độ nhà làm phim (Filmmaker Mode) trên một số mẫu TV.

Với chế độ này sẽ cho phép bạn thưởng thức các nội dung TV theo đúng những ý đồ mà các đạo diễn, nhà sản xuất và hãng phim áp dụng cho tác phẩm của mình.

TV sẽ tự động vô hiệu hoá các tính năng bổ trợ như: điều chỉnh hình ảnh, tắt làm mịn chuyển động,... vốn làm "biến dạng" cách thức nội dung được hiển thị trên màn hình, nhằm bảo toàn tính nghệ thuật nguyên bản của tác phẩm điện ảnh gốc.

Về cơ bản, đây là chế độ hình ảnh mà Liên minh UHD (bao gồm các công ty như Dolby, LG, Netflix, Samsung và nhiều công ty khác) đã hợp tác với các nhà làm phim để tạo ra. Sau khi được kích hoạt, nó sẽ giúp cho người xem có được những trải nghiệm điện ảnh đích thực như dự định của các nhà làm phim.

Cho đến nay, các công ty sản xuất TV như LG, Philips, Samsung, Panasonic và Vizio đều đã thông báo rằng hầu hết các TV 4K và 8K đời 2020 của họ sẽ hỗ trợ chế độ nhà làm phim, trong đó LG có kế hoạch tự động kích hoạt nó cho các nội dung có liên quan, trong khi những công ty khác người xem sẽ phải chọn kích hoạt thủ công.

Phan Văn Hòa(theo Techradar)