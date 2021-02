Với 8 kênh truyền hình quốc tế vừa được bổ sung, trong đó có 2 kênh lần đầu xuất hiện tại Việt Nam, Truyền hình FPT tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ truyền hình Internet (IPTV) ở Việt Nam.

Các kênh truyền hình quốc tế vừa được Truyền hình FPT bổ sung bao gồm: Fox Family Movies, FX, Nat Geo Wild, DreamWorks, Animax, Boomerang, BabyFirst và CBeebies. Đây là nhóm kênh nổi tiếng, tập trung nâng cao trải nghiệm giải trí, hướng đến “gu” thưởng thức đa dạng của nhiều độ tuổi trong gia đình Việt.

Vừa chơi vừa học từ lứa tuổi mầm non

BabyFirst (vị trí kênh: 102) và CBeebies (vị trí kênh: 104) là 2 kênh truyền hình chuyên về phim hoạt hình dành cho trẻ em từ 36 tháng - dưới 6 tuổi. Với 2 kênh mới này, Truyền hình FPT mong muốn trở thành đơn vị tiên phong trong việc mang đến nhiều nội dung chất lượng cho khán giả nhỏ tuổi.

Phim hoạt hình Đôi bạn thân GooGoo và GaaGaa chiếu trên kênh BabyFirst

Với chương trình ngắn gọn, chỉ trong khoảng từ 3 - 5 phút, BabyFirst đem đến cho các bé những khoảng thời gian lý thú, đồng thời giúp các bậc phụ huynh quản lý tốt hơn thời gian xem truyền hình của trẻ mỗi ngày. Một số chương trình nổi tiếng của BabyFirst được trẻ em toàn thế giới yêu mến như: Color Crew (Biệt đội Màu sắc), Clay World (Thế giới Đất sét), Đôi bạn thân GooGoo và GaaGaa, Joey’s Toy Box (Hộp đồ chơi của Joey) và Mia Mao...

Trong khi đó, CBeebies, với thế mạnh là kênh truyền hình mầm non của đài BBC, cung cấp đa dạng chương trình được thiết kế riêng biệt, khuyến khích trẻ học tập thông qua các hoạt động giải trí, vui chơi. Với màu sắc tươi sáng, nhân vật thân thiện và giàu tương tác, CBeebies mang đến trải nghiệm lý thú, lôi cuốn cả phụ huynh xem truyền hình cùng con.

Bữa tiệc hoạt hình đúng “khẩu vị” giới trẻ

Các bạn trẻ cũng sẽ tìm thấy “món ăn” đúng “khẩu vị” giải trí trên kênh DreamWorks (vị trí kênh: 105). Kênh DreamWorks được khán giả toàn thế giới yêu mến vì tính sáng tạo trong cách kể chuyện, chất lượng đồ họa và tính cách nhân vật. Ngoài những phiên bản chiếu rạp “hot hit”, kênh truyền hình này còn thu hút khi phát triển những tác phẩm nổi tiếng thành phiên bản truyền hình, dưới dạng sê-ri nhiều tập. Qua đó, niềm vui của khán giả sẽ còn được kéo dài hơn với loạt sê-ri nổi tiếng: Kungfu Panda: Bàn tay số phận; Vua Julien Vạn tuế (All Hail Julien King) và Bí kíp luyện rồng: Cuộc đua tới bờ vực (Dragons: Race to the Edge)...

Phim hoạt hình “Bí kíp luyện rồng” chiếu trên kênh DreamWorks

Trong khi đó, kênh Animax (vị trí kênh: 101) sẽ thỏa mãn đam mê phim hoạt hình Nhật Bản (anime) của khán giả trẻ. Đặc biệt, mỗi chủ nhật hằng tuần, trong 2 khung giờ (11h - 13h và 20h - 22h), Animax giới thiệu đến khán giả các bộ anime dài tập được yêu thích như Re: Zero - Bắt đầu lại ở thế giới khác (RE: Zero - Starting Life in Another World); Giỏ trái cây (Fruits Basket) và Đồng hồ yêu quái (Yo-Kai Watch!)...

Phim hoạt hình Mush-Mush & The Mushables trên kênh Boomerang

Là kênh truyền hình thuộc sở hữu của Cartoon Network, Boomerang (vị trí kênh: 103) chuyên phát sóng những bộ phim hoạt hình cổ điển do hãng Warner Bros sản xuất như: Tom và Jerry; Chú chó Scooby-Doo; Gia đình Flintstones và Những bạn nhỏ tinh nghịch... Chỉ riêng trong thư viện phim Hanna-Barbera, khán giả đã có thể khám phá đến hơn 8.500 tập phim cùng 2.000 nhân vật hoạt hình khác nhau.

Thưởng thức giải trí đỉnh cao cho cả gia đình

Trong những buổi sinh hoạt gia đình, tất cả các thành viên có thể cùng nhau xem những bộ phim được chọn lọc, phù hợp với thị hiếu của cả người lớn lẫn trẻ nhỏ trên FOX Family Movies (vị trí kênh: 20). Đây là kênh truyền hình ăn khách nhất thuộc hệ thống FOX Networks, đem đến những bộ phim điện ảnh tuyệt vời. FOX Family Movies cung cấp ít nhất 40 bộ phim khác nhau mỗi tháng, cùng với các đêm chủ đề hấp dẫn và các chương trình đặc biệt như: Amanda And The Fox, A Doggone Adventure, Running Free và Bobby Jones: Stroke of Genius…

Nữ diễn viên Juliet Doherty trong bộ phim “High Strung Free Dance” chiếu trên kênh FOX Family Movies.

Để thay đổi “khẩu vị” điện ảnh, kênh FX (vị trí kênh: 30) sẽ là lựa chọn thú vị. Đây là kênh chuyên giới thiệu dòng phim hành động, giải trí ly kỳ, ăn khách; trình chiếu những bộ phim Hollywood và những nhà sản xuất độc lập hàng đầu nước Mỹ.

Trong những lúc muốn tạm xa thế giới điện ảnh, khán giả còn có thể tìm hiểu về những vùng đất xa xôi, kiến thức về các loài động - thực vật trên kênh National Geographic Wild (Nat Geo Wild). Net Geo Wild (vị trí kênh: 52) trình chiếu luân phiên loạt phim tài liệu độc quyền, ghi lại cảnh thiên nhiên đầy sức lôi cuốn như: Wild Love (Tình yêu nơi hoang dã), Wild Asia (Cuộc sống hoang dã ở châu Á) và Snakes In The City (Rắn trong thành phố)...

Cặp gấu trắng Bắc Cực trong phim tài liệu “Wild Love” (Tình yêu nơi hoang dã)

Đại diện Truyền hình FPT cho biết, FX và Nat Geo Wild là 2 kênh truyền hình lần đầu tiên được khai thác và phát sóng tại Việt Nam. Đây là nỗ lực của Truyền hình FPT nhằm đưa đến khách hàng cơ hội tiếp cận với những kênh giải trí hàng đầu thế giới.

Như vậy, Truyền hình FPT đã nâng số lượng kênh sóng lên gần 200 kênh, trong đó có 70 kênh chất lượng chuẩn HD. Cùng với đó, đơn vị còn giới thiệu gói kênh mới mang tên MAXY. Nằm trong lộ trình nâng cấp toàn diện, tổng thể về sản phẩm và nội dung của Truyền hình FPT, gói kênh MAXY đã được tự động nâng cấp từ ngày 6/2/2021.

Ngọc Minh