Lần đầu tham dự Sao Khuê - giải thưởng công nghệ thông tin danh giá hàng đầu tại Việt Nam, Cốc Cốc đã gây tiếng vang lớn khi chiến thắng cả 4 hạng mục tranh giải và xuất sắc được vinh danh trong Top 10 Sao Khuê 2021.

Với thông điệp “Thúc đẩy nền tảng giải pháp số - Tiên phong phát triển các hệ sinh thái số”, Giải thưởng Sao Khuê 2021 là dịp để biểu dương các sản phẩm, dịch vụ công nghệ “của người Việt”. Là nhân tố mới tham gia đề cử giải thưởng, Cốc Cốc đã gây tiếng vang lớn khi giành giải ở 4/4 hạng mục đề cử và xuất sắc được vinh danh trong Top 10 Sao Khuê 2021.

Nền tảng quảng cáo Cốc Cốc ghi danh Top 10 Sao Khuê 2021

Là lựa chọn của hơn 13.000 khách hàng với hơn 20.000 chiến dịch/tháng, nền tảng quảng cáo Cốc Cốc một lần nữa khẳng định chất lượng khi được vinh danh trong lĩnh vực Quảng cáo, tiếp thị và truyền thông, đồng thời lọt Top 10 Sao Khuê 2021.

Cốc Cốc là trình duyệt cung cấp các giải pháp độc đáo giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, bao gồm quảng cáo ngay trên trang chủ, khả năng nhắm chọn có độ chính xác cao và đa dạng hình thức thiết lập chiến dịch quảng cáo.

Nền tảng quảng cáo của Cốc Cốc ứng dụng những công nghệ tiên tiến trên thế giới: Công nghệ Học máy, Đấu giá thời gian thực.

Trình duyệt Cốc Cốc thắng giải lĩnh vực Nội dung số

Là một trong số ít các sản phẩm công nghệ tiên phong “Make in Vietnam”, Cốc Cốc trở thành trình duyệt phổ biến tại Việt Nam với hơn 25 triệu người dùng - tương đương gần một nửa số người dùng Internet cả nước.

Bí quyết của Cốc Cốc là áp dụng những nền tảng công nghệ hàng đầu thế giới để xây dựng bộ tính năng “đo ni đóng giày” cho người Việt. Xuất phát từ mã nguồn mở Chromium có tính bảo mật cao, Cốc Cốc đã chủ động áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến khác như học máy và trí tuệ nhân tạo… để phát triển nhiều tính năng dành riêng cho người dùng Việt như tải file nhanh, kiểm tra và sửa lỗi chính tả...

Thành công của Trình duyệt Cốc Cốc là nhờ các tính năng an toàn, hiệu quả dành riêng cho người Việt

Tính năng Cốc Cốc Học tập - điểm sáng trong lĩnh vực Giáo dục, đào tạo

Dịch Covid-19 bùng phát khiến cho học tập trực tuyến trở thành xu hướng mới. Tuy nhiên, thực trạng “cung chưa đủ cầu” khiến không ít phụ huynh, học sinh và cả giáo viên gặp khó khăn khi phải tra cứu tài liệu ở nhiều nguồn khác nhau, chưa có hệ thống.

Sự ra đời của Cốc Cốc Học tập đã phần nào giúp giải quyết bài toán đó. Là cụm tính năng về học tập được tích hợp sẵn và hoàn toàn miễn phí trên công cụ tìm kiếm ở Việt Nam, Cốc Cốc Học tập mang tới các công cụ hỗ trợ việc học như dịch, kiểm tra chính tả, đổi đơn vị, tra cứu giải bài tập và video gia sư…

Cốc Cốc Học tập hiện thu hút tới hơn 90.000 lượt truy cập mỗi ngày nhờ vào sự đơn giản, tiện lợi và hoàn toàn miễn phí.

Tính năng Duyệt web an toàn - giải pháp ấn tượng lĩnh vực Bảo mật và an toàn thông tin

Giành giải thưởng trong lĩnh vực Bảo mật và an toàn thông tin, tính năng Duyệt web an toàn nâng cấp của Cốc Cốc là cái tên đi đầu trong việc bảo vệ người dùng khỏi những hiểm họa trên mạng. Tính năng này có khả năng ngăn chặn các trang web xấu được tổng hợp bởi chính đội ngũ phát triển cùng danh sách cảnh báo từ nhiều nguồn khác nhau như Google, Trung tâm giám sát an ninh mạng quốc gia, chongluadao.vn… Đặc biệt, người dùng có thể trực tiếp báo cáo những website “nghi ngờ” cho Cốc Cốc để kiểm tra và cảnh báo tới người dùng khác.

Điểm cộng đặc biệt của Cốc Cốc Safe Browsing còn nằm ở giao diện thân thiện, không cần cài đặt.

Chia sẻ về việc nhận các giải thưởng, ông Nguyễn Vũ Anh - Phó Tổng Giám đốc Cốc Cốc chia sẻ: “Giải thưởng Sao Khuê 2021 đã khẳng định sự đóng góp của Cốc Cốc đối với lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông của đất nước, đặc biệt trong kế hoạch Chuyển đổi số quốc gia. Giải thưởng chính là sự ghi nhận cho nỗ lực xây dựng và phát triển của tập thể Cốc Cốc trong 8 năm qua”.

Được xây dựng từ tháng 5/2013 bởi ý tưởng của 3 lập trình viên người Việt, Cốc Cốc là một trong những sản phẩm CNTT mang tới khái niệm “Make in Vietnam”. Sau gần 8 năm phát triển, với những thành công đã đạt được, câu chuyện của Cốc Cốc đã dần trở thành niềm cảm hứng tiếp thêm sức mạnh cho nhiều startup công nghệ Việt. Trong chặng đường ấy, bộ 4 giải thưởng danh giá Sao Khuê kể trên như những lời công nhận cho sự nỗ lực của cả đội ngũ Cốc Cốc, nhất là trong bối cảnh cả nước hướng tới kế hoạch Chuyển đổi số quốc gia.

Ngọc Minh