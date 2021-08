Phần cạnh dưới của Galaxy Z Fold 2 cũng không có sự thay đổi nào so với mẫu máy trước đây. Chi tiết này cho thấy Samsung dường như khá tự tin với ngoại hình của dòng máy Galaxy Z Fold. Tuy vậy, do hạn chế về công nghệ tấm nền màn hình, khi gập máy, Galaxy Z Fold 3 vẫn có độ kênh một chút ở gần vị trí của bản lề. Thay đổi lớn nhất về ngoại hình của Galaxy Z Fold 3 nằm ở vị trí cụm camera. Do cụm camera chỉ gợn lên rất mỏng, Z Fold 3 trông đẹp hơn hẳn những dòng sản phẩm khác của Samsung với camera lồi. Chính bởi chi tiết này, người dùng không nhất thiết phải sử dụng ốp lưng khi xài Galaxy Z Fold 3. Hơn nữa, mặt lưng sần của Z Fold 3 rất ít bám dấu vân tay. Đây là hai điểm cộng lớn bởi nhờ thế người dùng sẽ phô bày được hết vẻ đẹp về thiết kế của máy.