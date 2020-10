Một báo cáo gần đây của Counterpoint cho thấy, dòng smartphone cao cấp đã giúp cho giá bán trung bình của thị trường smartphone toàn cầu trong quý 2 năm nay tăng 10% mặc cho số lượng xuất xưởng giảm.

Những tiện ích của smartphone và máy tính bảng là nhu cầu thiết yếu của người dùng đặc biệt trong thời gian đại dịch Covid-19 đang diễn ra buộc người dùng phải học tập và làm việc tại nhà. Tuy nhiên, thị trường smartphone toàn cầu phải đối mặt với sự suy giảm so với năm 2019 do tác động tiêu cực từ đại dịch. Theo dự báo, thị trường smartphone toàn cầu có thể sẽ phục hồi vào năm 2022.

Báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint chỉ ra rằng, các khu vực như châu Á- Thái Bình Dương (APAC), Trung Quốc, Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi và Bắc Mỹ đã đóng góp vào mức tăng chung 10% so với cùng kỳ năm ngoái về giá bán trung bình trong quý 2 năm 2020. Trong khi đó, Mỹ Latinh là khu vực duy nhất mà giá bán trung bình giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Điện thoại cao cấp kéo giá bán trung bình thị trường smartphone toàn cầu tăng

Mặc dù, đại dịch Covid-19 có tác động đến thị trường chung, nhưng phân khúc smartphone cao cấp không giảm mạnh. Nó chỉ giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái so với mức giảm chung của thị trường.

Theo đó, Counterpoint cho biết Apple tăng mạnh nhất với số lượng xuất xưởng tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái và doanh thu từ iPhone tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, các lô hàng smartphone 5G đã đóng góp vào sự tăng trưởng về giá bán trung bình. Tổng lượng smartphone 5G xuất xưởng tính đến quý 2 năm nay chỉ chiếm 10% tổng số smartphone nhưng chiếm đến 20% doanh thu. Điều này là do nhiều điện thoại 5G trong quý 2 như dòng OnePlus 8, dòng Galaxy S và Galaxy A của Samsung ở phân khúc cao cấp bán khá chạy. Sự gia tăng nhu cầu học tập, làm việc, chơi game, giải trí cũng được cho là một yếu tố khiến người dùng thích những chiếc smartphone cao cấp.

Giá bán trung bình của smartphone theo khu vực (Nguồn: Counterpoint)

Trong các nước thì Trung Quốc là nước đóng góp lớn nhất cho smartphone 5G. 72% các lô hàng smartphone 5G đến từ Trung Quốc, trong đó phần lớn là do Huawei sản xuất. Do đó, Trung Quốc chiếm vị trí đầu bảng với mức tăng giá bán trung bình khoảng 13% so với cùng kỳ năm trước tính đến quý 2 năm 2020. Bất chấp những rào cản như lệnh trừng phạt của Mỹ, Trung Quốc vẫn cho thấy tiềm năng lớn vì đã phục hồi nhanh chóng từ đại dịch Covid-19, trong khi những nước khác vẫn đang phải đối mặt với tác động lớn từ đại dịch.

Tuy nhiên, các dòng smartphone có mức giá bình dân cho thấy mức tăng trưởng chậm chạp do tác động từ các lệnh phong tỏa, đóng cửa các cửa hàng và sự thận trọng của những người thuộc tầng lớp trung – hạ lưu.

Tóm lại, nhu cầu về smartphone cao cấp với sự đóng góp của 5G đã làm tăng giá bán trung bình chung của thị trường toàn cầu. Báo cáo cho biết, thị phần doanh thu các lô hàng toàn cầu trong quý 2 năm 2020 được phân chia cho các nhà sản xuất smartphone hàng đầu trên thế giới như Apple (34%), Huawei (20%), Samsung (17%), Vivo (7%), Oppo (6%) và các nhà sản xuất khác (16%).

Phan Văn Hòa(theo Gizmochina)