Dòng C8 của thương hiệu EZVIZ gồm các sản phẩm: C8C, C8W, C8PF. Bên cạnh khả năng ghi hình, loạt thiết bị còn sở hữu những chức năng an ninh như: phát hiện người bằng AI, chế độ 2 màn hình, ghi hình màu ban đêm, đàm thoại 2 chiều…

An toàn là yếu tố quan trọng trong không gian sống, càng ngày vấn đề an ninh càng được các gia đình quan tâm hơn. Với sự phát triển của công nghệ, hiện nay, người dùng có thể tiếp cận với nhiều phương pháp an ninh đa dạng, trong đó sử dụng camera an ninh được đông đảo các gia đình áp dụng.

Nằm trong top các thương hiệu hàng đầu về smarthome toàn cầu, EZVIZ thường xuyên ra mắt các sản phẩm camera an ninh với tính năng phong phú, nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng cao từ người dùng. Trong đó, dòng sản phẩm C8 chuyên bảo vệ không gian ngoài trời đang nhận được sự quan tâm đặc biệt.

Dòng EZVIZ C8 nhận được nhiều sự quan tâm từ người tiêu dùng (Ảnh: EZVIZ)

Là dòng camera ngoài trời có khả năng ghi hình 360 độ, đại diện EZVIZ lý giải, thực chất các camera này có chỉ số cụ thể về xoay nghiêng và xoay dọc. Đơn cử, camera C8C có thể xoay ngang 352 độ và nghiêng tới 95 độ, tạo nên phạm vi bao quát khá tốt. Tổng các chỉ số vẫn phải đảm bảo kết quả cuối cùng là ghi được hình ảnh 360 độ toàn cảnh. Ngoài ra, người dùng có thể thu phóng kỹ thuật số 8x đối với dòng máy này.

Bên cạnh mang lại hình ảnh toàn cảnh, các sản phẩm C8 như: C8C, C8W và C8PF còn cung cấp hình ảnh có độ chi tiết cao. Ví dụ, ở điều kiện ánh sáng ban ngày, C8W cho hình ảnh 4MP (2K+) sắc nét, cân bằng màu tốt và độ tương phản vừa đủ. Trong khi đó C8PF gây ấn tượng mạnh nhờ sự kết hợp của ống kính tele 12 mm và ống kính góc rộng 2,8mm, cung cấp chế độ xem 2 màn hình nhằm phóng to và thu nhỏ hình ảnh một cách mượt mà. Điều này giúp người dùng tiện theo dõi, thu phóng những chi tiết quan trọng trong màn hình nhỏ, nhưng không ảnh hưởng đến độ nét của hình toàn cảnh. Thiết bị cũng được trang bị chế độ ghi hình màu và ghi hình trắng đen ban đêm với phạm vi lên đến 30m.

Camera C8PF với chế độ hiển thị 2 màn hình (Ảnh: EZVIZ)

Đặc biệt, các sản phẩm C8 đều có khả năng nhận biết hình dáng người bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Camera sẽ dễ dàng lọc những đối tượng như: vật nuôi, xe cộ, vật thể chuyển động khác, chỉ thông báo đến người dùng khi có chuyển động của người trong phạm vi quan sát. Điều này giúp hạn chế những thông báo không cần thiết và chỉ tập trung bảo vệ ngôi nhà khỏi những “khách không mời”. Người dùng cũng có thể điều chỉnh thời điểm trong ngày họ muốn mở, hay tắt chế độ phát hiện người. Đồng thời, người dùng có thể điều chỉnh tính năng phòng vệ chủ động - tính năng này hỗ trợ nhấp nháy đèn, bật còi hú khi phát hiện kẻ đột nhập.

Theo nhiều ý kiến của người dùng, thiết kế hình cầu màu trắng cũng là điểm thú vị của dòng C8. Màu sơn trắng như như tuyết kết hợp cùng khung máy hình cầu giúp C8 trở thành một thiết bị ngoài trời dễ được phát hiện. “Vấn đề của camera ngoài trời không chỉ là ghi hình lại các đối tượng đáng nghi đang muốn đột nhập vào ngôi nhà của bạn, mà còn là hạn chế các nguy cơ bằng việc xuất hiện rõ ràng nơi bạn sống. Hãy nghĩ đến việc những kẻ trộm sẽ e dè ra sao khi nhìn thấy chiếc camera an ninh cao cấp ngay trước cổng nhà bạn”, đại diện EZVIZ chia sẻ.

Dòng C8 của EZVIZ có mức kháng nước và bụi bẩn ở ngưỡng IP65, giúp thiết bị duy trì hoạt động ổn định ở nhiều loại thời tiết khác nhau. Khi mua sản phẩm, người dùng sẽ được tặng kèm giá đỡ chống thấm để bảo vệ sản phẩm tốt hơn.

Sản phẩm camera C8 có thể được quản lý dễ dàng thông qua ứng dụng EZVIZ (Ảnh: EZVIZ)

Điều thú vị là các sản phẩm camera C8 có thể được quản lý dễ dàng thông qua ứng dụng EZVIZ. Trước khi sử dụng camera dòng C8 hay bất kỳ camera nào của EZVIZ, người dùng cần tạo một tài khoản EZVIZ miễn phí thông qua ứng dụng. Sau khi tạo tài khoản bằng số điện thoại, họ chỉ cần quét mã QR trên máy và đồng ý các gợi ý tiếp theo để hoàn thành thêm thiết bị vào ứng dụng EZVIZ, kết nối Wi-Fi, bắt đầu sử dụng. Toàn bộ quá trình này diễn ra nhanh chóng, chỉ kéo dài 1 phút.

Ứng dụng EZVIZ dễ sử dụng, giúp người dùng quản lý nhiều thiết bị thông minh cùng lúc: xem lịch sử video; lịch sử các thông báo từ ứng dụng (khi phát hiện các chuyển động bất thường); xem video trực tiếp; chụp ảnh nhanh hay chụp ảnh 360 độ. Đối với C8PF, người dùng có thể sử dụng tính năng đàm thoại 2 chiều thông qua ứng dụng. Điều này có nghĩa người dùng hoàn toàn có thể chào hỏi, nói chuyện, hoặc cảnh cáo người đang ở phía bên kia ống kính thiết bị theo thời gian thực.

Về lưu trữ, các thiết bị C8 lưu trữ video bằng thẻ nhớ microSD (lên đến 512GB) hoặc dùng dịch vụ lưu trữ EZVIZ Cloudplay giúp lưu trữ không giới hạn.

Camera EZVIZ có cách thức lưu trữ đa dạng qua thẻ nhớ hoặc qua EZVIZ Cloudplay (Ảnh: EZVIZ)

