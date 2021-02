Trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Tết Tân Sửu này, bên cạnh những lựa chọn du lịch xa còn có một lựa chọn du lịch mới mẻ, khác biệt, đó là du lịch tại nhà.

Mọi trải nghiệm du lịch của bạn đều có thể trở thành hiện thực thông qua chiếc Smart TV với công nghệ dẫn đầu và thiết kế đột phá.

Để làm được điều này, bạn cần có một chiếc TV TU8500 – sản phẩm được được trao giải TV dành cho gia đình tối ưu nhất tại Tech Award 2020. Sở hữu công nghệ hiện đại hàng đầu trong phân khúc TV dành cho gia đình, với độ phân giải Ultra HD 4K, sắc nét gấp 4 lần full HD, cho mọi hình ảnh trở nên sống động và chân thực hơn với công nghệ Dynamic Crystal Display. Với khả năng hiển thị hình ảnh xuất sắc qua từng khung hình, cảnh sắc trời Tây hay chọn khám phá văn hóa châu Á đều có thể dễ dàng thực hiện. Công nghệ Q-Symphony của Samsung định chuẩn lại chất lượng âm thanh để mang đến không gian trải nghiệm hoàn hảo. Một hành trình đầy kỳ thú đang chờ bạn khám phá qua từng khoảnh khắc sống động mà chiếc TV mang đến.

Smart TV TU8500 – sản phẩm được được trao giải TV dành cho gia đình tối ưu nhất tại Tech Award 2020.

Samsung còn chú trọng đến thiết kế để biến Smart TV thành một sản phẩm mang tính mỹ thuật, đóng vai trò trưng bày ngay giữa phòng khách. Thiết kế tinh tế, mỏng nhẹ cùng màn hình lớn và đa dạng kích thước giúp nâng cấp không gian sống. Được ứng dụng công nghệ mới nhất, TV Samsung có chức năng điều khiển bằng điện thoại và cho người dùng trải nghiệm nhiều nội dung số trên cùng một màn hình. Đặc biệt trong dịp Tết sắp đến, đại gia đình cũng có thể cùng thoả sức thưởng thức cảnh sắc, văn hóa, ẩm thực mọi vùng miền cùng lúc hoặc thoải mái theo dõi những bộ phim mới nhất từ Hollywood, Fox, Universal cực hấp dẫn trên Samsung Smart TV.

Kho phim chiếu rạp mới nhất và hàng ngàn tựa phim trong và ngoài nước sẽ giúp bạn tận hưởng ngày tết trọn vẹn cùng cả nhà.

Chương trình nội dung phim cũng được áp dụng cho dòng TV QLED 8K 2020 – TV xuất sắc của năm và bộ ba Lifestyle TV: The Frame, The Sero, The Serif, không chỉ giúp bạn trải nghiệm một chuyến du xuân tuyệt vời nhờ đỉnh cao công nghệ, khai phá thế giới giải trí đa sắc màu với muôn vàn nội dung số tích hợp, mà còn giúp không gian sống trở nên tinh tế, hiện đại nhờ thiết kế đột phá và sáng tạo. Với The Frame, bạn có thể “bật lên là TV, tắt đi là khung tranh” và thoải mái xoay ngang đổi dọc với The Sero và còn nhiều hơn thế nữa.

Những điều thú vị và ưu đãi của Samsung trong năm mới sẽ khơi mở cho bạn và gia đình một năm mới hạnh phúc, đủ đầy, bắt đầu bằng chuyến du xuân “độc nhất vô nhị”!

Nguyễn Minh(tổng hợp)