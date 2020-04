Theo thông tin được tiết lộ mới nhất, Galaxy Note 20 có thể sẽ bỏ cảm biến ToF. Điều này có thể làm giảm chất lượng chụp ảnh và tính năng AR của flagship này.

Báo cáo từ Korea Industry Post (Hàn Quốc) cho biết, Samsung đang xem xét việc loại bỏ cảm biến thời gian bay (ToF) khỏi điện thoại Galaxy Note thế hệ tiếp theo. Mặc dù cảm biến này được thêm vào với quảng bá rầm rộ trên các flagship ra mắt năm ngoái và đã được xem xét để đưa vào các thiết bị rẻ hơn. Nhưng điều này có thể mở đường cho sự tấn công từ iPhone 12 của Apple sắp ra mắt.

Cảm biến ToF là một trong một số loại cảm biến độ sâu, giúp đo khoảng cách giữa điện thoại và các đối tượng người dùng đang chụp. Điều này rất hữu ích cho việc cải thiện hiệu ứng ảnh, nhất là hiệu ứng chân dung và các ứng dụng thực tế tăng cường AR. Tuy nhiên, đây là một cảm biến đắt tiền với chức năng cũng hoàn toàn có thể đạt được thông qua phần mềm.

Mẫu Galaxy Note 20

Chiếc smartphone đầu tiên của Samsung có cảm biến ToF là Galaxy S10 Plus 5G ra mắt năm ngoái. Tiếp theo là Galaxy Note 10 Plus ra mắt vào cuối năm 2019 và Galaxy S20 Plus và Galaxy S20 Ultra vừa ra mắt vào tháng 2 năm nay.

Note 10 Plus được ra mắt với chức năng lập mô hình 3D, nhằm thể hiện những thế mạnh của camera ToF. Tuy nhiên tính năng này không được sử dụng rộng rãi và cần 1 số cập nhật để hoạt động tốt nhất có thể.

Apple được cho là sẽ trang bị máy quét LiDAR cho các mẫu iPhone 12 Pro ra mắt năm nay. LiDAR vừa được tích hợp trên iPad Pro 2020, là một công nghệ tương tự ToF nhưng tiên tiến hơn. Nó có thể đọc và phản ứng nhanh hơn với môi trường phía trước. Điều này giúp việc sử dụng các ứng dụng AR đạt trải nghiệm mượt mà hơn rất nhiều. Nhiều khả năng, tính năng này sẽ còn tốt hơn trên iPhone 12 với nhiều ứng dụng hơn nhờ vào việc Apple cập nhật ARKit.

Ngoài Samsung và Apple, một nhà sản xuất lớn khác cũng đang sử dụng cảm biến ToF trên điện thoại: Huawei với Mate 30 Pro và P40 Pro.

Nhưng vì Huawei không được bán sản phẩm vào Mỹ do những hạn chế của chính phủ Hoa Kỳ, quyết định của Samsung có thể khiến Apple trở thành nhà sản xuất điện thoại hàng đầu duy nhất tập trung vào AR hỗ trợ và hiệu ứng ảnh năm 2021.

Việc loại bỏ ToF có thể khiến chất lượng ảnh của các flagship Samsung bị kém đi trong một số trường hợp nhất định, vốn đã chậm hơn so với iPhone. Tuy nhiên, loại bớt cảm biến ToF giúp giảm chi phí sản xuất của Note 20, mang lại lợi thế về giá tiềm năng so với iPhone 12. Hoặc Samsung sẽ dùng nguồn tiền đó để

phát triển một tính năng khác có thể phổ biến hơn.

Galaxy Note 20 có thể sẽ ra mắt vào tháng 8 năm nay, cùng với Galaxy Fold 2. Note 20 dự kiến sẽ dùng màn hình có tốc độ làm mới 120Hz, chức năng S Pen mới, thiết kế tương tự như dòng Galaxy S20 và cải tiến về thời lượng pin cũng như hiệu suất máy.

Hải Nguyên (theo Tomsguide)