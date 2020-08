Giá màn hình TV LCD đang tăng cao khi nhu cầu tiêu thụ TV trên toàn cầu ngày càng tăng do đại dịch Covid-19.

Giá của tấm nền màn hình tinh thể lỏng lớn (LCD) đã đạt mức cao nhất trong năm do thị trường TV toàn cầu đang phục hồi.

Ngày 11/8, Công ty nghiên cứu thị trường Omdia cho biết, giá của tấm nền TV LCD (32 inch đến 65 inch) đạt mức cao nhất trong năm vào tháng 7. Trong số đó, tấm nền 32 inch có giá tăng cao nhất, đạt 39 USD, tăng 11% so với tháng trước. Đối với tấm nền 43 inch, đơn giá tăng 8% so với tháng trước lên 77 USD và tấm nền 50 inch tăng 7% lên 96 USD. Các tấm nền 55 inch và 65 inch lần lượt có giá bán là 118 USD và 177 USD, tăng 7% và 5% so với tháng trước.

Giá màn hình TV LCD toàn cầu tăng cao do đại dịch

Những người trong ngành công nghiệp TV cho biết nhu cầu phục hồi đối với TV đang thúc đẩy giá màn hình LCD tăng cao. Chính phủ ở các quốc gia trên thế giới đã đưa ra các biện pháp nhằm thúc đẩy nền kinh tế của họ vượt qua đợt suy thoái do sự lây lan của Covid-19.

Chẳng hạn như, chính phủ Mỹ đã chi trả tới 3.600 USD cho một gia đình bốn người. Bên cạnh đó, các nhà sản xuất TV đã tung ra nhiều sự kiện và chương trình khuyến mãi khác nhau để bù đắp nhu cầu TV đang giảm dần trong nửa đầu năm nay. Nhiều người tiêu dùng đã mua TV mới khi họ ở nhà nhiều hơn do phải làm việc từ xa.

Trong khi đó, vào tháng 7 vừa qua, Công ty nghiên cứu thị trường TrendForce cũng đưa ra dự đoán rằng các lô hàng TV sẽ đạt 214,11 triệu chiếc vào năm 2020. Con số này đã được điều chỉnh tăng so với dự báo vào tháng 3 là 205,2 triệu chiếc. Việc TrendForce sửa đổi dự báo tăng về các lô hàng TV dường như là do kỳ vọng về sự phục hồi của thị trường TV trong nửa cuối năm 2020.

Phan Văn Hòa(theo Businesskorea)