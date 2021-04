Kích cỡ tủ lạnh là yếu tố ưu tiên hàng đầu. Vậy với những người tiêu dùng hiện đại, lý do nào để họ bỏ phiếu cho một chiếc tủ lạnh dung tích lớn?

Vì thời gian sử dụng lâu dài, có thể lên đến 15 năm, việc chọn lựa tủ lạnh thường khiến nhiều người đau đầu và tốn nhiều thời giansuy tính kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định mua hàng.

Người trẻ thoải mái tiệc tùng tại gia

Bình thường sống một mình “vui buồn lên xuống”, nhưng cứ hễ “bạn đến chơi nhà” là người trẻ độc thân sẽ được “kéo mood” lên liền. Cùng nhau chuẩn bị từ A đến Z cho bữa tiệc, ngồi chuyện trò và “chill” với những món ăn tươi ngon... các bạn trẻ có thể tha hồ gắn kết tình bạn của mình.

Lý do đầu tiên người tiêu dùng “chọn mặt gửi vàng” vào tủ lạnh “size to” là vì chứa được đủ thực phẩm cho cả những bữa ăn thường nhật hay đại tiệc.

Cứ đều đặn mỗi tuần lại dành 1-2 buổi mời bạn về nhà, hôm thì lẩu, hôm lại BBQ,… thế nên người trẻ rất cần một chiếc tủ lạnh dung tích lớn để có thể tích trữ đủ thực phẩm. Dù là nấu khẩu phần nhiều hay chế biến những món ăn đòi hỏi nguyên liệu khác nhau thì miễn là có tủ lạnh to, bạn trẻ sẽ không còn âu lo về chuyện bảo quản thực phẩm, từ đó thỏa sức thết đãi khách quý.

Bên cạnh đó, nấu ăn với nhiều người không chỉ là sở thích hay công việc hàng ngày mà còn là thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn sau những giờ làm việc đầy áp lực. Dù chỉ là đầu bếp nghiệp dư, chủ yếu nấu cho người thân, bạn bè nhưng nhiều bạn trẻ vẫn thích mày mò chế biến những món ăn mới. Một chiếc tủ lạnh nhỏ sẽ chẳng thể nào chứa đủ những nguyên liệu của gần chục món từ Á sang Âu. Ngược lại, người đam mê nấu nướng thường ưu tiên lựa chọn một chiếc tủ lạnh cỡ lớn để thỏa sức cất trữ những nguyên liệu, món ăn đa dạng có trong thực đơn của mình.

Chăm sóc dinh dưỡng cho cả gia đình

Không chỉ là những bạn trẻ độc thân, người yêu thích nội trợ, tủ lạnh kích thước lớn cũng nằm trong “tầm ngắm” của những cặp đôi mới cưới.

Khi mới kết hôn, nhiều cặp vợ chồng thường sẽ sống chung với gia đình nội, ngoại. Nhiều gia đình cũng sẽ sớm đón thêm nhóc tì. Hai đến ba thế hệ trong cùng một ngôi nhà nên đòi hỏi chiếc tủ lạnh cũng có kích cỡ tương xứng. Chính vì lẽ đó, nhiều cặp đôi thường lựa chọn tủ lạnh cỡ lớn cho đại gia đình, để hành trình yêu thương, chăm sóc các thành viên trong nhà thêm trọn vẹn hơn.

Tủ lạnh cỡ lớn phù hợp với đa dạng nhu cầu của gia đình đông thành viên.

Trên thị trường hiện nay, tủ lạnh Side by Side của Samsung với dung tích đa dạng được nhiều người quan tâm và chọn mua hơn cả. Tủ lạnh có công nghệ SpaceMax ™ độc quyền giúp tạo không gian lưu trữ siêu lớn, mà không làm tăng kích thước bên ngoài hay tiêu tốn thêm năng lượng. Thiết bị sử dụng vách ngăn bơm Urethane cách nhiệt siêu mịn cho phép khung viền tủ lạnh mỏng đi đáng kể, tăng dung tích chứa lên thêm đến 100 lít so với các dòng tủ lạnh thế hệ cũ có cùng kích thước. Dòng tủ lạnh Side by Side hai cửa có thể mở rộng không gian lưu trữ thành 647 lít, trong khi dòng ba cửa có sức chứa tối đa 602 lít.

Đối với những bạn trẻ thích tụ tập bạn bè, đam mê nấu nướng hay những gia đình nhiều thế hệ, tủ lạnh Side by Side của Samsung ắt hẳn sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho căn bếp hiện đại, đồng thời đáp ứng nhu cầu sống năng động của mỗi người.

Không chỉ ghi điểm trong lòng người tiêu dùng, tủ lạnh Samsung còn tự hào nhận giải thưởng "Tủ lạnh Xuất sắc" tại lễ trao giải Tech Awards 2020. Tủ lạnh Samsung đồng thời cũng giành được 44 Giải thưởng Sáng tạo tại CES 2021 ở nhiều hạng mục từ thiết bị di động đến thiết bị gia dụng.

Dù có những nhu cầu rất khác biệt, người tiêu dùng hiện đại đang có chung xu hướng lựa chọn những chiếc tủ lạnh có không gian cất trữ lớn để cuộc sống của mình thoải mái, giàu cảm hứng hơn. Cũng chính vì thế, những chiếc tủ lạnh có sức chứa siêu khủng, đồng thời hội đủ những công nghệ tiên tiến hàng đầu như tủ lạnh Side by Side của Samsung đã và đang được người tiêu dùng yêu thích và lựa chọn.

Nguyễn Minh(tổng hợp)