SureColor SC-F10030 là dòng máy in vải chuyển nhiệt thăng hoa đầu tiên của Epson thiết kế với 4 đầu in PrecisionCore™ Micro TFP thế hệ mới, cho tốc độ in lên đến 255m2/giờ, giúp nâng cao năng suất hoạt động của các doanh nghiệp có nhu cầu lớn.

Công nghệ hiện đại, mang lại chất lượng in vượt trội

Máy in vải cấp độ công nghiệp Epson SureColor SC-F10030 có khả năng mang lại chất lượng vượt trội dù in ở tốc độ cao. Đại diện Epson chia sẻ, điều này sẽ giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, tiết kiệm chi phí, tăng năng suất.

SureColor SC-F10030 có khả năng mang lại chất lượng vượt trội dù in ở tốc độ cao

SureColor SC-F10030 được trang bị tính năng điều chỉnh Tự động (Auto Adjustment) giúp chất lượng in được ổn định dựa trên mẫu in thực tế. Cùng với đó, máy quét RGB trên đầu in còn có khả năng đọc mẫu in và tự động điều chỉnh, lựa chọn các thông số phù hợp liên quan đến việc điều chỉnh nạp dẫn giấy (Paper Feeding Adjustment) và điều chỉnh đầu in (Print Head Adjustment).

Không những vậy, Epson đã tự phát triển và ứng dụng công nghệ Precision Dot Technology bao gồm 3 “thành phần công nghệ” chuyên dụng cho máy in có khả năng: giảm nhiễu hạt, tăng độ bền và tính đồng đều của tất cả các sản phẩm. Cụ thể, Micro Weave giúp loại bỏ các hiện tượng các dải sọc in; Lookup Table (LUT) cho phép người dùng kết hợp màu sắc phù hợp với chất liệu in; và Halftone mang lại chất lượng màu cao hơn.

Độ bền cao, tối đa hóa thời gian hoạt động

Với mong muốn đáp ứng tối đa nhu cầu của doanh nghiệp có số lượng in ấn cao, SureColor SC-F10030 có hệ thống cung cấp mực in cỡ lớn dung tích lên đến 10l. Bên cạnh đó, chức năng “người dùng tự sửa chữa” (User Self-Repair) cũng cho phép người dùng dễ dàng thay đầu in và nắp chống khô mực đầu in, giúp máy được khôi phục nhanh hơn, giảm thiểu thời gian gián đoạn khi đang hoạt động. Đồng thời, với chức năng Hot Swap, người dùng còn có thể nạp mực trong lúc máy in đang vận hành, cũng như giúp máy tự động kích hoạt hộp mực còn lại một cách khi hộp mực đang sử dụng cạn kiệt.

Công nghệ Precision Dot Technology hạn chế tình trạng nhiễu hạt của bản in

Không dừng lại ở đó, nhằm nâng cao trải nghiệm của khách hàng, Epson mang đến giải pháp Cloud Solution PORT có khả năng đưa ra các chẩn đoán lỗi, phản hồi các yêu cầu một cách nhanh chóng, cho phép người dùng giám sát máy từ xa.

Ông Tsumura Tsukasa - Tổng Giám đốc Epson Việt Nam chia sẻ: “Vì hiểu được những khó khăn và thách thức các doanh nghiệp đang đối mặt khi dịch bệnh hoành hành, Epson đã phát triển và cho ra đời máy in chuyển nhiệt SureColor SC-F10030 như một giải pháp hiệu quả trong việc giảm thiểu thời gian gián đoạn trong quá trình vận hành của các doanh nghiệp có sản lượng in lớn.”

Máy in thăng hoa chuyển nhiệt cấp độ công nghiệp SureColor FC-10030 hiện đã có mặt tại Việt Nam thông qua đối tác ủy quyền là Công ty TNHH THN Việt Nam. Địa chỉ: 414 Lũy Bán Bích, phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM Website: https://www.thnad.net/ Với mục tiêu củng cố hoạt động kinh doanh và thương hiệu của Epson trong khu vực, Epson Việt Nam (EVNL) được thành lập vào ngày 1/4/ 2018 bởi Tập đoàn Seiko Epson và Epson Singapore. Với sự phát triển không ngừng, Epson đã từng bước khẳng định vị thế của mình thông qua việc mang đến các giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam với các sản phẩm của mình. Tìm hiểu thêm về Epson Việt Nam tại website: https://www.epson.com.vn/ hoặc https://blog.epson.com.vn/

Thu Loan