Với việc ngày càng nhiều quốc gia triển khai mạng 5G và vùng phủ sóng ngày càng được mở rộng, nhu cầu của người dùng về smartphone 5G sẽ tăng lên. Điều đó dẫn đến nhiều mẫu điện thoại 5G sẽ được ra mắt trong năm nay.

MediaTek dự kiến tung ra thị trường hơn 80 triệu chip di động 5G trong năm 2020.

Với nhu cầu ngày càng tăng đối với điện thoại thông minh 5G, nhu cầu chip 5G từ các nhà sản xuất điện thoại di động cũng ngày càng tăng. Hiện tại, MediaTek và Qualcomm là những nhà cung cấp chính chip 5G cho điện thoại thông minh. Mặc dù Huawei và Samsung cũng sản xuất chip di động 5G nhưng chúng chủ yếu được sử dụng cho điện thoại thông minh của riêng họ. Trong một số trường hợp hiếm hoi, chúng ta đã thấy một vài mẫu điện thoại sử dụng bộ vi xử lý Exynos 5G của Samsung như Vivo Y70s 5G.

Theo báo cáo của DigiTimes cho thấy, nhà sản xuất chip Đài Loan - MediaTek dự kiến ​​sẽ tung ra thị trường hơn 80 triệu chip di động cho các thiết bị cầm tay 5G vào năm 2020. Báo cáo cũng cho rằng hầu hết các lô hàng sẽ được cung cấp cho các nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc. Điều này được cho là do sự mở rộng vùng phủ sóng 5G ở Trung Quốc. Với việc tung ra thị trường lô hàng chip di động 5G này sẽ ​​có thể đẩy thị phần toàn cầu của MediaTek trong phân khúc lên ít nhất 40% và đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính cho công ty.

Mặc dù các con số đưa ra có vẻ ấn tượng, nhưng chúng thấp hơn so với dự báo của MediaTek trước đó là sẽ tung ra thị trường 200 triệu chip di động 5G trong năm 2020. Việc MediaTek không đạt được con số như kỳ vọng là do thị trường điện thoại thông minh sụt giảm do dịch bệnh lan rộng ở các quốc gia trên thế giới cùng với sự cạnh tranh của Qualcomm trên thị trường chip di động 5G. Ngoài ra một yếu tố cũng tác động đến phần nào sự sụt giảm chip di động 5G trong năm 2020 của MediaTek là mạng 5G thương mại vẫn chưa được triển khai ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Hiện tại, MediaTek đã ra mắt một số chip cho điện thoại thông minh 5G, bao gồm Dimension 1000, Dimension 800 và Dimension 820. Có tin đồn cho rằng MediaTek và Qualcomm cũng sẽ ra mắt thị trường chip dành cho điện thoại thông minh 5G giá rẻ trong quý 3 năm nay.

Phan Văn Hoà (Theo Gizmochina)