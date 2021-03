SureColor SC-F10030 là dòng máy in vải chuyển nhiệt thăng hoa đầu tiên của Epson thiết kế với 4 đầu in PrecisionCore™ Micro TFP thế hệ mới, cho tốc độ in lên đến 255m2/giờ, giúp nâng cao năng suất hoạt động của các doanh nghiệp có nhu cầu lớn.