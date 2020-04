Ra mắt chỉ cách nhau vài tuần, hai đại diện phân khúc tầm trung của Xiaomi và Realme khiến nhiều người dùng phải “căng não” phân vân khi chọn mua.

Hãy cùng lướt qua các tiêu chí so sánh bên dưới để xem đâu mới là lựa chọn sáng suốt hơn. Đây là một cuộc so găng sát ván, khi cả Redmi Note 9S và Realme 6 đều gắn mác “giá rẻ, cấu hình mạnh”.

Thiết kế

Thuộc phân khúc trung cấp hướng đến những người dùng trẻ, không khó hiểu khi cả hai thiết bị đều được nhà sản xuất chú trọng vào thiết kế. Nhìn sơ bộ, hai smartphone đều có kích thước lớn, đi cùng mặt lưng phản chiếu ánh sáng bóng bẩy, đường viền bo tròn ở bốn góc vừa giữ sự mềm mại, vừa tinh gọn hiện đại. Chưa kể, hai máy cùng dùng cảm biến vân tay tích hợp nút nguồn ở cạnh bên, cổng USB Type C, loa ở đuôi máy.

Khi cầm trên tay hai sản phẩm, Redmi Note 9S tuy có chiều cao, rộng và độ mỏng không khác nhiều với Realme 6, nhưng tạo cảm giác cầm nắm thoải mái hơn nhờ chất liệu mặt lưng là kính cường lực Gorilla Glass 5 chứ không phải nhựa. Kính chất lượng cao được chế tác tỉ mỉ giúp đường bo cong ở cạnh viền máy mịn mượt hơn. Trọng lượng 209 gram của Redmi Note 9S cũng khiến máy đầm tay hơn, như một smartphone cao cấp.

Hai smartphone này có cùng kích thước, nhưng Redmi Note 9S có màn hình hiển thị lớn hơn đối thủ 0,17 inch (6,67 inch của Redmi Note 9S và 6,5 inch của Realme 6). Điều này là do tấm nền Note 9S tràn sát các mép viền. Tỷ lệ màn hình trên thân máy của Note 9S cũng trội hơn, đạt 84,62% so với 84,13% của Realme 6.

Trong khi smartphone tầm trung của năm 2020 dường như đang có làn sóng đặt cụm camera lệch về góc trái và xếp hàng dọc (mà Realme 6 là một đơn cử), thì Redmi Note 9S có cụm camera thiết kế độc lạ dạng “ruộng bậc thang” ở giữa thân máy, khiến máy trông độc đáo và khác biệt hơn.

Ngoài thiết kế độc đáo, Xiaomi cũng phủ lên thiết bị lớp nano P2i mỏng hơn tóc người để đảm bảo máy an toàn trong các trường hợp như đi mưa hay không may bị đổ nước vào máy.

Màn hình

Note 9S có màn hình 6,67 inch độ phân giải Full HD+ với kính Gorilla Glass 5 cao cấp, to hơn hẳn Realme 6. Đại diện Realme không quá kém cạnh với tấm nền 6,5 inch Full HD+, tuy nhiên do chỉ trang bị kính Gorilla Glass 3 nên độ chống xước, chống trầy khó bằng. Cả hai hãng đều chọn công nghệ IPS LCD cho tấm nền hiển thị.

Trên thực tế, cả hai đều cho chất lượng hiển thị tốt trong sử dụng thường nhật. Hình ảnh mịn với chỉ số ppi trên 395 ppi. Màu sắc sâu, góc nhìn rộng và độ sáng tối đa trên 450 nits dư dùng kể cả ở ngoài trời, đảm bảo người dùng thoải mái chụp ảnh, sử dụng trình dẫn đường giữa trưa nắng.

Cả hai màn hình đều có dạng đục lỗ hay còn gọi là “nốt ruồi”, thay vì rãnh khoét như các thế hệ trước. Tuy nhiên, Note 9S có lỗ đục ở giữa, trong khi Realme 6 nằm lệch hẳn về phía trái. Khi selfie với camera trước, Note 9S có cảm giác quen thuộc hơn, còn Realme 6 để camera ở góc màn hình sẽ khiến người chụp phải làm quen với cách lấy khung hình chụp mới.

Lợi thế của Realme 6 nằm tần số quét 90Hz, khiến các trải nghiệm vuốt trượt, điều hướng êm ái hơn. Tuy nhiên độ mượt mà trong các hiệu ứng chuyển cảnh, khởi động ứng dụng vốn cũng là thế mạnh của MIUI từ trước đến nay. Do đó dù không có tốc độ làm tươi cao như đối thủ, Note 9S vẫn có thể làm hài lòng phần đông người dùng.

Camera

Trước khi đi sâu vào so sánh chất lượng hình ảnh, hãy cùng điểm qua thông số camera của hai smartphone.

Thiết lập camera của hai smartphone khá tương đồng, đều có camera góc siêu rộng, camera đo sâu trường ảnh hỗ trợ xoá phông và camera macro chuyên dụng bên cạnh camera chính. Nếu chỉ xem xét các con số trên, Realme có vẻ đang đi trước Xiaomi một bước trong cuộc chiến camera.

Tuy nhiên, trải nghiệm chụp ảnh thực tế cho thấy con số chưa phải là tất cả. Phần cứng vốn chỉ đóng góp một phần vào chất lượng ảnh chụp, các thuật toán và bộ xử lý hình ảnh là hai nhân tố “tiềm ẩn” quyết định bức ảnh có đủ sáng, giữ được chi tiết, tách bạch các mảng sáng tối hay không.

Trong những bức ảnh ngoại cảnh thực hiện bởi chuyên trang Android Authority, đại diện của Xiaomi cho hình ảnh nhiều chi tiết hơn. Nhờ khẩu độ lớn và công nghệ cảm biến CMOS, Note 9S thu nhiều ánh sáng hơn, từ đó tái hiện mảng mây trên trời tốt hơn hẳn đối thủ, màu sắc cũng gần sát với thực tế. Rõ ràng số “chấm” 48MP hay 64MP mới là phép đo dung lượng của bức ảnh, chứ chưa hẳn là chất lượng.





Khi so sánh bằng mắt thường, người dùng cũng dễ dàng nhận ra hỉnh ảnh từ Note 9S không chỉ cho độ sâu trường ảnh tốt hơn, mà màu trời cũng được giữ lại tối đa, thay vì chỉ còn mảng trắng như hình ảnh bên phải. Zoom vào các vùng chuyển giữa chủ thể là chiếc bình và dãy nhà, Note 9S cũng làm tốt hơn, tự nhiên hơn.





Cả hai smartphone cũng đều tái hiện tốt hình ảnh trong điều kiện thiếu sáng với chế độ chụp ban đêm chuyên nghiệp. Nếu Realme 6 có thiên hướng đẩy sáng các mảng màu thì smartphone của Xiaomi tập trung hơn vào chi tiết, các mảng màu gần thực tế hơn.





Redmi Note 9S và Realme 6 đều cho phép quay phim ở độ phân giải 4K, nhưng không hỗ trợ các tính năng chống rung quang học. Đây cũng là điều dễ hiểu ở tầm giá này. Quay chuyển động siêu chậm 960fps cũng là tính năng thú vị để người dùng vọc vạch, sáng tạo nên những thước phim đậm chất điện ảnh như chuyển động của từng giọt mưa rơihay côn trùng hút mật hoa.

Hiệu năng

Redmi Note là dòng máy gắn mác “giá rẻ, cấu hình cao” và Note 9S cũng không là ngoại lệ. Nhờ trang bị Snapdragon 720G trên tiến trình 8nm từ Qualcomm, smartphone của Xiaomi đang trở thành “quái thú” trong phân khúc 5-6 triệu đồng.

Chipset này bao gồm 2 nhân Kryo 465 Gold hiệu năng cao xung nhịp 2.3 GHz cùng 6 nhân Kryo 465 Silver tiết kiệm năng lượng xung nhịp 1.7 GHz, nhiệm vụ xử lý đồ họa giao cho GPU Adreno 618. Phiên bản thử nghiệm trong bài viết này có RAM 4GB và bộ nhớ trong 64GB.

Mediatek Helio G90T, RAM 4G và ROM 128GB trên Realme 6 cũng là lựa chọn khá tốt trong tầm giá này. Nhưng để so sánh với Snapdragon thì Helio có vẻ đuối thế hơn hẳn. Ưu thế của Note 9S thể hiện cả ở điểm số trên Antutu cho đến trải nghiệm chiến game thực tế. Cụ thể, Antutu Benchmark cho Note 9S số điểm đến 281.325, trong khi Realme chỉ đạt 260.155.

Quá trình sử dụng thực tế trong các hoạt động thường ngày cho thấy với những ứng dụng cơ bản, cả hai máy đều không hơn kém nhau quá nhiều. Nhưng khi chuyển sang các trò chơi Liên Quân Mobile, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile... thì Redmi Note 9S tỏ ra nổi trội hơn đối thủ. Các màn combat đông người, Note 9S duy trì độ ổn định cao hơn, số lần sụt khung hình là ít hơn đáng kể so với Realme 6, dù GPU Mali -G76 MC4 trên Helio G90T định hướng dành cho game thủ.

Thời lượng Pin

Redmi Note 9S được trang bị viên pin với dung lượng 5.020 mAh, lớn hơn 700 mAh so với Realme 6. Do đó, không bất ngờ khi thời lượng sử dụng thực tế của Note 9S cao hơn so với đối thủ. Snapdragon 720G cũng tối ưu điện năng hơn, nhờ đó giúp máy ít hao pin hơn. Người dùng sẽ không còn lo lắng việc sụp nguồn vào giữa ngày làm việc, giữa màn đấu game gay cấn… Thậm chí, nếu dùng với tần suất bình thường, máy dễ dàng “sống sót” đến tận hai ngày.

Kết luận

Có vẻ Xiaomi đã “chơi ván lớn” với Redmi Note 9S để tạo cách biệt so với đối thủ. Thiết kế nổi trội hơn, cấu hình vượt trội nhờ chipset Snapdragon 720G, camera tối ưu cả phần cứng lẫn thuật toán và viên pin dung lượng lớn, Note 9S là lựa chọn đáng giá hơn dù ra mắt trước đối thủ Realme 6.

Về giá thành, Redmi Note 9S cũng đáng để cân nhắc hơn khi có mức giá chỉ khoảng 5,5 triệu đồng cho phiên bản 4GB/64GB. Trong khi giá khởi điểm của Realme 6 từ 5,59 triệu đồng cho phiên bản 4GB/128GB.

Nguyễn Minh(theo Android Authority)