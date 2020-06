Các nhà sản xuất smartphone như Samsung, Huawei và Motorola đang lên kế hoạch ra mắt các mẫu điện thoại gập mới vào nửa cuối năm 2020.

Ngoài ra, các nhà sản xuất smartphone khác cũng đang xin cấp bằng sáng chế liên quan đến điện thoại gập, điều này sẽ mở ra một kỷ nguyên của điện thoại gập trong tương lai.

Nhà sản xuất smartphone hàng đầu thế giới Samsung dự kiến sẽ cho ra mắt các mẫu điện thoại gập Galaxy Fold 2 và Galaxy Z Flip 5G vào đầu tháng 8 tới. Trước đó, Samsung đã đạt được thành công trên toàn thế giới bằng cách phát hành Galaxy Fold vào năm 2019 và Galaxy Z Flip vào tháng 2 năm 2020.

Một mẫu Galaxy Fold 2 của Samsung

Galaxy Fold 2 dự kiến sẽ lớn hơn Galaxy Fold và có nhiều camera hơn. Khi gập lại một nửa, màn hình dự kiến là 6,23 inch, lớn hơn màn hình 4,6 inch của Galaxy Fold. Do có kích thước tương tự điện thoại thông minh thông thường, việc sử dụng nó sẽ rộng hơn đáng kể so với trước đây. Khi mở ra, màn hình chính sẽ là 7,7 inch, lớn hơn so với 7,3 inch của mẫu trước đó.

Về máy ảnh, một mô-đun cảm ứng phía sau sẽ được sử dụng như dòng Galaxy S20, điện thoại thông minh chiến lược trong nửa đầu năm 2020. Mô-đun này có thiết lập bốn camera, bao gồm ống kính camera chính, ống kính tele, siêu ống kính góc rộng và cảm biến độ sâu. Ngoài ra, màn hình sử dụng kính cường lực siêu mỏng (UTG), có độ bền cao hơn vật liệu nhựa của mẫu trước đó.

Huawei, nhà sản xuất smartphone Trung Quốc, công ty đã cạnh tranh với Samsung trong các mẫu điện thoại gập từ năm 2019, cũng đang chuẩn bị cho sự ra mắt mẫu Mate X2 mới vào quý 3 năm nay. Huawei đã giới thiệu điện thoại Mate X gập đầu tiên vào cuối năm 2019 và phát hành Mate Xs với độ bền được cải thiện vào đầu năm 2020. Tuy nhiên, Mate Xs không được tải các ứng dụng chính của Google như YouTube và Gmail do lệnh trừng phạt của Mỹ, mặc dù giá bán lẻ chỉ ở mức 3 triệu won.

Một số tin đồn cho rằng, Huawei sẽ trang bị một cây bút cho dòng điện thoại gập mới của họ như dòng Galaxy Note của Samsung. Tuy nhiên, không rõ liệu Huawei có công nghệ sản xuất điện thoại gập bằng bút hay không. Trong khi đó, Samsung cũng đang xem xét áp dụng S Pen cho Galaxy Fold 2.

Motorola, công ty đã phát hành chiếc điện thoại gập đầu tiên của mình, với tên gọi là Razr hồi đầu năm nay và dự kiến sẽ phát hành phiên bản 5G có tên là Razr 2 vào tháng 9 tới.

Ngoài ra, các công ty khác cũng đang áp dụng cho các bằng sáng chế liên quan đến điện thoại gập, do đó dự báo các loại điện thoại gập sẽ xuất hiện vào năm tới và những năm sau đó. Chẳng hạn như LG đã xin cấp bằng sáng chế về mẫu điện thoại với màn hình kết hợp cả gập và cuộn lại. Theo đơn xin cấp bằng sáng chế, màn hình có thể được mở hoặc gập lại giống như một chiếc điện thoại gập và nếu bạn kéo nó sang bên phải trong khi mở ra, màn hình sẽ được kéo dài ra giống như một chiếc điện thoại có thể cuộn được.

Cùng với LG, Xiaomi cũng đã xin cấp bằng sáng chế cho một chiếc điện thoại gập với thiết kế có thể gập màn hình lên xuống như mẫu Galaxy Z Flip của Samsung. Mô-đun máy ảnh ở phía trên có tính năng xoay 360 độ.

Phan Văn Hòa(theo Businesskorea)