Theo thông tin từ trang Sammobile cho biết, cuộc chiến TV toàn cầu giữa Samsung và LG bắt đầu nóng lên vào năm 2020.

Cả hai gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đã công bố các dòng TV 2020 tại Triển lãm Điện tử tiêu dùng Quốc tế vào đầu năm nay. Nhưng do lệnh phong tỏa diễn ra trên toàn cầu nên họ không thể bán những TV mới này. Tuy nhiên, khi các hạn chế ở các khu vực khác nhau trên thế giới bắt đầu giảm bớt, hai công ty đã bắt đầu chuẩn bị bán TV mới của họ.

Samsung và LG đang cạnh tranh khốc liệt trên thị trường TV toàn cầu

Cả LG và Samsung sẽ cố gắng chiếm thế thượng phong trong công nghệ màn hình OLED và QLED của họ. Samsung đã mở rộng dòng TV 8K QLED của mình trong năm nay và giới thiệu các TV phong cách hơn, như The Frame, The Sero và The Serif. Mặt khác, LG đã ra mắt 8 dòng TV 8K mới vào năm 2020 bao gồm 2 dòng TV OLED và 6 dòng TV NanoCell.

Bên cạnh đó, cả hai công ty đang tập trung vào việc cải thiện chất lượng hình ảnh và độ sáng màn hình, theo đuổi tốc độ làm mới nhanh hơn và bộ xử lý mạnh hơn. Đồng thời, họ đang nâng cấp lên 8K dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), điều này sẽ khiến TV có tốc độ kết nối nhanh hơn và các ứng dụng phần mềm tốt hơn. Hai công ty hiện đã bắt đầu triển khai các ứng dụng AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, HomeKit và tích hợp nhà thông minh trong TV của họ.

Riêng Samsung có lợi thế hơn khi đây là thương hiệu duy nhất cung cấp ứng dụng Apple Music trên TV và đã công bố kế hoạch cung cấp các video về sức khỏe và thể dục sáng tạo cho người dùng thông qua ứng dụng Samsung Health trên TV. Gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc cũng sử dụng hệ thống lắp đặt treo tường ẩn No Gap. Các dòng TV có một điều khiển từ xa đơn giản hơn, hỗ trợ One Connection, công nghệ âm thanh dựa trên trí tuệ nhân tạo và các chứng nhận an toàn cho mắt khác nhau và các tính năng khác.

Phan Văn Hòa(theo Gizchina)