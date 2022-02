Huawei MateBook 14 là một trợ lý đắc lực cho công việc, đem lại cho người dùng những trải nghiệm mới lạ, khác biệt.

“Văn phòng di động” nhỏ gọn trong túi xách

Chúng ta đã quá quen với ý tưởng “văn phòng di động”, nhưng không phải chỉ cần đem chiếc laptop rời khỏi văn phòng là đã có được không gian đó. Sẽ thế nào khi tín hiệu internet chập chờn hay bạn quên đem theo thiết bị sạc và kết nối? Huawei sẽ trả lời bạn bằng chiếc laptop cao cấp đa năng MateBook 14.

Huawei nổi tiếng với công nghệ mạng viễn thông, việc áp dụng công nghệ Wifi 6 mới nhất lên MateBook 14 đang ghi điểm trong mắt người dùng. Đây được xem là thế hệ wifi mạnh nhất, ra đời nhằm mục đích giảm tắc nghẽn mạng. Tín hiệu internet sẽ ổn định hơn, các cuộc họp online sẽ mượt mà hơn, bạn sẽ không còn bực bội khi truyền tải tài liệu, đọc thông tin trên website.

“1 cho tất cả”, chỉ với 1 củ sạc laptop, người dùng MateBook 14 có thể dùng cho tất cả các thiết bị từ điện thoại cho đến máy tính bảng. 15 phút sạc dùng được 2,5 giờ, dung lượng pin lên đến 56WH không chỉ để máy hoạt động bền bỉ hơn mà còn có thể trở thành viên pin dự phòng sạc ngược không dây cho điện thoại của bạn nữa. Đừng lo máy sẽ bị nóng khi dùng liên tục trong thời gian lâu vì sự chu đáo của Huawei với quạt tản nhiệt Shark Fin thế hệ mới.

Đa dạng cổng kết nối, dù là USB Type C, jack 3.5mm hay HDM1

MateBook 14 đủ đẹp để thu hút mọi ánh nhìn với những chi tiết thủ công được thể hiện chính xác qua vẻ ngoài thanh lịch, cao cấp nhờ thiết kế toàn thân máy bằng kim loại; đủ gọn nhẹ để trở thành bạn đồng hành đi muôn nơi với trọng lượng chỉ 1,49 kg và độ dày 15,9 mm.

Tỉ lệ màn hình hiển thị lý tưởng

MateBook 14 đang tạo ấn tượng nhờ điểm nhấn quan trọng này. Cùng một diện tích màn hình 14 inch nhưng nội dung hiển thị trên MateBook 14 sẽ nhiều hơn so với các đối thủ khác nhờ vào tỉ lệ 3:2. Điều này có nghĩa là khi lướt web, đọc nội dung bạn không cần phải cuộn trang nhiều lần, không cần phải phóng to hay thu nhỏ để cân đối các file dữ liệu khi cần so sánh hoặc kiểm tra. Đặc biệt, việc chỉnh sửa hình ảnh từ máy chụp SLR cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều khi tỉ lệ khung hình của 2 thiết bị này đều là 3:2.

Tỉ lệ 3:2 so với tỉ lệ 16:9

Hơn thế nữa, MateBook 14 có màn hình 2k, gam màu sRGB 100%, viền siêu mỏng cùng tỉ lệ màn hình so bới thân máy lên đến 90%, đây là những thông số lý tưởng khi xem các hình ảnh HD, Blue-Ray hay chỉnh sửa video và xử lý đồ họa vì nó đem lại màu sắc chân thực, góp phần tái hiện trọn vẹn ý tưởng của nhà sản xuất nội dung.

Chẳng có mấy nhà sản xuất laptop nói đến việc chăm sóc thị lực khi làm phải nhìn máy tính quá nhiều, điều đó vô tình khiến bạn quên mất mắt chúng ta cũng cần được bảo vệ. Nếu lựa chọn MateBook 14, bạn có thể yên tâm về khía cạnh này bởi màn hình của máy được hỗ trợ công nghệ DC Dimming giúp loại bỏ hiệu ứng nhấp nháy làm mắt khó chịu và được chứng nhận bởi TÜV Rheinland về phát thải ánh sáng xanh thấp. Tất cả giúp nâng niu đôi mắt của bạn.

Tối ưu hiệu quả, khơi nguồn sáng tạo, xóa bỏ giới hạn phần cứng

Bản thân MateBook 14 đã là một trợ lý đắc lực cho công việc. Tuy nhiên, trải nghiệm sử dụng chiếc laptop này sẽ còn trọn vẹn hơn khi kết hợp những thiết bị khác trong hệ sinh thái của Huawei. MateBook 14 có chế độ đa màn hình mới dễ dàng kết nối với điện thoại và máy tính bảng thông qua tính năng Huawei Share & PC Manager.

Khi kết nối MateBook 14 với máy tính bảng, bạn có thể kéo văn bản và tập tin giữa hai thiết bị dễ dàng mà không gặp trở ngại gì. Thậm chí có thể biến máy tính bảng trở thành một phần mở rộng của laptop và dùng nó như màn hình thứ hai để tận hưởng khả năng điều hướng đa thiết bị liền mạch.

Chế độ Mirror cho phép nội dung trên màn hình máy tính bảng hiển thi lên màn hình laptop. Những gì bạn ghi chú và vẽ lại trên máy tính bảng đều sẽ được nhìn thấy trên lapto. Chế độ Mở rộng cho phép mở rộng màn hình laptop sang màn hình máy tính bảng. Bạn có thể kéo một cửa sổ ứng dụng đang mở trên laptop vào máy tính bảng để chỉnh sửa, đồng thời tìm kiếm thông tin trong cửa sổ ứng dụng trên máy tính bảng của bạn.

Ngoài MateBook 14, Huawei còn ra mắt một “người anh em” khác là Huawei MateBook D15 với nhiều tính năng hấp dẫn không kém. Bạn có thể áp dụng các mẹo thú vị kể trên để làm việc và giải trí trên hai thiết bị này, từ đó tạo nên các trải nghiệm thú vị mà laptop thông thường khó lòng làm được.

Chương trình đặt hàng

Huawei MateBook 14 có giá 21.990.000 đồng cùng chương trình đặt hàng từ 25/2 - 4/3/2022 với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Khách hàng sẽ nhận ngay tai nghe TWS Huawei FreeBuds 4i, chuột không dây Huawei và balo cao cấp, chính sách trả góp 0% được áp dụng khi đặt hàng online. Tổng giá trị quà tặng lên đến 3.500.000 đồng. Chi tiết xem tại: https://consumer.huawei.com/vn/laptops/matebook-14-2021/

Huawei MateBook D15 có giá 19.990.000 đồng. Đặt hàng từ 25/2 - 4/3/2022 để nhận ngay vòng đeo tay thông minh Huawei Band 6, chuột không dây Huawei và balo cao cấp, chương trình trả góp 0% áp dụng khi mua hàng online. Tổng giá trị quà tặng lên đến 3.000.000 đồng. Chi tiết xem tại: https://consumer.huawei.com/vn/laptops/matebook-d-15-2021/

Ngọc Minh