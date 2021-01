Trang bị 4 camera sau chuẩn hạng A, đặc biệt là camera macro đầu tiên trong phân khúc dưới 5 triệu đồng, có thể nói Galaxy A12 là hàng hiếm cho người dùng smartphone mê chụp ảnh.

Cận Tết luôn là thời điểm vàng để các hãng điện thoại tung ra loạt sản phẩm chất lượng từ pin đến camera tăng doanh số bán.Trong số đó có Galaxy A12, trang bị bộ 4 camera ưu việt, hiệu năng mạnh mẽ, thiết kế màn hình lớn và dung lượng pin vượt trội nhưng giá chỉ hơn 4 triệu đồng.

Cận cảnh thiết kế trẻ trung, thời thượng của Galaxy A12.

Cụm 4 camera “đỉnh của chóp”

Camera Galaxy A12 không phải mạnh nhất thị trường, song là “đỉnh của chóp” phân khúc dưới 5 triệu đồng. Cùng tầm giá, hiếm có smartphone nào sở hữu cụm 4 camera cùng độ phân giải lớn lên đến 48MP. Đặc biệt, đây là smartphone đầu tiên phân khúc sở hữu camera macro tiên phong công nghệ năm 2020.

Chất ảnh cận cảnh chụp từ Galaxy A12 khiến người dùng khá bất ngờ. Camera macro 2MP, khẩu độ f/2.4 trên Galaxy A12 giữ nguyên cự ly chụp siêu gần 3-5cm và tốc độ lấy nét tự động nhanh như bậc đàn anh Galaxy A71. Loạt trải nghiệm chụp macro tĩnh vật và hoa Tết đều cho thấy, ảnh cận cảnh có độ chi tiết cao, xóa phông nhẹ, làm nổi bật chủ thể trên góc độ nghệ thuật.

Galaxy A12 có thể chụp rõ vẻ đẹp lao động của một chú kiến cần mẫn tha mồi về tổ, cho đến những nụ hoa đào đang chúm chím chờ ngày bung nở. Các họa tiết rằn ri trên chiếc túi xách hay áng mây trên bình ấm sứ... cũng được đặc tả chi tiết qua ống kính macro của Galaxy A12. Cận Tết, người dùng có thể sáng tạo nhiều ý tưởng chụp ảnh macro hơn với các món đồ trang trí nhà cửa nhỏ xinh, hoa, trà, bánh, mứt... dịp lễ.

Trong tầm giá “nhỉnh” hơn 4 triệu đồng, chúng ta khó lòng tìm được smartphone nào cho chất ảnh sinh động và mang đến độ chi tiết sắc nét hơn. Ở điều kiện đủ sáng, camera chính 48MP, khẩu độ f/2.0 mang đến bức ảnh tươi tắn, độ tương phản cao, độ chi tiết lớn, khả năng tái tạo màu ấn tượng, đặc biệt là màu xanh của tán cây và sắc vàng ấm của lá thu.

Còn trong điều kiện thiếu sáng, chất ảnh và độ chi tiết vẫn ở mức ổn. Điều ấn tượng là tốc độ lấy nét nhanh, độ tương phản và độ chi tiết rõ ràng. Khi chụp ngược sáng, Galaxy A12 xứng đáng nhận đánh giá cao về khả năng phơi sáng, giúp ảnh chụp giữ được tính chân thật dù chụp đêm.

Ngoài ra, Galaxy A12 còn trang bị ống kính góc siêu rộng 5MP, khẩu độ f/2.2 cho góc ảnh lên đến 123˚, lý tưởng để chụp không khí gia đình đa thế hệ sum vầy ngày Tết. Ống kính đo độ sâu 2MP, khẩu độ f/2.4 chụp ảnh chân dung chân thực, xóa phông vừa đủ mà không lẹm vào tóc, da, quần áo... và có thêm hiệu ứng Bokeh độc đáo (ánh sao, bông tuyết... lấp lánh trên nền ảnh).

Camera selfie 8MP, khẩu độ f/2.2 phía trước cho ảnh chụp đậm chất đặc trưng của dòng Galaxy A. Đánh giá về chất ảnh tự sướng, cần phải khen ngợi công nghệ camera AI đã làm mịn da khá tốt và khiến khuôn mặt bừng sáng, trẻ trung hơn.

Cận cảnh camera Macro sắc nét được trang bị trên Galaxy A12.

Tổng hòa cả 5 camera, có thể nói, tất cả tính năng camera tân tiến và thông số mạnh mẽ nhất trong tầm giá đều có thể tìm thấy trên Galaxy A12. Chưa kể, model còn có bộ nhớ 128GB, hỗ trợ thẻ nhớ 1TB, xua tan nỗi lo phải xóa bớt dữ liệu khi dung lượng chạm ngưỡng.

Pin 5.000mAh bền bỉ 9 tiếng

Chỉ hơn 4 triệu đồng, người dùng khó có thể kỳ vọng sở hữu được smartphone camera xịn lại pin cao. Tuy nhiên Galaxy A12 vẫn có viên pin 5.000mAh. Các bài kiểm tra hư hao năng lượng đã thực chứng, viên pin cho thời lượng sử dụng rất lâu, duy trì nhiều giờ liền ngay cả khi “ăn hành”với loạt tác vụ ngốn pin trong điều kiện khắc nghiệt.

Cụ thể, Galaxy A12 đã chạy đa nhiệm game Liên Minh Tốc Chiến ở mức cài đặt đồ họa tối đa “max setting”, xem YouTube, lướt Facebook và dùng trình duyệt Chrome xem 10 tập phim “Chàng Hậu” trực tuyến. Thêm vào đó là cài đặt độ sáng màn hình ở mức 100%, chạy ngầm thông báo từ các mạng xã hội... Kết quả là dù không bật chế độ tiết kiệm pin hay màn hình thích ứng, Galaxy A12 vẫn bền bỉ trụ vững gần 9 tiếng đồng hồ.

Chơi game cả ngày với quả pin trâu 5.000 mAh trên Galaxy A12.

Pin xài hao chậm, song tốc độ sạc lại nhanh đáng kể. Galaxy A12 trang bị công nghệ sạc siêu tốc 15W phổ biến của Samsung trong thời gian gần đây. Các thử nghiệm cho thấy, sạc 15W giúp dung lượng pin lên khá nhanh, sau 60 phút đầu đã sạc đầy 40% pin và sau đó sạc chậm dần để đảm bảo tính an toàn, tổng cộng mất 2 giờ 40 phút để sạc đầy 100%. Trong nhiều trường hợp khẩn cấp, người dùng chỉ cần sạc 10 phút cũng đủ để nghe gọi cả tiếng đồng hồ.

Chip 8 nhân và thiết kế thời thượng cho giới trẻ

Galaxy A12 sử dụng ngôn ngữ thiết kế nguyên khối, tổng thể đơn giản nhưng vẫn thể hiện được sự trẻ trung và hiện đại với nhiều tùy chọn màu sắc cá tính riêng. Các cạnh viền vát cong giúp tạo được sự thoải mái khi cầm nắm vừa tay. Cảm biến vân tay tích hợp vào cạnh bên. Mặt sau sử dụng chất liệu nhựa, thay vì làm bóng mặt lưng thì Samsung lại gia công nhám sọc bề mặt, khiến Galaxy A12 có vẻ ngoài thời thượng hơn so với các sản phẩm cùng phân khúc.

Galaxy A12 có thiết kế trẻ trung, năng động phù hợp với giới trẻ.

Màn hình Galaxy A12 có kích thước 6.5inch, thiết kế Infinity-V với rãnh giọt nước siêu nhỏ, độ phân giải HD+ cho chất lượng hình ảnh đủ để trải nghiệm xem phim, giải trí, chơi game... Tấm nền chỉ dừng lại ở PLS TFT LCD, nhưng trong quá trình trải nghiệm, màn hình vẫn cho độ sáng cao để sử dụng ở nhiều điều kiện môi trường. Điểm cộng là công nghệ loa Dolby Atmos cho âm thanh vòm nổi, nghe nhạc phiêu và xem phim bom tấn kịch tính.

Trong lúc chơi game test pin, Galaxy A12 cũng chứng tỏ được sức mạnh của con chip 8 nhân MT6765 và RAM 6GB. Không chỉ chạy mượt mà 3-5 tác vụ cùng lúc mà không bị load trang hoặc khởi động lại ứng dụng, con chip này còn đáp ứng cả nhu cầu chơi game cấu hình cao, tối ưu trải nghiệm ngay trên chiếc smartphone chỉ hơn 4 triệu đồng.

Nhìn chung, ở tầm giá này, Galaxy A12 có thể xem là chiếc smartphone sở hữu nhiều lý do nhất thuyết phục giới trẻ rút hầu bao. Với loạt trang bị khác biệt so với đối thủ cùng phân khúc, người dùng dễ ưng Galaxy A12 hơn khi đặt lên bàn cân so giá - đọ cấu hình.

Nguyễn Minh(tổng hợp)