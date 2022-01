OPSWAT là các giải pháp an ninh mạng cho các hệ thống Công nghệ thông tin (IT), Công nghệ vận hành (OT), điều khiển công nghiệp trong cơ sở hạ tầng trọng yếu, và công nghệ Deep CDR, nhằm bảo vệ các tổ chức quan trọng trên thế giới khỏi phần mềm độc hại và các cuộc tấn công zero-day. Website: www.opswat.com. Với hơn 15 năm kinh nghiệm, VietSunshine mang tới cho khách hàng, đối tác các giải pháp an ninh mạng, cơ sở hạ tầng hàng đầu trên thế giới. Không chỉ về công nghệ, với đội ngũ kỹ sư và chuyên gia giàu kinh nghiệm, khách hàng sẽ được trang bị các giải pháp phòng thủ cũng như các giải pháp kiểm thử xâm nhập (pentest).

Website: https://www.vietsunshine.com.vn/