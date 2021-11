Cho biết các doanh nghiệp an toàn thông tin (ATTT) nhận thức rõ trách nhiệm với đất nước, với quá trình chuyển đổi số, đại diện VNISA cũng khẳng định doanh nghiệp ATTT cam kết sẵn sàng nhận các bài toán lớn nếu được Nhà nước tin tưởng giao phó.

Yếu tố quan trọng, không thể tách rời trong chuyển đổi số

Ngày 25/11, Hội thảo - Triển lãm quốc tế Ngày ATTT Việt Nam 2021 chủ đề “ATTT trong chuyển đổi số - Thách thức và giải pháp” được Hiệp hội ATTT Việt Nam (VNISA) phối hợp cùng Cục ATTT, Bộ TT&TT tổ chức. Đây là lần thứ 14 sự kiện được tổ chức và là lần đầu tiên diễn ra trực tuyến, với điểm cầu chính tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Thành Hưng, Chủ tịch VNISA cho biết, Việt Nam là một trong những nước đang phát triển, đã sớm xây dựng và ban hành Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030. Để chuyển đổi số thành công, ATTT cần phải được đặc biệt quan tâm, phải được coi là yếu tố quan trọng, không thể tách rời trong quá trình chuyển đổi số.

“Việc đẩy nhanh chuyển đối số cũng sẽ đặt ra nhiều thách thức cho các cơ quan, doanh nghiệp trong vấn đề đảm bảo ATTT, đòi hỏi cộng đồng ATTT phải cùng chung tay nhận diện, đề ra các giải pháp xử lý hiệu quả trong quá trình thực hiện”, Chủ tịch VNISA chia sẻ.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng kêu gọi sự chung tay của các bên để bảo đảm không gian mạng Việt Nam an toàn, lành mạnh.

Trong phát biểu định hướng hội thảo, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Muốn an toàn thì phải ý thức về sự không an toàn; càng ý thức cao về sự không an toàn thì chúng ta sẽ càng an toàn. Muốn an toàn thì công nghệ số phải được dùng nhiều hơn, vì thông qua dùng thì vấn đề mới bộc lộ ra và từ đó mà hệ thống được hoàn thiện.

“Các quốc gia phát triển có khả năng chống đỡ tốt hơn là vì họ đã sử dụng sớm hơn, vấn đề bộc lộ sớm hơn và hệ thống của họ được hoàn thiện sớm hơn. Đi đầu về sử dụng công nghệ số và luôn quan tâm đến an toàn thông tin mới là cách tiếp cận đúng”, Bộ trưởng cho biết.

Bộ trưởng cũng nêu rõ, muốn an toàn thì phải chấp nhận rủi ro, phải hợp tác quốc tế, phải làm cho chuyển đổi số quốc gia an toàn, phải có các sản phẩm ATTT Make in Vietnam, và các nền tảng số đang trong giai đoạn phát triển nhưng đã thu thập dữ liệu cá nhân phải được ứng xử như 1 nền tảng đã đưa vào sử dụng - thử phải như thật.

Việt Nam sẽ vinh danh Top 50 chuyên gia bảo mật có nhiều đóng góp

Cùng với đó, theo Bộ trưởng, muốn an toàn thì mọi phần mềm, mọi nền tảng số quốc gia phải được phát triển an toàn, được đánh giá an toàn và được sử dụng an toàn. An toàn phải được xuất hiện trong mọi khâu, từ phát triển đến đánh giá và đến sử dụng. Không được coi nhẹ ở bất cứ khâu nào. Tất cả các khâu này phải tuân theo các chuẩn về an toàn thông tin.

Cục ATTT của Bộ TT&TT phải ban hành các chuẩn này và tổ chức đánh giá. Bộ TT&TT đã chủ động thêm 1 khâu nữa là Bug Bounty - kêu gọi các chuyên gia tiếp tục phát hiện lỗ hổng bảo mật sau khi đã đưa phần mềm vào sử dụng. Hàng năm, Việt Nam sẽ vinh danh Top 50 chuyên gia bảo mật có đóng góp cho việc phát hiện lỗ hổng bảo mật của các nền tảng số quốc gia.

Chuyên gia bảo mật thế giới Mikko Hypponen cho rằng, các nhà khai thác, nhà cung cấp dịch vụ có vị thế quan trọng cung cấp dịch vụ bảo mật cho người.

Về các sản phẩm ATTT Make in Vietnam, Bộ trưởng chỉ rõ: Bảo vệ Việt Nam thì tốt nhất là vũ khí Việt Nam và theo cách Việt Nam. Người Việt Nam có cảm thấy an toàn khi chuyển đổi số hay không là phụ thuộc vào các nền tảng số Việt Nam có độ an toàn cao, phụ thuộc vào sự bảo vệ của các doanh nghiệp ATTT Việt Nam.

“Chính phủ Việt Nam tin tưởng vào các doanh nghiệp ATTT Việt Nam và sẽ giao cho các doanh nghiệp những bài toán lớn. Sắp tới, trong phiên họp đầu tiên, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số sẽ chính thức giao một số bài toán cho các doanh nghiệp ATTT”, Bộ trưởng cho hay.

Khẳng định truyền thông thường xuyên, liên tục về ATTT đến mọi người dân, mọi tổ chức là điều kiện tiên quyết về đảm bảo ATTT, Bộ trưởng phân tích: “Trong thế giới thực mỗi nhà đều có cái cửa, cái khóa thì trong thế giới số mỗi thiết bị truy cập, mỗi kho dữ liệu của mỗi người cũng phải có cái cửa, cái khoá. Nhưng để điều nhỏ nhoi này trở thành thói quen hàng ngày của mọi người lại là chặng đường dài của nhận thức và có vai trò quan trọng của truyền thông”.

Doanh nghiệp ATTT sẵn sàng nhận các bài toán lớn

Ở góc độ của cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực ATTT, ông Nguyễn Thành Phúc chia sẻ các thách thức và những giải pháp đảm bảo ATTT trong chuyển đổi số, chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Cụ thể, trên cơ sở nhận thức các vấn đề đang tồn tại trong đảm bảo ATTT cho chính phủ số, kinh tế số và xã hội, ông Nguyễn Thành Phúc chia sẻ về hàng loạt giải pháp đã và sẽ được triển khai như: 100% hệ thống thông tin triển khai phương án bảo đảm ATTT theo cấp độ ngay từ bước thử nghiệm; Yêu cầu nhân sự phát triển phần mềm có kỹ năng ATTT;

100% Bộ, ngành, địa phương hàng năm tổ chức tối thiểu 1 diễn tập thực chiến; xây dựng hệ thống tái hiện tấn công mạng và thu thập chứng cứ số; nền tảng số công khai chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân; doanh nghiệp ICT thực hiện quy trình phát triển phần mềm an toàn (DevSecOps), Phát triển ứng dụng bảo vệ thiết bị đầu cuối, hàng tuần cảnh báo danh sách các website lừa đảo...

Triển lãm với gần 30 gian hàng ảo diễn ra trong cả ngày 25/11.

Với cộng đồng doanh nghiệp ATTT, đại diện VNISA các doanh nghiệp nhận thức rõ trách nhiệm với đất nước, với quá trình chuyển đổi số và cam kết sẵn sàng nhận các bài toán lớn về ATTT nếu được sự tin tưởng, giao phó của Nhà nước.

Trong năm 2022, VNISA sẽ tiếp tục phối hợp cùng các bộ, ngành triển khai các hoạt động để tôn vinh, quảng bá các sản phẩm dịch vụ ATTT Make in Vietnam, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về ATTT, bổ sung kỹ năng an toàn số cho các công dân số trẻ tuổi…

Trước mắt, VNISA sẽ triển khai một số tiêu chuẩn cơ sở dựa trên thực tiễn gồm đánh giá các doanh nghiệp có năng lực kiểm tra đánh giá ATTT, đánh giá ATTT một số nền tảng ứng dụng phổ biến, như các nền tảng Hóa đơn điện tử. Đặc biệt, để có cách nhìn khách quan về niềm tin số của xã hội, Hiệp hội sẽ triển khai chương trình khảo sát về sự tin tưởng, tin cậy của người dùng với các nền tảng số quan trọng của các doanh nghiệp trong nước…

Song song các phiên 3 hội thảo chuyên đề, 1 tọa đàm về các chủ đề “Bảo đảm ATTT cho chuyển đổi số”, “Bảo đảm ATTT cho các nền tảng công nghệ trong giai đoạn thích ứng với dịch Covid-19” tại Việt Nam”, “Bảo đảm ATTT cho dữ liệu và giao dịch trực tuyến” và “Bảo đảm ATTT cho các nền tảng công nghệ phòng chống và thích ứng với dịch Covid-19”, trong khuôn khổ sự kiện, còn diễn ra triển lãm trực tuyến với gần 30 gian hàng giới thiệu các giải pháp công nghệ ATTT tiên tiến của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Vân Anh