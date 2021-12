Tốc độ giao hàng của Amazon làm hài lòng nhiều khách hàng và giúp họ phát triển thành một trong các công ty lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, nó phải đánh đổi nhiều thứ.

Những cơn “ác mộng” ít ai biết

"Chúa xin đừng để con chết ở đây”, đó là lời cầu nguyện của Tim Ball, người giao hàng của Amazon mỗi khi bước đến một ngôi nhà “hoang vu” ở vùng nông thôn Texas. Anh ấy nói rằng luôn cảm thấy sợ hãi khi phải giao hàng vào ban đêm.

Những người lái xe hiện tại và trước đây như Ball, nói rằng việc giao hàng ban đêm đặc biệt khó khăn. Ball nói rằng hai lần khách hàng đã chĩa súng vào mình khi anh đến gần nhà của họ để giao một gói hàng trên Amazon.

Một đội xe của Amazon. (Ảnh: CNN)

Amazon có hơn 3.000 đối tác dịch vụ giao hàng (DSP) với khoảng 250.000 tài xế. DSP thuê xe tải từ Amazon và trả tiền cho tài xế khi giao hàng xong. Các khu vực mà tài xế DSP giao hàng không nhất quán, vì vậy rất khó để biết rõ về một địa điểm nào đó. Có những nơi cư dân “manh động” sinh sống, có thể gây nguy hiểm cho người giao hàng, hay những người lái xe không quen đường, có thể bị mắc kẹt trong con đường đất hằn lún.

Các chủ sở hữu DSP chia sẻ với CNN Business rằng Amazon không phải là công ty duy nhất giao hàng vào ban đêm, nhưng do Amazon muốn các gói hàng đến tay người mua nhanh nhất có thể, nên các shipper thường ở bên ngoài muộn hơn rất nhiều so với các đối thủ cạnh tranh. Amazon cho biết việc giao hàng diễn ra trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối, một khoảng thời gian dài hơn so với hai hãng vận chuyển lớn FedEx (8 giờ sáng đến 8 giờ tối) và UPS (9 giờ sáng đến 7 giờ tối).

Giao hàng vào ban đêm không phải là cơn “ác mộng” duy nhất với những người giao hàng của Amazon. James Meyers đã nghỉ việc sau một năm giao hàng cho Amazon với lý do khối lượng công việc quá lớn và điều kiện làm việc kém. Meyers cho biết những ca làm việc kéo dài 14 giờ là phổ biến, thậm chí anh còn phải đi tiểu vào trong chai nhựa để kịp tốc độ giao hàng.

“Bất kỳ khi nào chiếc xe tải đi lệch khỏi tuyến đường hoặc dừng quá 3 phút, hệ thống trên xe sẽ báo về công ty giao hàng. Tôi thường xuyên nhận được những cuộc gọi từ bên điều phối mỗi khi dừng để đi vệ sinh. Việc phải nhận cuộc gọi từ họ khiến tôi phải dừng lại lâu hơn”, Meyers chia sẻ.

Randy Korgan, Giám đốc dự án Amazon của Liên đoàn lao động Teamster, cho biết, mức lương mà các tài xế của Amazon nhận được, khởi điểm 15 USD/giờ, thấp hơn nhiều so với mức lương trung bình của các tài xế hãng khác, ví dụ tài xế UPS được trả 21 USD/giờ, đôi khi là lên đến 40 USD.

Gã khổng lồ nghìn tỷ nói gì?

Amazon cho biết tài xế có thể từ chối giao hàng nếu họ cảm thấy không an toàn, nhưng những người giao hàng cho biết họ cảm thấy áp lực vì nếu không hoàn thành lộ trình của mình thì sẽ bị nhận chỉ trích từ nhân viên Amazon hoặc từ đồng nghiệp.

Phát ngôn viên của Amazon, Maria Boschetti cho rằng giao hàng trong đêm là một hoạt động mang tính đặc thù của ngành. Công ty cam kết đảm bảo an toàn cho người lái xe và tiếp tục đầu tư vào các công nghệ hiện đại mới để các DSP có công cụ cần thiết để lái xe an toàn.

Amazon đã thực hiện các biện pháp khác, như cho phép khách hàng xem thông tin cá nhân bao gồm tên và ảnh của người giao hàng khi hàng sắp tới. Amazon cũng trang bị camera cho các phương tiện để cung cấp cho tài xế các cảnh báo thời gian thực để giúp giữ an toàn.

Người phát ngôn của Amazon tuyên bố các tài xế đã tích hợp sẵn thời gian nghỉ ngơi trên các tuyến đường và cung cấp danh sách các phòng vệ sinh gần đó trong ứng dụng giao hàng.

Hương Dung (Theo CNN, The Guardian)