OneSME là nền tảng chuyển đổi số cho các doanh nghiệp SME tại Việt Nam. Mới đây, những giải thưởng giá trị của chương trình bốc thăm “oneSME: Đăng ký nhanh tay - Vận may sẽ tới” đã tìm được các chủ nhân may mắn.

"oneSME: Đăng ký nhanh tay - Vận may sẽ tới" là chương trình VNPT dành cho các khách hàng doanh nghiệp đăng ký mua các gói ưu đãi dịch vụ viễn thông - CNTT trên nền tảng https://onesme.vn. Tham gia chương trình này, khách hàng sẽ có cơ hội trúng thưởng nhiều phần quà hấp dẫn, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 85 triệu đồng.

Đại diện VNPT chia sẻ, ngay khi triển khai, chương trình đã dành được sự quan tâm, đăng ký, trải nghiệm, mua và sử dụng dịch vụ của rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) trên cả nước. Trong thời gian diễn ra chương trình từ 18/10 - 30/11/2021, đã có hàng nghìn đơn hàng được thực hiện thành công trên https://onesme.vn của VNPT, với loạt mã dự thưởng để tham dự chương trình bốc thăm.

Tối ngày 10/12/2021, trên fanpage chính thức VNPT VinaPhone, Youtube VNPT VinaPhone và MyTV (kênh 801- 804) diễn ra livestream bốc thăm may mắn trực tiếp, để tìm ra các chủ nhân may mắn của những phần quà như: điện thoại iPhone 12 Pro Max 128GB, Samsung Galaxy S21 5G 128GB, Samsung Galaxy A52S 5G, Máy in HP kết nối wifi. VNPT sẽ liên hệ trực tiếp với những doanh nghiệp trúng giải để trao thưởng theo đúng quy định.

Cụ thể, giải Đặc biệt thuộc về hợp tác xã Minh Thuỷ (Đắk Lắk). Giải Nhất dành cho hợp tác xã Nông nghiệp Châu Hưng (Bến Tre). Giải Nhì tìm thấy các chủ nhân là: Công ty TNHH Văn Yên Marble (Yên Bái) và quầy thuốc tây Phương Thy (Vĩnh Long). Trong khi đó, 5 đơn vị nhận giải Khuyến khích là: Viện nghiên cứu thanh tra và phòng, chống tham nhũng (Hà Nội); Trường THCS Phường 5 (Tiền Giang); Trường Tiểu học Quỳnh Trang (Nghệ An); doanh nghiệp tư nhân Quý Điều (Đắk Lắk) và Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hoàng Ngân Sơn (Phú Yên).

OneSME là nền tảng chuyển đổi số cho các doanh nghiệp SME tại Việt Nam, hướng đến mục tiêu kết nối và phát huy sức mạnh cộng đồng, cùng xây dựng hệ sinh thái dịch vụ chuyển đổi số cho doanh nghiệp SME. Được nghiên cứu, thiết kế và phát triển bởi các kỹ sư hàng đầu của VNPT, hội tụ nhiều công nghệ tiên tiến, hiện đại như: kiến trúc dịch vụ nhỏ (microservices), học máy (machine learning), mã hoá dữ liệu, bảo mật đường truyền SSL…; oneSME là giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp thay đổi cách thức quản trị, cải tiến phương thức tiếp cận khách hàng doanh nghiệp với môi trường kinh doanh số.

Trong bối cảnh các doanh nghiệp SME vẫn đang đối mặt những khó khăn do dịch bệnh Covid-19, hệ sinh thái số do VNPT cung cấp trên nền tảng oneSME hứa hẹn mang tới lời giải cho “bài toán” chuyển đổi số, tạo cơ hội để các đơn vị chuyển mình và bứt sau thời kì khủng hoảng.

Ngọc Minh