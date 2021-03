VNPT MSS (VNPT Managed Security Service) là nền tảng giám sát, quản lý an toàn thông tin hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức kịp thời phát hiện, xử lý các rủi ro gây mất an toàn thông tin, lộ dữ liệu, các vụ tấn công mạng...

VNPT MSS hỗ trợ bảo vệ tài sản, trí tuệ, lợi nhuận bền vững, cũng như giá trị thương hiệu của doanh nghiệp một cách đơn giản, toàn diện và tiết kiệm; góp phần đảm bảo cho cuộc sống số, xã hội số an toàn, kinh tế số bền vững…

Nỗi lo của doanh nghiệp trong thời đại số

Chuyển đổi số đang là hướng đi tất yếu của doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay. Tuy nhiên, điều mà nhiều doanh nghiệp, tổ chức lo ngại trong quá trình này là nguy cơ bị tấn công mạng luôn “rình rập”, đặc biệt nhằm vào doanh nghiệp và tổ chức. Do đó, một dịch vụ giám sát an toàn thông tin ưu việt là điều cần thiết nhằm mang đến cho khách hàng những lợi ích vượt trội, nhanh chóng, tiện lợi, hiện đại…

Theo đó, doanh nghiệp cần giải pháp không phải đầu tư chi phí lớn về mua sắm thiết bị, tuyển dụng nhân sự nhưng vẫn có thể sử dụng chất lượng tiêu chuẩn quốc tế. Theo đó, với trang thiết bị công nghệ và giải pháp giám sát hàng đầu, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn, hệ thống của doanh nghiệp sẽ luôn được giám sát, hỗ trợ ứng cứu 24/7 nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo và theo dõi các cuộc tấn công mạng ngay từ giai đoạn đầu.

Hiểu được nhu cầu chung của doanh nghiệp, tập đoàn VNPT nghiên cứu và ra mắt thị trường nền tảng giám sát, quản lý an toàn thông tin VNPT MSS. Theo đó, VNPT MSS sẽ bảo vệ doanh nghiệp, tổ chức trước các cuộc tấn công, rủi ro mất an toàn thông tin… một cách toàn diện.

VNPT MSS - “chìa khóa” an toàn thông tin cho doanh nghiệp, tổ chức

VNPT là tập đoàn hàng đầu Việt Nam về viễn thông và công nghệ thông tin, có vai trò dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số Quốc gia, sở hữu hệ sinh thái, chuỗi cung ứng ICT lớn. Đó là thế mạnh giúp VNPT MSS mang đến dịch vụ an toàn thông tin toàn diện, cạnh tranh cho khách hàng. Nền tảng này còn nổi bật khi ứng dụng công nghệ lõi MSS chuẩn quốc tế.

Các dịch vụ VNPT MSS cung cấp là: giám sát an toàn thông tin (Security Monitoring); giám sát 24/7, theo dõi tất cả các sự kiện an ninh từ thiết bị cho tới ứng dụng (firewall IPS/IDS, database server, file server, domain controller, DNS, email, web/app, active directory, endpoint, AV…); phát hiện và cảnh báo theo thời gian thực đối với các cuộc tấn công, có hành vi bất thường; cập nhật tri thức an toàn thông tin liên tục từ hệ thống cơ sở dữ liệu tri thức của VNPT.

Ông Nguyễn Nam Long - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT phát biểu tại lễ ra mắt nền tảng VNPT MSS

Đại diện VNPT khẳng định: “Đáp ứng đúng tinh thần “Make in Việt Nam”, Tập đoàn VNPT tự hào khẳng định làm chủ công nghệ lõi, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật của cơ quan Nhà nước, luật pháp; đồng thời vẫn tận dụng, phát triển, tối ưu hệ thống dựa trên công nghệ tiên tiến bậc nhất thế giới. Không chỉ vượt bậc về mặt công nghệ, quy trình chuẩn quốc tế, thông minh và tự động hóa, VNPT MSS còn được điều phối, thực hiện bởi đội ngũ vận hành chuyên nghiệp, trình độ quốc tế, đã được nhiều diễn đàn, tổ chức lớn trên thế giới công nhận, vinh danh.

Giải pháp phù hợp với đầu tư tài chính cho quản trị rủi ro, có khả năng nhận biết sớm các mối nguy, từ đó giúp doanh nghiệp “miễn dịch”, phát triển bền vững, tăng trưởng trên không gian số. VNPT MSS cũng sẽ giúp các tổ chức, doanh nghiệp nắm được tình hình an toàn an ninh mạng của tổ chức mình. Đồng thời thông qua đó, nền tảng giúp các tổ chức dễ dàng kiện toàn mô hình 4 lớp, theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông”.

VNPT MSS “ghi điểm” với: công nghệ lõi MSS cho phép nền tảng này có thể kịp thời phát hiện, theo dõi các cuộc tấn công mạng ngay từ giai đoạn đầu; đội ngũ kỹ sư với trình độ của VNPT luôn sẵn sàng ứng cứu, xử lý sự cố 24/7; hệ thống săn tìm các nguy cơ mất an toàn được triển khai trên mạng băng rộng cố định lớn nhất Việt Nam, cùng mạng lưới hỗ trợ dịch vụ trải rộng 63 tỉnh thành.

Ngoài việc giám sát các sự kiện, phát hiện sự cố, các chuyên gia an toàn bảo mật của VNPT còn cung cấp những dịch vụ tư vấn, vá lỗi bảo mật… nhằm mang đến một hệ sinh thái an toàn thông tin toàn diện, chuyên nghiệp.

Ông Nguyễn Nam Long - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT cho biết: “Nền tảng VNPT MSS đã được triển khai và là nền tảng giám sát, quản lý an toàn thông tin đáng tin cậy cho các hệ thống của các tổ chức nhà nước, doanh nghiệp, ngân hàng và cả hệ thống nội bộ của Tập đoàn VNPT. Với nền tảng này, VNPT cam kết sẽ đặt sự an toàn, bảo mật của khách hàng lên ưu tiên hàng đầu. Đồng thời sẽ đem nguồn lực tốt nhất, con người giỏi nhất, công nghệ hiện đại nhất, quy trình chuyên nghiệp nhất ra phục vụ”.

Thúy Ngà